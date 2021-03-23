Гахария 2.0, или Шпионские страсти грузинской политики

Громкая отставка замглавы МВД Грузии на фоне очередного «слива» информации о незаконных действиях спецслужб в отношении оппозиционных политиков.

Череда политических скандалов в Грузии продолжается. Генпрокуратура начала расследование по факту заявлений экс-сотрудника Службы государственной безопасности Иванэ Гулашвили о тайных прослушках и слежках, осуществляемых СГБ. Согласно информации, вышедшей в эфир оппозиционных телеканалов, грузинские спецслужбы установили видеонаблюдение непосредственно в доме оппозиционного политика Анны Долизе, с помощью спецустройств отслеживали автомобиль ныне находящегося в заключении одного из владельцев оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi Георгий Руруа, а также внедрили программу-шпион в персональный компьютер бывшего руководителя Управления мусульман Грузии, шейха Вагифа Акперова.

Но прокуратуру больше заинтересовало заявление Гулашвили о том, что в ходе злополучной «гавриловской ночи» замминистра внутренних дел Каха Сабанадзе отправлял ему голосовые сообщения, где давал прямые инструкции: удалить запись разгона акции с сервера парламента, отключить монитор перед зданием законодательного органа «при помощи специального устройства с опасным излучением» и так далее. Согласно заявлению, опубликованному прокуратурой, следственный орган расследует факт возможной слежки за Кахой Сабанадзе:

«На основании распространенной информации определенными должностными лицами, в Генеральной прокуратуре Грузии 22 марта 2021 года было начато расследование возможных нарушений тайны частного общения и возможного злоупотребления служебными полномочиями в соответствии с подпунктом «Б» четвертой части статьи 158 УК Грузии и с возможными признаками первой части статьи 333».

Сам Сабанадзе уже покинул свою должность, сообщив об этом на своей страничке в социальной сети «Фейсбук». Причиной ухода уже бывший чиновник назвал нежелание бросать тень на расследование:

«Я хотел бы откликнуться на недавние сообщения в СМИ и подчеркнуть, что я много лет служил государству и придерживался закона, неукоснительное выполнение которого было, есть и будет моим приоритетом. Я считаю, что вышеуказанные факты необходимо изучить, а для установления истины необходимо провести тщательное и объективное расследование. В связи с вышеизложенным, чтобы обеспечить доверие к процессу расследования, я подаю в отставку! Думаю, это будет хороший прецедент для должностных лиц, чтобы действовать с высокой степенью ответственности в случае возникновения вопросов в обществе».

По мнению комментаторов, в заявлении Сабанадзе самой интересной является именно та часть, где он говорит о прецеденте. Учитывая то, что занимавший должность замглавы МВД с 2017 года, Сабанадзе считался человеком бывшего главы правительства Георгия Гахария, этот шаг может быть неким намеком на то, как в подобном случае поступил нынешний премьер Ираклий Гарибашвили, также оказавшийся в центре скандала с прослушкой. Но не посчитавший нужным подать в отставку.

Это также может быть продолжением заявления самого Георгий Гахария о скором возвращении в большую политику. Во всяком случае, и власти, и оппозиция уже учитывают появление на политической арене в Грузии старой фигуры в новой ипостаси.

В «Грузинской мечте» пока не видят повода для беспокойства. Во всяком случае, возможное скорое возвращение Георгия Гахария в политику в качестве некоей третьей силы, один из лидеров партии власти Созар Субари угрозой не считает:

«Никто лучше Георгия Гахария не знает, кто является источником поляризации в Грузии. Это Михаил Саакашвили. Будучи премьером, он обратился к деструктивной части оппозиции: «Я оставлю вас на улице, ваше место на улице». Надеюсь, он до сих пор так думает и не будет противоречить себе же. Что же касается «Грузинской мечты», она продолжает свой путь. Мы не рады, что кто-то уходит из «Грузинской мечты», но главная заслуга Бидзины Иванишвили в том, что он создал сильную команду со многими лидерами. Так что существованию большинства ничего не угрожает».

В оппозиции тоже не торопятся принимать господина Гахария в свои ряды. Часть противников власти считает, что возвращение экс-премьера в политику – наглядное осуществление «плана Б» Бидзины Иванишвили. Об этом, в частности, заявил представитель «Единого национального движения» Леван Бежашвили:

«Общественность хорошо помнит заявления Гахария о том, что он заставит «Национальное движение» исчезнуть и так далее. Этот человек является одним из факторов поляризации. Мы знаем, что Гахария – это «план Б» «Грузинской мечты». Поэтому нецелесообразно занимать иную позицию по отношению к этому человеку и представлять его как некую третью силу».

Менее радикально настроенная часть оппозиции не столь категорична, но политическое будущее Георгия Гахария его бывшие противники оценивают как весьма туманное. Такое мнение, в частности, высказал представитель «Гирчи» Яго Хвичия:

«Сначала ему нужно будет доказать, что он действительно представитель настоящей оппозиции, а не искусственно созданной. В грузинском политическом поле это будет непросто. Он должен будет точно обозначить свои планы. Надо также понимать, что, если у вас был высокий рейтинг в бытность премьером, это не всегда означает, что он сохранится у вас в качестве оппозиционера. Все может быть наоборот».

Так или иначе, политический кризис в Грузии усугубляется. А громкие отставки силовиков на фоне очередных компроматов и сливов незаконной деятельности спецслужб явно не способствуют оздоровлению политического климата в стране.