Гахария возвращается. Разбавит ли он политический спектр?

На фоне затяжного политического кризиса в Грузии с воодушевлением подхватили тему о планах премьер-министра Георгия Гахария остаться в политике. Месяц назад Гахария покинул пост в знак протеста против ареста лидера оппозиционного «Нацдвижения» Ники Мелия. В «Грузинской мечте» позитивно оценили возможность появления новой «альтернативной и недеструктивной» оппозиционной силы. Но это навело экспертов на размышления - является ли Гахария реальной альтернативной силой или это очередной проект Бидзины Иванишвили?

«Никуда уходить не собираюсь, и из политики тоже», – сегодняшний пост бывшего премьер-министра Георгия Гахария в Facebook оказался таким же «вирусным» как его предыдущая активность в соцсетях. 19 февраля, на второй день после своей отставки в знак протеста против решения «Грузинской мечты» во что бы то ни стало арестовать лидера «Нацдвижения» Ники Мелия, Гахария выложил в соцсети прощальный селфи с сотрудниками администрации правительства.

Тогда это фото многие восприняли, как заявку Гахария на будущую политическую активность, но уже не в рядах «Грузинской мечты». Это предположение за месяц подкрепилось фактами ухода из правительства кадров Гахария и непрекращающихся визитов к нему его людей в пригородные апартаменте в Цавкиси. Там же, у ворот своего дома, Георгий Гахария сообщил сегодня грузинским журналистам, что все идет по плану, о котором очень скоро узнают все.

Не дожидаясь обещанных подробностей, в политических кругах и грузинских СМИ разгорелась дискуссия вокруг возможного возвращения в политику Георгия Гахария. Его заявление оказалась очень кстати. На фоне поляризации политического спектра, главными игроками которого уже многие годы остаются Бидзина Иванишвили с правящей «Грузинской мечтой» и Михаил Саакашвили с «Нацдвижением», в Грузии давно говорят о необходимости появления третьей альтернативной политической силы. Потребность в ней стала особенно очевидной после того, как на прошлой неделе с треском провалились переговоры между «Грузинской мечтой» и оппозицией при посредничестве спецпосланника из Брюсселя Кристиана Даниельсона.

И сегодня, к концу пятого месяца бойкота оппозиции парламенту и правящей «Грузинской Мечты», политики с обеих сторон не подавали никаких надежд на достижение соглашения в обозримом будущем. Зато охотно подхватили тему политических амбиций бывшего премьера Гахария и его шансов стать той самой, можно сказать, заветной для грузинского избирателя, альтернативной силой.

Один из лидеров «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе скептически смотрит на успешное политическое будущее Гахария с учетом его прошлого, особенно в ранге министра МВД. Тогда в июне 2019 жестко была разогнана акция протеста у здания парламента.

«Гахария остается главным автором событий 20-го июня с хорошими связями в России. Если Гахария собирается набрать какие-то политические дивиденды после ухода из «Грузинской мечты», это ударит только по Бидзине Иванишвили. Я не рассматриваю Гахария как какое-нибудь явление третьей политической силы. Повторюсь, его отношение к правосудию, к России, оккупации в целом, к гражданам Грузии не заслуживает положительных оценок», – говорит Деканоидзе.

Напротив, заявление бывшего соратника Гахария в целом положительно восприняли в рядах правящей «Грузинской мечты». Многие депутаты проявили даже сдержанную радость – будет с кем поговорить, кроме «деструктивной и обанкротившейся оппозиции». В их числе Ираклий Заркуа:

«Каждый имеет право, если посчитает нужным, создать партию. Напротив, считаю даже положительным, если в стране возникнет как можно больше новых партий, защищающих интересы Грузии. И нам, правящей силе, не придется сталкиваться лишь с одним обанкротившемся «Нацдвижением».

Заявление Гахария раззадорило четвертого президента Георгия Маргвелашвили: партию, которую может создать экс-премьер, он назвал «Грузинской мечтой-2». Маргвелашвили – в числе тех, кто в эти дни, выражая разочарование по поводу провала политического диалога, часто поднимает вопрос о необходимости третьей силы:

«Как раз вчера говорил, что для Грузии было бы хорошо, если бы появилась новая, альтернативная сила. В партии власти решили: пока горячо, уже в понедельник вызвать Гахария из отпуска и наделить его миссией создать «Грузинскую мечту-2». Сказать спасибо «за послушание и выполнение наших поручений». С иронией Георгий Маргвелашвили заявил, что не собирается участвовать в этом проекте Иванишвили.

Опровергнуть такую вероятность четвертому президенту пришлось из-за высказанных предположений, что Гахария, возможно, будет работать в тандеме с бывшими «Мечтателями», с такими, как сам Маргвелашвили и еще один экс-премьер – Георгий Квирикашвили. Кстати, пророчат сотрудничество с Гахария и действующему генсеку правящей партии, мэру Тбилиси Кахе Каладзе. Но тот пока упорно отрицает свое противостояние команде «Грузинской мечты» и раскол в ней в целом.

Забегать далеко вперед не спешит со своими оценками политолог Гия Хухашвили. Он лишь обращает внимание на притеснения кадров Гахария в правительственных и бизнес структурах, которые наблюдаются после скандального ухода того с поста премьер-министра:

«К тому времени, как мы станем говорить о Гахария как о политике, ему придется показать, как он справляется с двусторонним огнем. Оппозиция будет называть его «проектом Бидзины Иванишвили, а «Грузинская мечта» станет утверждать, что он в сговоре с Мишей Саакашвили. Если отбросить все эти теории заговора, возможно, Гахария особо и не горел желанием оставаться в политике, но его вынуждают обстоятельства. Его атакуют, и единственный способ защититься от атак – остаться в политике».

Чьим и каким бы «проектом» ни оказался в будущем Георгий Гахария, большинство грузинских наблюдателей сходятся в одном: в краткосрочной перспективе его возвращение на политическую арену внесет интригу в события того заколдованного круга, по которому вот уже несколько месяцев ходят грузинские политики.