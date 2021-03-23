Даниельсон вернется, но ему ничего не обещают

Спецпредставитель Евросовета Кристиан Даниельсон возвращается в Грузию, чтобы все-таки достичь соглашения между «Грузинской мечтой» и оппозицией о выходе из политического кризиса. Таким образом председатель Евросовета Шарль Мишель предоставил и Грузии, и ЕС вторую попытку.

Твит председателя Евросовета Шарля Мишеля в Грузии многих приятно удивил, обрадовал и даже заставил с облегчением вздохнуть. Он сообщил из Брюсселя о скором возвращении в Тбилиси спецпосланника Кристиана Даниельсона. Мало кто ожидал, что шведский дипломат вместе с высокопоставленными чиновниками Евросовета так скоро и – пока – без последствий «отойдут» от безрезультатной встречи 18 марта.

На подготовку этой встречи спецпосланник в Тбилиси потратил неделю, а длилась она более девяти часов. Но и этого времени не хватило, чтобы «Грузинская мечта» и оппозиция нашли точки соприкосновения и достигли соглашения по выходу из длившегося почти пять месяцев политического кризиса. Как многие тогда заметили, несговорчивые грузинские политики весьма разозлили Даниельсона, который в этом настроении покинул Тбилиси. И конечно же Даниельсон улетая не обещал вернуться, лишь сказал, что об итогах встречи доложит председателю Мишелю.

И Мишель, посовещавшись вчера поздно вечером с министрами ЕС, сообщил:

«Посланник вернется, чтобы продолжить посредничество».

Но перед этим в своем твиттере Шарль Мишель обратился к грузинским политикам:

«Пора идти на необходимые компромиссы в интересах граждан Грузии».

– Спасибо господин председатель, – незамедлительно ответила Шарлю Мишелю президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Это верный признак того, что ЕС никуда не уходит. Пока мы ждем возвращения господина Даниельсона, я еще раз призываю все стороны поставить интересы страны на первое место и работать в направлении деполяризации, компромисса и единства».

Свою лепту в процесс деполяризации сможет, впрочем, внести и сама президент. Как считают ее критики, она могла бы разрядить ситуацию, помиловав одного из заключенных, совладельца ТВ Мтавари Георгия Руруа. Этого уже давно требует оппозиция, и от этого отказывается президент. Именно вопрос освобождения политзаключенных, в среди которых и глава оппозиционного «Нацдвижения» Ника Мелия, а также тема досрочных парламентских выборов стали камнем преткновения в переговорах при посредничестве спецпосланника. Почему так принципиальны в этом вопросе оппоненты власти, сегодня вновь разъяснила один из лидеров «Нацдвижения» Саломе Самадашвили:

«В этих переговорах все вопросы, в том числе освобождение политзаключенных, досрочные выборы и реформа избирательной системы связаны с главной задачей – создать препятствия авторитарному режиму Иванишвили и укрепить демократию. В этом процессе мы всегда были и будем готовы к компромиссам, которые помогут не оппозиции, а стране, для восстановления демократического процесса».

Некоторые оппозиционеры скорое возвращения в Тбилиси спецпосланника Даниельсона интерпретировали как готовность «Грузинской мечты» к компромиссам. Противоположные заключения сделали в самой правящей силе, о них рассказал депутат Шалва Папуашвили:

«Видимо, у господина Даниельсона есть надежда, что оппозиция откажется от языка ультиматумов. Мы сразу после встречи услышали этот ультиматум. Они настаивали, чтобы вопросы, связанные с уголовными делами (политиков) и внеочередными выборами, должны были решаться только по их сценарию. А они со своей стороны уже свое участие в переговорах считали компромиссом. Надеемся, что они отнесутся конструктивно к предстоящим переговорам».

Не упускать второй шанс, предоставленный Евросоветом, не допустить, чтобы он оказался последним, советуют политикам грузинские наблюдатели. Главное – воздержаться от обоюдной жесткой риторики, считает аналитик Института грузинской политики Нино Самхарадзе, надеясь, что Кристиан Даниельсон со второй попытки и накопив опыт и понимание этой черты грузинских политиков, сможет справиться:

«Мы должны только приветствовать возвращение Даниельсона. Мы ведь считали, что с европейской медиацией все кончено. Но теперь начинается второй этап посредничества. И Даниельсон уже возвращается с огромным знанием, которое он приобрел во время первого, довольно долгого пребывания здесь. К сожалению, тогда политики не смогли продемонстрировать политическую зрелость. Но раз Даниельсон возвращается, значит в Брюсселе увидели, что у переговоров есть перспектива».

При посредничестве Даниельсона «Грузинская мечта» и оппозиция обсуждают реформы избирательной и судебной систем, а также распределение руководящих должностей в парламенте. По этим трем вопросом, как следует из заявлений представителей Евросовета, у сторон есть точки соприкосновения. Сложными остаются темы политзаключенных и досрочных выборов. На них видимо и будет акцентировать внимание спецпосланник Кристиан Даниельсон, его в Тбилиси ждут к концу недели.