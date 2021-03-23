Эшсоу Какалия: «Если мы начнем искать виноватых, мы из этого пике не выйдем»

Абхазская общественная организация «АИДГЫЛАРА» призвала президента Аслана Бжания поставить «политический заслон от госпереворотам», дать им политическую оценку и объявить политическую амнистию. Член высшего совета «АИДГЫЛАРА» Эшсоу Какалия пояснил, что стоит за этим призывом.

С 2004 года каждая новая команда приходит к власти в Абхазии, освобождая правительственные кабинеты при помощи силовых действий. Угроза очередного государственного переворота висит как дамоклов меч над каждым новым президентом. Подобная практика вызывает раздражение у широких слоев населения и бытует мнение, что с каждым новым штурмом комплекса правительственных зданий страна оказывается отброшенной назад с пути развития.

В своем обращении представители общественной организации «АИДГЫЛАРА» вспомнили слова второго президента Сергея Багапша, который предлагал «начать движение с чистого листа». Они призвали пятого президента Аслана Бжания «дать политическую оценку всем событиям, сопряженным с насильственной сменой действующей власти, ставивших под угрозу национальную безопасность и правопорядок в республике в период с 2004 года по настоящее время, после чего незамедлительно объявить политическую амнистию с тем, чтобы данное решение способствовало внутриполитической стабильности».

Член высшего совета «АИДГЫЛАРА» Эшсоу Какалия, отвечая на вопрос, сообщил, что обращение готовилось давно и никак не связано с арестом Ахры Авидзба:

«Никакой связи с арестом Ахры Авидзба в данном случае нет. Идея подобного обращения обсуждалась в нашей организации уже около двух месяцев. Мы готовили все это время документ, выверяли его, и в настоящее время пришли к выводу, что он достаточно зрелый, поэтому опубликовали данное обращение».

Эшсоу Какалия уточнил, что речь идет не о правовой, а о политической оценке указанных событий, которую надо дать действиям, без поиска виноватых:

«В нашем обращении нет ни одного слова о праве. Мы все время говорим о политике. Это чисто политические вопросы и чисто политическое решение. Мы считаем, что, если всем действиям, о которых мы говорим в своем обращении, будет дана политическая оценка и после этого будет объявлена политическая амнистия, это, безусловно, объединит наше общество. Во всяком случае, по основным, ключевым вопросам. Как это будет сделано, какие механизмы будут задействованы, это – вопрос второй. У нас есть основания считать, что наше обращение поддержат ветеранские организации, скажем так, как провластные, так и оппозиционные. У нас есть основания полагать, что поддержка этого документа будет. Самое главное – начать поступательное движение.

– Кому нужно объявить политическую амнистию?

– Действиям, исключительно действиям, без поиска виноватых. Понимаете, если мы начнем сейчас искать виноватых, мы из этого пике не выйдем никогда!»

По словам Эшсоу Какалия, «АИДГЫЛАРА» надеется, что все политические силы в Абхазии подпишутся под тем, что насильственных действий по свержению власти больше не будет:

«Мы начинаем внутриполитическую деятельность с чистого листа. Обязуемся и подписываемся под тем, что насильственных действий в стране больше не будет. Мы обязаны найти выход из ситуации. Мы довели ситуацию до того, что сегодня вынуждены договариваться между собой, я условно говорю, что два плюс два будет четыре. Но, раз такая необходимость есть, на это тоже надо будет пройти. Мы делаем все необходимое, как организация, чтобы наше молодое государство состоялось и развивалось дальше в правовом поле и в правовой культуре. Общество должно быть едино в том, что государственный переворот – это плохо. Я считаю, что сделан очень серьезный шаг, я полон оптимизма, и не только я, все в нашей организации полны оптимизма, поэтому я думаю, что мы сможем выйти на новый уровень».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия