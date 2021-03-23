Проект «Бибилов» и возвращение Шаргаева

Заместителем главы управления администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами назначен Виктор Шаргаев, сообщает телеграм-канал MADIZAEN. Он руководил КГБ Южной Осетии с 2014 по 2017 годы. Вспоминаем, как Виктор Шаргаев ушел с поста председателя Комитета и вернулся в качестве куратора республики.

Официальная информация о назначении пока не опубликована, но сообщение телеграм-канала MADIZAEN подтверждают и представители экспертного сообщества, отслеживающие ситуацию в Южной Осетии. По их словам, заместителем главы Управления администрации президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами действительно стал Виктор Шаргаев. Тот самый, который с апреля 2014 по июль 2017 года занимал должность председателя КГБ РЮО.

Среди вопросов, которые Шаргаев курировал на территории республики, телеграмм канал MADIZAEN указывает на проект под названием «Бибилов»: «… Помог Анатолию Ильичу сначала занять должность председателя правительства, а затем и избираться президентом».

В самом деле, Виктор Алексеевич тогда слишком явно продемонстрировал заинтересованность в исходе президентской кампании. Особенно заметным было его участие в предприятии по недопущению к выборам Эдуарда Кокойты. Дело дошло до того, что он выступал с политическими заявлениями против экс-президента. Из уст генерала спецслужб, представителя большого брата это было воспринято югоосетинским обществом, как неподобающее статусу поведение.

КГБ тогда легализовал распечатки с российского пограничного поста с информацией о пересечениях границы Эдуардом Кокойты. Они были представлены как данные с югоосетинского поста, хотя на последнем такого учета не ведут, там нет даже компьютера. Тем не менее, усиленная печатью конторы, распечатка обрела силу официального документа, на основании которого Кокойты не допустили к выборам.

Эта история, как теперь оказывается, была эпизодом из проекта «Бибилов».

В июле 2017 года стараниями Анатолия Бибилова Шаргаев был отстранен от занимаемой должности. Тогда это произвело впечатление обычного сюжета: первыми летят головы тех, кому правители обязаны своим восшествием на престол. Это лучший способ избавиться и от долга чести, и от серого кардинала.

Телеграм-канал MADIZAEN выступает с альтернативной версией отставки: «По слухам, попытка препятствовать нелегальной контрабанде сигарет в Южной Осетии стала основной причиной разногласий Виктора Шаргаева с окрепшим Бибиловым».

На прошлой неделе, 18 марта, в телеграм-канале Абхазия-центр появилась статья с говорящим названием «Сигаретный «контрабас» генерального прокурора Южной Осетии», подписанная неким Аланом Валиевым. В ней подробно описана схема контрабандного трафика – из третьих стран в Южную Осетию, а затем из Южной Осетии в Россию. Указаны перечень подставных фирм, специализирующихся на контрабанде, как осуществлялись расчеты, какие перечислялись суммы в рублях и долларах США с разбивкой по годам. Сообщается даже содержание секретных переговоров контрабандистов с югоосетинским генеральным прокурором Урузмагом Джагаевым: какие условия выдвигали, на чем сошлись, как делили прибыль.

В Южной Осетии эта история на слуху уже не первый год, ее пересказывают друг другу в общих чертах. Но, судя по указанным в публикации подробностям, за материалом стоит не просто осведомленный человек, а целая бригада оперов, которая вела разработку этой темы с 2015 по 2017 год, или некий начальник, перед которым эти опера отчитывались.

Еще одна деталь. Судя по статье, разработка прекратилась в 2017 году, потому что более поздних сведений в ней не приводится. То есть, как раз в год увольнения Виктора Шаргаева, а обнародование материалов произошло за 5 дней до его назначения.

Наверное, это не просто совпадение, а сигнал, что в кресло куратора пришел человек с хорошей памятью. Как говорится, никто не забыт, ничто не забыто.

Наверное, трудно найти человека, более осведомленного о том, что происходит в республике, чем Виктор Шаргаев. Это явно не тот куратор, мнением которого можно будет управлять. С другой стороны, учитывая югоосетинскую историю Шаргаева, у него может быть свой взгляд на предстоящую президентскую избирательную кампанию.

Кстати, и непосредственный начальник Виктора Шаргаева тоже назначен недавно. По информации сайта www.kremlin.ru, 2 марта 2021 года Владимир Путин подписал Указ о назначении Игоря Маслова начальником Управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. По данным Центра «Досье», Маслову 60 лет. Он полковник Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации. До назначения в ранге заместителя начальника этого же управления курировал молдавское направление.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия