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Джонсон назвал «жадность» среди причин успешной вакцинации в Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые прокомментировал стремительные темпы вакцинации в стране. Беседуя с законодателями-консерваторами через Zoom, он заявил им: "Причина, по которой у нас есть успех с вакциной, – это капитализм, друзья мои, и жадность", – приводит его слова агентство Reuters. Как сообщается, позже глава правительства высказал сожаление из-за сказанного.
В пресс-службе правительства отказались комментировать замечания Джонсона, однако анонимные источники в беседе с Би-би-си высказали уверенность, что слова премьера были банальной шуткой.
В свою очередь член Палаты общин Притира Пател заявила, что на самом деле Джонсон имел в виду эффективность и скорость работы фармацевтических компаний, которые разработали и наладили производство вакцины.
В настоящее время Соединенное Королевство является лидером по темпам вакцинации среди крупных стран. К настоящему моменту половина всего взрослого населения Британии получила первую прививку от коронавируса.
Теперь перед Британией, однако, возникает проблема, связанная с намерением Евросоюза начать блокировать экспорт вакцин. Это решение может отрезать британцев от дополнительных поставок AstraZeneca. Во многих странах ЕС первую дозу вакцины получили не более десяти процентов совершеннолетних жителей, и в Брюсселе ищут способы ускорить этот процесс.
Другие новости дня
Венецианская комиссия раскритиковала законодательные инициативы «Грузинской мечты»
Венецианская комиссия – консультативный орган при Совете Европы, распространила сегодня заявление, в котором рекомендует Грузии пересмотреть Избирательный кодекс, закон «О политических объединениях» и реформу регламента парламента.
В декабре 2020 года правящая партия парламента Грузии решила направить в Венцианскую комиссию для оценки свою законодательную инициативу, согласно которой, все нынешние оппозиционные партии, бойкотирующие работу парламента, могут лишиться государственного финансирования, а главная оппозиционная партия – «Единое национальное движение» – регистрации.
Как пишет «Новости-Грузия», в Грузии инициатива вызывала резкую критику как оппозиции, так и неправительственных организаций. Венецианская комиссия в своем сегодняшнем заявлении также выразила обеспокоенность в отношении предлагаемых поправок.
«Таких широких санкций против партий, не участвующих в парламентской деятельности, не существует ни в одной из стран-участниц Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ», – подчеркивается в рекомендации Венецианской комиссии.
Неприемлемым назвала комиссия и перспективу лишать политические партии права на бесплатное эфирное время – такая инициатива содержится в проекте Избирательного кодекса Грузии.
Правый блок в Израиле не набирает большинства мест в парламенте
Правый блок в Израиле, по всей видимости, не получит большинства мест в парламенте в ходе беспрецедентных – четвёртых за года – выборов. Для достижения этой цели политическим силам во главе с премьером Беньямином Нетаньяху не хватит двух мест. Об этом свидетельствуют итоги подсчетов 90 процентов бюллетеней, передает Би-би-си.
Арабская партия PAAM, как прогнозируется, получит пять мест и станет фактором баланса сил: скорее всего, одному из блоков придется вступать с ней в коалицию для получения парламентского большинства. Данный аспект повлияет, среди прочего, и на курс в отношениях с палестинцами. Пока неясно, готова ли РААМ вступать в противоречивый союз с правыми силами, которые традиционно выступают оппонентами арабской партии.
В то же время соперники Нетаньяху, как предполагается, получат 56 мест. Поддержка РААМ могла бы сделать их парламентским большинством, однако едва ли это достижимо: как отмечает радиослужба, они разрознены и вряд ли смогут договориться о совместной работе.
Если ни один из блоков не сумеет сформировать коалицию, страна может столкнуться с необходимостью провести пятые с 2019 года выборы.
Кнессет 23-го созыва был распущен 23 декабря прошлого года. Это произошло автоматически – после того, как истекли сроки утверждения госбюджета.
Нетаньяху, непрерывно возглавляющий правительство Израиля уже 12 лет, рассчитывает на поддержку избирателей благодаря успешным мерам по борьбе с коронавирусом в стране и восстановлению экономики в условиях пандемии. Темпы вакцинации населения в Израиле называют самым быстрым в мире. Полностью привиты почти половина граждан. Успехом для 71-летнего Нетаньяху считается и установление при посредничестве США дипломатических контактов с монархиями Персидского залива, а также с Суданом и Марокко.
Одновременно против политика ведётся судебное разбирательство по обвинениям в коррупции и получении взяток. Нетаньяху отрицает обвинения. Его оппоненты полагают, что он стремится заручиться поддержкой в Кнессете, чтобы остановить уголовное преследование.
В Абхазии возбудили уголовное дело в отношении экс-министра по репатриации
Следственное управление Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия возбудило уголовное дело в отношении экс-министра по репатриации Беслана Дбар. Его обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
В сообщении пресс-службы следственного ведомства говорится, что дело возбуждено на основании материалов, поступивших из Управления по надзору за исполнением законодательства.
Соучастники предполагаемого преступления – директор ООО «РемСтрой2012» Амиран Лакербая и инженер по техническому надзору Фонда репатриации Денис Кове. Сообщается, что ими была составлена заведомо подложная исполнительная документация – акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. После этого Беслан Дбар в период с 24 августа 2018 года по 28 июня 2019 года издал приказы о перечислении из Фонда репатриации денежных средств – 25 296 598 рублей.
Деньги, по информации прокуратуры, были обналичены, после чего «обращены в собственность» вышеуказанных лиц.
Цхинвали: Гаагский суд «устанавливает неофициальные контакты с жителями Южной Осетии»
В самопровозглашенной республике Южная Осетия критикуют Международный уголовный суд (МУС) – за «однобокие и тенденциозные методы работы». В заявлении общественных организаций «Адæмы Ныфс» и «Единая Алания» говорится, что суд пытается осуществить «неофициальный сбор тенденциозной информации о трагических событиях августа 2008 года».
«Следователи суда устанавливают неофициальные контакты с жителями Южной Осетии, открывают в Грузии «Фонд пострадавших МУС», предусматривающий реализацию программы помощи жертвам «войны августа 2008 г.» на общую сумму в размере 600 тысяч евро, пытаются собрать и задокументировать сведения о противоправных действиях граждан Южной Осетии и российских миротворцев, предлагают гражданам РЮО под видом «компенсаций» за предоставление интересующей Международным уголовным судом (МУС) информации денежные выплаты. При этом сведения о реальных военных преступлениях грузинской стороны следователей не интересует. Также следователи Международного уголовного суда (МУС) проявляют интерес к югоосетинским документам закрытого характера, что можно трактовать как попытку шпионажа», – говорится в заявлении.
Общественники указывают и на избрание представителя Грузии Гочи Лорткипанидзе судьей Международного уголовного суда. «Как он и люди, его избравшие, смогут быть объективными в рассмотрении конфликта, касающегося Грузии?», – сказано в заявлении.
В Цхинвали также говорят, что международный суд, вороша события 2008 года, «фактически подогревает затухший конфликт в регионе».
Отметим, что фонд доверия пострадавших Международного уголовного суда (МУС) в Гааге заявил 1 декабря 2020 года, что принято решение о реализации Программы помощи жертвам российско-грузинской войны 2008 года.
- Тбилиси обратился в МУС с иском против России в 2008 году. В январе 2016 года палата предварительного производства после запроса прокурора Бату Бенсуды дала согласие на то, чтобы МУС начал расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, которые могли быть совершены грузинской, югоосетинской и российскими сторонами перед, во время и после военных действий – в период с 1 июля 2008 года по 10 октября 2008 года. Летом 2021 года Бенсуда должна освободить место для преемника.
Бывший глава ФИФА Зепп Блаттер отстранён от футбола на 6 лет 8 месяцев
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и бывший генеральный секретарь организации Жером Вальке отстранены от любой футбольной деятельности на 6 лет и 8 месяцев. Об этом сообщает сайт организации.
85-летний летний Блаттер возглавлял международную федерацию футбола с 1998 по 2015 год. Он покинул пост в результате коррупционного скандала. Из-за него Блаттеру уже запрещено заниматься футболом в любом виде до конца 2021 года.
В этот раз Блаттер признан виновным в незаконных выплатах спортивным чиновникам, незаконном возмещении судебных издержек Вальке за счёт ФИФА и в других нарушениях. Дисквалификация Блаттера начнётся после истечения предыдущего отстранения – 8 октября 2021 года.
В конце прошлого года Блаттеру была проведена операция на сердце, в январе он больше чем на неделю был отправлен в искусственную кому. Две недели назад бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков сообщил ТАСС, что швейцарец выписан из больницы, чувствует себя нормально и находится дома.
Два юриста и дипломат – Тея Цулукиани назначила заместителей
Министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани назначила трех своих заместителей.
Это дипломат Каха Сихарулидзе, бывший исполнительный директор Дома юстиции и заместитель Цулукиани в должности министра юстиции Сосо Гиоргадзе, а также бывший глава Бюро по исполнению при Минюсте Иосиф Багатурия.
«Моим первым заместителем будет Каха Сихарулидзе, который является самым уважаемым по возрасту человеком среди нас четверых. У него больше, чем у нам, опыта на политических должностях … Каха Сихарулидзе был послом Грузии в Чехии, Китае, Италии, Сан-Марино и на Мальте. Он доктор филологических наук, почетный член Итальянской дипломатической ассоциации, автор книги «Публицистика Важа-Пшавела». Каха Сихарулидзе будет заниматься международными вопросами в нашем министерстве», – пояснила Тея Цулукиани.
Как пишет «Новости-Грузия», остальные два заместителя Цулукиани работали с ней и раньше – в министерстве юстиции.
«Сосо Гиоргадзе останется на должности заместителя министра юстиции до 1 апреля, после чего будет работать у нас в качестве заместителя министра, где он будет куратором по вопроса молодежи и спорта», – сказала Цулукиани.
Что касается еще одного зама – Иосифа Багатурия, то ему Цулукиани поставила задачу быть парламентским секретарем ведомства и возглавить процесс создания «Кодекса культуры Грузии».
Тея Цулукиани приступила к исполнению обязанностей министра культуры, спорта и молодежи с 22 марта. Ранее, в течение восьми лет она возглавляла министерство юстиции Грузии, а в декабре 2020 года стала депутатом парламента по спискам правящей партии «Грузинская мечта» и руководителем комитета по образованию, науке и культуре.
В Северной Осетии убит депутат бесланской городской думы
В Правобережном районе Северной Осетии нашли тело депутата бесланской городской думы Тамерлана Торчинова. Об этом сообщили источники в органах власти района.
Тело Торчинова со следами насильственной смерти было спрятано в районе очистных сооружений селения Фарн, расположенного неподалёку от Беслана. Причины смерти установит проводимая в настоящий момент судмедэкспертиза.
Согласно источникам Кавказ.Реалии, убийство Торчинова может быть связано с другим громким преступлением – расстрелом в Беслане участников похорон предпринимателя Алана Торчинова в 2013 году, в заказе которого подозревают лидера крупнейшей российской организованной преступной группировки Аслана (Джако) Гагиева. По версии следственных органов, участники этой ОПГ пытались убить на траурных мероприятиях родного брата Алана Торчинова, однако среди погибших оказались двое случайных людей – Аслан Торчинов и Албег Плаев, ещё двое получили ранения.
Родственники погибших в «похоронном расстреле», по информации источника Кавказ.Реалии, подозревали 64-летнего Тамерлана Торчинова в том, что он знал о готовящемся преступлении, поэтому ушёл незадолго до него. По подозрению в убийстве муниципального депутата Торчинова задержаны трое его родственников: все они жители Беслана и уже начали сотрудничать по следствием.
В управлении СКР по Северной Осетии пока не комментируют ход расследования. В настоящее время следственная группа готовится возбудить уголовное дело по факту убийства. Немногим ранее СКР возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека».
- Тамерлан Торчинов был похищен днем 23 марта после прогулки по ипподрому на окраине Беслана. В его машине со стороны водительского сидения были обнаружены следы крови. Ранее Торчинов возглавлял аэропорт «Владикавказ».
В Чечне задержали и допросили 20 родственников двух геев, которых похитили силовики в Нижнем Новгороде
В селе Комсомольское Урус-Мартановского района Чечни сотрудники полиции задержали около 20 родственников модераторов оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95 Исмаила Исаева и Салеха Магамадова, которых похитили силовики в Нижнем Новгороде и вернули в республику. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на правозащитную организацию "Российская ЛГБТ-Сеть".
Задержанных родственников допрашивали о местонахождении их родителей, а также требовали найти и привезти их в Чечню. Источники организации сообщили, что отпустили родственников лишь глубокой ночью, при этом объективных причин для задержания не было.
Магамадова и Исаева в апреле 2020 года задержали и обвинили в Чечне в оскорбительных публикациях. В июле Российская ЛГБТ-сеть помогла им перебраться в Нижний Новгород. Подростки намеревались покинуть Россию, но не успели – 4 февраля 2021 года их задержали в Нижнем Новогороде. Адвокаты организации уверены, что тех преследуют из-за их ориентации.
Молодые люди, один из которых несовершеннолетний, в Чечне обвиняются в поставке продуктов незаконному вооруженному формированию, в связи с чем им грозит до 15 лет заключения. По данным правозащитников, Магамадову и Исаеву пришлось признаться в этом под угрозами и давлением.
ЕСПЧ ранее обязал Россию пояснить причины задержания Магамадова и Исаева, допустить к ним независимых адвокатов, медицинских работников и их ближайших родственников. Суд согласился с тем, что существует угроза здоровью и жизни молодых людей.
Верховный суд Чечни 24 февраля признал законным их арест.
МВД Грузии не подтверждает информацию о драке дальнобойщиков на границе с Россией
В МВД Грузии заявляют, что к ним не поступало какого-либо сообщения с контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» о драке между дальнобойщиками.
«К нам не поступало сообщения о драке между водителями или о жертвах. Ничего подобного нет», – сообщили в пресс-службе ведомства.
О том, что на российско-грузинской границе якобы произошла драка между дальнобойщиками, в которой погиб один человек, сообщил российский телеканал «360».
Согласно этим данным, инцидент якобы произошел на нейтральной полосе у пограничного перехода на Военно-Грузинской дороге, где в ожидании открытия дороги скопилось несколько сотен фур.
Источник телеканала утверждает, что один из дальнобойщиков, предположительно турецкого происхождения, убил водителя из Армении. Также в информации говорится, что на место «выехали грузинские следователи», – пишет «Новости-Грузия».
В Израиле на парламентских выборах лидирует партия Биньямина Нетаньяху
Правоцентристская партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах. Об этом сообщает издание Haaretz.
По предварительным данным, после подсчета 70% голосов, "Ликуд" займет 61 из 120 мест в Кнессете – парламенте Израиля. Соперники премьер-министра могут рассчитывать на 59 мест.
Нетаньяху уже успел поблагодарить жителей Израиля за победу на выборах. "Граждане Израиля — спасибо! Вы подарили огромную победу правым и "Ликуду" под моим руководством. "Ликуд" лидирует с огромным отрывом от следующей партии",— написал он в твиттере.
На прошлых выборах партия премьера получила 36 мандатов, тогда он рассчитывал на формирование "стабильного правого правительства".
В данный момент, как пишет Reuters, "Ликуд" имеет преимущество, но находится в непростом положении, так как окружена соперниками в виде коалиций центристских, левых и правых партий. Агентство назвало перспективы партии Нетаньяху получить большинство мандатов "неопределенными".
Парламентские выборы 23 марта стали четвертыми в Израиле за последние два года. По результатам всех предыдущих выборов ни одна партия не получила большинства голосов, коалицию сформировать также не удалось.
Парламент Армении отменил военное положение в стране
Парламент Армении отменил военное положение, действовавшее с конца сентября прошлого года. За такое решение проголосовали 118 депутатов, один человек воздержался, ещё один голосовал против, передаёт Армянская служба Радио Свобода.
Оппозиция требовала отменить военное положение с ноября. Однако власти каждый раз отказывались это делать. На этот раз провластная фракция «Мой шаг» поддержала инициативу двух оппозиционных партий.
Ранее критики премьер-министра Никола Пашиняна заявляли, что отказ от отмены военного положения после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе связан с желанием главы правительства удержать власть. Во время действия режима были запрещены митинги, кроме того нельзя было запустить процедуру отставки правительства.
Противники обвиняют Пашиняна в проигрыше военного конфликта в Карабахе. По мирному договору Баку вернул себе значительную часть территории, занятой армянскими войсками в начале 90-х годов. Сторонники политика утверждают, что ответственность за поражение вместе с премьер-министром должны разделить военные и бывшие руководители страны, не подготовившие её к боевым действиям.
В марте Пашинян после массовых протестов и требований известных армянских политиков согласился провести в стране досрочные выборы. Они должны состояться в июне.
В Абхазии поддержали «призыв к консолидации общества»
Абхазская провластная партия «Амцахара» поддержала обращение оппозиционной общественной организации «Аидгылара», восприняв его как «призыв к консолидации общества, призыв работать в интересах государства». «Историческим шансом» назвала инициативу и ветеранская организация «Абааш».
Ранее оппозиционная сила «Аидгылара» обратилась к президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжания с предложением начать диалог – чтобы «поставить заслон политически мотивированным насильственным действиям в стране».
«Мы согласны с авторами Обращения, что «наша государственность переживает сложные времена. Противостояние в обществе приобретает новые, ещё более опасные формы, ежедневно накапливаются новые проблемы, тональность взаимных обвинений и упреков зашкаливает. Такие понятия как ответственность, обоснованность, объективность, да и просто уважение к оппоненту стали неприемлемыми».
Страна устала от потрясений и нестабильности, от разобщенности в обществе и стихийных митингов. Общество, разбитое на группы, не может полноценно развиваться, оно не способно сконцентрироваться на реализации национальных проектов, обеспечивающих безопасность страны и ее граждан.
Нам необходимо возрождение отношений между людьми и создание прочной основы «новой политико-правовой культуры», что, безусловно, «предопределит стабильное социально-экономическое развитие» страны», – говорится в заявлении партии «Амцахара».
«Мы, как и весь абхазский народ, встревожены внутриполитической ситуацией в стране. Нагнетание, которое может вылиться в очередное противостояние в обществе, опасно. Дабы не допускать очередных потрясений мы призываем общественных деятелей, общественно-политические движения и партии поддержать инициативу РОО «Аидгылара», – сказано в заявлении ветеранской организации «Абааш».
Отметим, что 11 марта в Сухуми прошел съезд организации ветеранов «Аруаа», на котором абхазскому президенту Аслану Бжания предложили добровольно уйти в отставку.
В Грузии отменили ограничение на количество пассажиров в такси
В Грузии сегодня отменили запрет на ограничение количества пассажиров в такси категории М1 – до этого в автомобиле могли передвигаться не больше трех человек, включая водителя.
Соответствующее изменение было внесено 23 марта в постановление правительства Грузии от 23 мая 2020 года «Об утверждении Правил изоляции и карантина». Водитель и пассажиры такси категории M1 должны во время поездки носить маски.
«Новости-Грузия» напоминает, что маски все еще обязательны для ношения во всех общественных помещениях и открытых пространствах. Также сохраняется «комендантский час» – ограничение на передвижение по улицам с 21:00 до 05:00. Штраф для нарушителей составляет 2 тысячи лари (600 долларов).
- К машинам категории М1 относятся легковые автомобили, которые осуществляют перевозку не более 8 человек, а масса транспортного средства не более трех с половиной тонн.
На югоосетинском участке Транскама сошли две лавины
Транскавказская автомагистраль, связывающая Северную Осетию с Южной, остаётся закрытой. Дорога была закрыта накануне вечером из-за ухудшения погодных условий и снегопада.
Как сообщил «Рес» дежурный МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия, ночью на дорогу сошли лавины, снегопад в настоящее время продолжается.
«На югоосетинский участок Транскама ночью сошли две лавины, дорожники оперативно расчистили трассу. На Северном портале также сошло несколько лавин. Снегопад продолжается и давать прогнозы по открытию дороги пока сложно, все зависит от погодных условий», – уточнили в МЧС.
Ранее мы сообщали, что Южная Осетия ночью полностью осталась без света из-за аварии на линии электропередачи. Место аварии пока не обнаружено.
Из-за отключения электроэнергии сегодня будут закрыты цхинвальские детсады, – заявила начальник управления образования города Ольга Сиукаева,
«Из-за отключения электроэнергии образовательный процесс приостановлен во всех дошкольных образовательных учреждениях Цхинвала, кроме ДОУ 1 и ДОУ 17, которые оборудованы дизельными генераторами. Такая вынужденная мера принята в связи с тем, что садики не могут отапливаться без света», – сказала она.
Сиукаева при этом добавила, что «школы продолжают работу, но без продленки».
Сёстры Хачатурян признаны потерпевшими по делу о насилии со стороны отца
Следствие признало сестёр Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян потерпевшими по делу о сексуальном насилии и истязаниях, сообщила накануне РБК адвокат одной из сестёр Мари Давтян. Подозреваемым по делу стал их отец, в убийстве которого их обвиняют.
Защита настаивает, что именно насилие со стороны отца вынудило девушек убить его. "Мы продолжаем утверждать, что именно те события, многолетняя жизнь в условиях пытки, по сути, и стали причиной того, что девочки были вынуждены поступить так, как они поступили", – заявила Давтян.
Уголовное дело против отца девочек Михаила Хачатуряна было заведено 11 марта этого года по статьям о истязаниях и изнасиловании.
Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян обвиняются в убийстве их 57-летнего отца летом 2018 года. Сёстры сами вызвали полицию. Защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец много лет постоянно издевался над ними. Их дело вызвало широкий общественный резонанс и спровоцировало дискуссию о домашнем насилии в России.
Следственный комитет проверит выставку человеческих тел в Москве
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание провести проверку в отношении инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов "Мир тела" в Москве.
Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие её российскому законодательству, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Выставка "Мир тела" (Body Worlds) открылась 12 марта в павильоне № 21 на ВДНХ. Она состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации доктора Гюнтера фон Хагенса, при котором все жидкости организма заменяют на твердеющий пластик. Это позволяет телу застывать в любой позе. Для экспозиции, которая позиционируется как образовательный проект, используются только тела доноров.
Как заявили в Следственном комитете, поводом для проверки послужили негативные комментарии в СМИ о выставке, а в интернете распространяется петиция с требованием закрыть экспозицию. Общественники полагают, что она нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление чувств верующих, добавили в ведомстве.
На выставку, в частности, жаловались представители движения "Сорок сороков" и глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. Партия "Коммунисты России" обратилась в мэрию Москвы, прокуратуру и Минкультуры с просьбой запретить работу выставки "Мир тела". В партии считают, что демонстрация человеческих тел и органов может пошатнуть психику человека.
Депутат Госдумы от "Единой России" Николай Земцов обратился в Генпрокуратуру. Он считает, что организаторов выставки надо привлекать к ответственности по статье за надругательство над телами умерших.
Впервые выставка "Мир тела" была представлена в Токио в 1995 году. С тех пор она демонстрировалась в 35 странах, её посетили более 50 миллионов человек .
COVID-19 в Грузии: 450 новых случаев, выздоровели 254
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3722 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще восемь пациентов.
За сутки в стране выявили 450 новых случаев коронавируса. Провели 23 293 теста: PCR-тестов – 9542, экспресс‐тестов на антиген – 13 751.
Выздоровели еще 254 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 278 628, выздоровевших – 270 922.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, суточный уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,93%, за последние 14 дней – 1,59%, за последнюю неделю – 1,92%.
Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. Спустя три дня было зафиксировано тяжелое осложнение: после введения препарата компании AstraZeneca у 27-летней медсестры из города Ахалцихе, предположительно, развился анафилактический шок. 19 марта она скончалась. По данным Национального центра по контролю над заболеваниями, в Грузии вакцинировался лишь 4021 медработник.
«Грузия заслуживает лучшего» – в Сенате США призвали Тбилиси укрепить демократию
В подкомитете по международным отношениям и сотрудничеству в Европе Сената США накануне состоялись слушания под названием «Поддержка демократии в Грузии».
Участники заседания рассмотрели и оценили состояние демократии в Грузии. Как пишет «Новости-Грузия», свою оценку во вступительном слове сделала руководитель слушаний – сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Джин Шахин. Она заявила, что «нынешняя ситуация в Грузии критическая, её разрешение либо вернет страну к демократии, либо разрушит многолетние усилия».
«Хотя Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила, что выборы парламента 2020 года были «конкурентными и проводились эффективно, несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19», она также подчеркнула необходимость реформы выборов, к чему и я настоятельно призываю правительство Грузии. Недостаточно провести выборы на грани легитимности. Демократические выборы должны иметь сильные механизмы для разрешения споров, механизмы, которые все участники демократического процесса сочтут справедливыми», – сказала она.
Шахин говорит, что правительство Грузии должно предпринять немедленные шаги для обеспечения независимости судебной системы, а также работать со всеми оппозиционными партиями, чтобы найти решение кризиса путем переговоров.
«В условиях пандемии и тяжелой экономической ситуации мы не можем упускать из виду тот факт, что грузинский народ страдает. Неспособность политиков предпринять решения не улучшает эту ситуацию. В настоящее время побеждает только одна сторона: Россия. Россия стремится к беспорядкам и хаосу и каждый день, когда представитель оппозиции садится в тюрьму, это победа России. Каждый день, когда места в парламенте Грузии пустуют, это наносит ущерб гражданам Грузии и является победой России. Именно поэтому я удивлена и разочарована тем, что все партии допустили то, что нынешний кризису продолжается так долго. Сегодня мы призываем все стороны отказаться от своих краткосрочных политических интересов и подумать об укреплении демократии в Грузии», – заявила сенатор.
Сенатор-республиканец Джим Риш считает, что в последние годы грузинская демократия испытывает откат назад, что прискорбно, так как Грузия «заслуживает лучшего». Он также отметил, что «сейчас в Грузии растут олигархические влияния на суд, СМИ и большую часть политической жизни».
«За кризис, перед которым сейчас стоит Грузия, и который стал кульминацией напряженной ситуации последних лет и проваленных реформ, отвественны все стороны. Две главные политические партии и их лидеры должны проанализировать свои обязанности перед своей страной и прийти к соглашению. Однако на правящую партию «Грузинская мечта» возлагается особая ответственность по выводу страны из политического кризиса», – подчеркнул сенатор Риш.
Заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Джордж Кент заявил, что Грузии предстоит проделать серьезную работу по укреплению демократии. Он сказал, что и правящая партия «Грузинская мечта», и оппозиция не воспользовались возможностями для деэскалации. Арест лидера «Единого национального движения» Ники Мелия представитель Госдепа назвал опасным моментом для евроатлантических устремлений Грузии и шагом назад для грузинской демократии.
«Мы призываем грузинские партии пойти на трудные компромиссы, чтобы положить конец политическому кризису…», – заявил представитель Госдепартамента.
Заместитель помощника госсекретаря США Кара Макдональд заявила, что США будут интенсивно работать над укреплением демократических институтов и процессов в Грузии.
«Восстановление роли Грузии как региональной модели демократического развития становится все более и более необходимым. Мы будем интенсивно работать над укреплением ее демократических институтов и процессов. От лидеров и политических партий в Грузии зависит восстановление демократической репутации страны и завоевание доверия своих избирателей. Народ Грузии не заслуживает меньшего», – заявила Кара Макдональд.
Арестованного в Крыму журналиста Есипенко могли пытать током
Арестованного в аннексированном Россией Крыму внештатного корреспондента Радіо Свобода (проект Крым.Реалии Украинской службы РСЕ/РС) Владислава Есипенко сотрудники ФСБ России два дня пытали электричеством, чтобы получить признательные показания.
"Надевали на голову что-то, подключали ток и постепенно увеличивали, когда он привыкал. Таким образом у него получили первые признательные показания, которые потом еще и записали в интервью на "Крым24", - написал на своей странице в Facebook главный редактор издания "Ґрати" Антон Наумлюк.
По его словам, информация о пытках Есипенко стала известна от источника в СИЗО, который говорил с арестованным журналистом.
После публикации этих показаний Есипенко отказался отвечать на вопросы следствия, ссылаясь на 51 статью Конституции России, которая позволяет не свидетельствовать против себя и близких. По словам задержанного, сейчас на него оказывают только психологическое давление, сообщают "Грати".
Крым.Реалии не располагают подтверждением этой информации из других источников.
Владислав Есипенко был задержан 10 марта российскими спецслужбами на трассе Симферополь – Алушта и обвинён в незаконном изготовлении взрывных устройств. ФСБ утверждает, что Есипенко занимался сбором материалов интересах спецслужб Украины , в частности, фото- и видеосъёмкой объектов массового пребывания людей на территории Крыма. По предъявленной статье журналисту грозит до шести лет лишения свободы.
Арест Есипенко осудил президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. "Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться со своей семьёй", – заявил Флай.
Украинские правозащитники опубликовали совместное заявление, в котором потребовали от российских властей освободить Есипенко, а Украину и международное сообщество призвали усилить давление на Россию за преследования на аннексированном полуострове.
Решительный протест выразило министерство иностранных дел Украины.
Южная Осетия осталась без света из-за аварии на ЛЭП
Самопровозглашенная республика Южная Осетия ночью полностью осталась без света из-за аварии на линии электропередачи.
Ремонтные бригады компании «Энергоресурс» пока не нашли место обрыва на ЛЭП, сказал «Рес» гендиректор предприятия Алан Габараев.
«Место аварии пока не обнаружено. Наши бригады на протяжении всей ночи обследовали ЛЭП, которая проходит по трассе, обрыв на ней не обнаружен, по всей вероятности авария произошла в горах, где уже несколько дней идет сильный снег, поиски продолжаются», – уточнил Габараев.
Между тем, проблемы с отоплением, связанные с отключением света, возникли у жителей Цхинвали. Потребности республиканской больницы, хлебопекарни и госучреждений обеспечиваются с помощью дизельных генераторов.
Электроэнергия поступает в Южную Осетию через Рокский перевал. Линия электропередачи идет из Северной Осетии через труднодоступные места в горах.
Владимир Путин привился «одной из трех российских вакцин»
Президент РФ Владимир Путин сделал прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо. Как сообщил агентству ТАСС во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в среду у главы государства будет полноценный рабочий день.
Ранее Песков пояснял, что Кремль сознательно не называет вакцину, которой привьется президент, добавив, что «все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны».
Вакцинация российского лидера не была публичным мероприятием, как у некоторых политиков в других странах, отмечается в публикации ТАСС. По словам Дмитрия Пескова, Путин не хотел делать прививку под камеры, «ему это не нравится».
Би-би-си, сообщая о проведенной вакцинации Путина и отметив, что никаких фотографий этого события Кремль не представил, разместила на своем сайте фотографии других политических лидеров, сделанные во время инъекции. Это, в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден, президент Венесуэлы Николас Мадуро и ряд других.
В Абхазии за сутки подтверждено 19 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 205 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, коронавирус подтвержден у 19 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 человека, 27 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 11 человек медиками оценивается как тяжелое, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице находятся 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткварчельской ЦРБ -2.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 274 человека. Зарегистрировано 209 летальных случаев. Выздоровели 12 708 человек.
Норвегия блокирует продажу россиянам завода Bergen Engines
Норвегия сообщила о блокировке сделки по продаже подразделению российского "Трансмашхолдинга" компанией Rolls-Royce завода Bergen Engines по производству двигателей.
Причиной названы опасения, что в руки россиян могут попасть чувствительные технологии.
"Продажа усилит возможности российских военных, что в определённой степени противоречит интересам Осло и его союзников в сфере безопасности", - заявила, выступая в норвежском парламенте, министр юстиции и общественной безопасности страны Моника Мэланн.
По её словам, норвежские власти располагают достаточной информаций для того, чтобы заключить, что предотвратить такую сделку является абсолютно необходимым шагом.
Вопросы и опасения в связи с продажей возникли вскоре после того, как Rolls-Royce объявила о своих намерениях в прошлом году. Британская фирма, известная в основном выпуском автомобилей класса люкс и двигателей для авиаотрасли, пояснила, что продаёт свой норвежский актив в рамках плана по сохранению прибыли в условиях пандемии коронавируса.
Bergen Engines, основанный в 1946 году, производит и обслуживает дизельные и газопоршневые среднеоборотные двигатели для морских нужд, для предприятий, занятых выработкой электроэнергии. Среди поставщиков завода – военный флот Норвегии, входящей в число государств-членов НАТО.
"Трансмашхолдинг", как отмечает ТАСС, считается крупнейшим в России производителем железнодорожной техники.
Гахария вместо Иванишвили: популярная Facebook-страница поменяла название
Популярная страница в социальной сети Facebook, поддерживающая Бидзину Иванишвили, изменила название и теперь вместо Bidzina Ivanishvili & Media называется Gakharia & Media.
Страница Bidzina Ivanishvili & Media зарегистрирована в Facebook в 2011 году и была связана с партией «Грузинская мечта». Аккаунт в основном публиковал фотографии и мнения представителей «Грузинской мечты», партийные рекламные плакаты, а также видеообращения, письма, высказывания и интервью основателя партии, миллиардера Бидзины Иванишвили. У страницы более 97 тысяч подписчиков, – пишет «Новости-Грузия».
По данным телекомпании «Имеди», администрированием страницы занимается Габриэл Цулая, возглавлявший в период премьерства Георгия Гахария департамент стратегических коммуникаций.
Перед изменением названия на странице было опубликовано следующее объявление: «Когда определенная часть общества указывает нам на общие ценности, неправдой является то, что якобы нас объединяет ненависть к одному человеку. Нет, господа. Мечтой Бидзины Иванишвили и всех его сторонников было то, чтобы в Грузии политические силы и СМИ имели возможность нести свою долю ответственности перед этой страной. Именно мы, свободные СМИ, должны создать такие медиастандарты, чтобы у наносящих ущерб стране политических сил и их медиасредств просто не было аудитории. Чтобы не вводить в заблуждение общественность меняется название нашей страницы, в котором не будет имени и фамилии Бидзины Иванишвили. Тут же отметим, что его роль в создании свободных СМИ в Грузии неоценима. Скоро мы вернемся с новостями, настало время правды!!!»
22 марта, перед тем как название страницы изменилось, там было размещено заявление Георгия Гахария, в котором бывший премьер сообщает о намерении вернуться в политику и обещает в ближайшее время рассказать общественности о своих планах.
- Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении оппозиционера Ники Мелия. Он был главой правительства с сентября 2019 года. После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 31 октября 2020 года, Гахария был повторно утвержден главой правительства.
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