Джонсон назвал «жадность» среди причин успешной вакцинации в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые прокомментировал стремительные темпы вакцинации в стране. Беседуя с законодателями-консерваторами через Zoom, он заявил им: "Причина, по которой у нас есть успех с вакциной, – это капитализм, друзья мои, и жадность", – приводит его слова агентство Reuters. Как сообщается, позже глава правительства высказал сожаление из-за сказанного.

В пресс-службе правительства отказались комментировать замечания Джонсона, однако анонимные источники в беседе с Би-би-си высказали уверенность, что слова премьера были банальной шуткой.

В свою очередь член Палаты общин Притира Пател заявила, что на самом деле Джонсон имел в виду эффективность и скорость работы фармацевтических компаний, которые разработали и наладили производство вакцины.

В настоящее время Соединенное Королевство является лидером по темпам вакцинации среди крупных стран. К настоящему моменту половина всего взрослого населения Британии получила первую прививку от коронавируса.

Теперь перед Британией, однако, возникает проблема, связанная с намерением Евросоюза начать блокировать экспорт вакцин. Это решение может отрезать британцев от дополнительных поставок AstraZeneca. Во многих странах ЕС первую дозу вакцины получили не более десяти процентов совершеннолетних жителей, и в Брюсселе ищут способы ускорить этот процесс.