Хождение по краю или последняя попытка принять бюджет

Всего одного голоса не хватило в предпоследний день прошлого года в парламенте Абхазии, чтобы принять госбюджет на 2021 год. Согласно закону, финансовые обязательства в течение первого квартала исполняются по бюджету предыдущего года. Но и этот квартал заканчивается. Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам парламента республики Натали Смыр рассказала «Эху Кавказа» о перспективах принятия основного финансового документа.

Депутаты парламента Абхазии на последнем заседании сессии в 2020 году, 30 декабря, не приняли проект Республиканского бюджета на 2021 год. Соответствующий закон принимается двумя третями голосов парламентариев, и одного голоса не хватило. Проект был направлен на доработку. Согласно закону, бюджетные обязательства в первые три месяца нового года исполняются по бюджету предыдущего. Но сейчас до конца первого квартала остается всего неделя.

Вчера состоялось заседание парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, на котором обсуждался доработанный проект бюджета на 2021 год. В нем приняли участие исполняющий обязанности премьер-министра республики Владимир Делба, заместитель министра финансов Ирма Амичба. «Эхо Кавказа» обратилось с просьбой рассказать о нем к председателю парламентского комитета Натали Смыр:

«Что решили? Решили, естественно, принимать бюджет. В основном спор был по процедурным вопросам. То есть кто будет представлять данный бюджет. Мы же в парламенте 30 декабря ставили вопрос о принятии его во втором и окончательном чтении, но он не прошел. Значит, его надо было вернуть на доработку. Но здесь произошла небольшая техническая ошибка – аппарат парламента не вернул (кабмину) законопроект на доработку, и он остался в парламенте. Но это не суть важно. Важно то, что мы вчера путем опять же… Вы не представляете, сколько было заседаний, переговоров, желания найти консенсус, но в принципе он достигнут. Законопроект будет представлять парламент в моем лице. Он будет уже, чтобы вы понимали, с учетом остатков на 1 января 2021 года. То есть мы выходим уже с измененными остатками. Все это на заседании сессии будет озвучиваться. И плюс будут озвучиваться поправки депутатов парламента, по каким вопросам будет изменен бюджет. Там не такие уж огромные суммы, чтоб вы понимали. Так, по энергетике будет вынесена на заседание отдельная поправка по электросчетчикам, по приобретению в результате межбюджетного трансфера РУП «Черноморэнерго» приборов контроля. По ремонту ЛЭП «Ачгуара», вы знаете, достигнута договоренность с Российской Федерацией, что они помогут материалами. Это Кристина Константиновна (Озган) договорилась, что будут поставлены провода и прочее, на сумму около 80 миллионов рублей. Наше участие будет заключаться в оплате работы. Словом, вопросы, которые ставил парламент в конце прошлого года, практически сняты».

Парламент также предложил в конце прошлого года снова включить в бюджет меры материальной поддержки государством деятельности независимых СМИ, которые применялись несколько предыдущих лет. Больше того, прежняя сумма в 3,6 миллиона рублей в год для поддержки шести организаций была увеличена в законопроекте, который не прошел, до 6 миллионов – с ростом числа СМИ. Натали Смыр так говорит о достигнутой договоренности по этому вопросу:

«Мы просили по СМИ, откровенно говоря, 6 миллионов, сделали сейчас 3,6. Но если ряд (новых) независимых СМИ будут зарегистрированы как положено и представят необходимые документы, Владимир Валерьевич (Делба) дал слово, что им будет предоставлено финансирование. Если денег будет не хватать, то мы можем выйти с поправкой, не вопрос. На борьбу с коронавирусом еще увеличили сумму на 10 миллионов рублей – было 40, стало 50. Вот такие вопросы парламент предусмотрел, и мы нашли с правительством понимание».

Доходная часть бюджета запланирована в размере 10 миллиардов 463 миллиона рублей, расходная – в 11 миллиардов 255 миллионов, дефицит обозначен в 791 миллион рублей. Он возрос со 123 миллионов до 791, потому что учитывается остаток средств на 1 января 2021 года.

Натали Смыр подчеркнула необходимость своевременного принятия бюджета:

«Невозможно в полном объеме осуществлять финансирование, и это тормозит работу. Конечно, организации, люди ни в чем не виноваты, если исполнительная и законодательная власть не могут найти взаимопонимание в работе. Я и мои коллеги это четко осознаем. Единственную еще небольшую ремарку хотела бы добавить: нельзя было тянуть до последнего. Мало ли что может произойти на заседании сессии. Знаете, так нельзя - ходить по краю…

– Планируется когда заседание – на этой неделе?

– Я думаю, нет, на той неделе. Скорее всего, 29-30 числа. В самые последние дни квартала. Как говорится, на охоту идти – собак кормить, все в последний момент».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия