Строгий спрос за дешевую растаможку

Автомобили с абхазскими номерами изымают и водворяют на штрафстоянки в Кыргызстане, а граждане митингуют и требуют их регистрации. Машин с абхазскими номерами немало в России и в других странах Евразийского экономического союза. «Эхо Кавказа» разбиралось в том, как они туда попадают и почему таможенное оформление автотранспорта в Абхазии пользуется таким спросом у желающих его приобрести.

В СМИ появилась информация о том, что в Кыргызстане проводятся рейды по выявлению незаконно ввезенных автомобилей с абхазскими номерами. В Бишкеке прошли митинги, участники которых требовали решить вопрос с их регистрацией.

Кыргызская таможня сообщает, что владельцы таких автомашин нарушили правила пользования временно ввезенным на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) транспортом. Речь идет о просроченных декларациях временного таможенного ввоза.

Издание «Вечерний Бишкек» информирует о том, что машины с абхазскими номерами обходятся владельцам почти в три раза дешевле, чем аналогичные авто, оформленные в Кыргызстане.

Кыргызская таможня настоятельно рекомендует не приобретать и не эксплуатировать автомобили, стоящие на регистрационном учете в Абхазии, а ввоз их в страну без таможенного оформления и постановки на учет подпадает под статью уголовного кодекса.

Машины оформляют на граждан Абхазии, и они едут, куда им заблагорассудится

Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа прокомментировал ситуацию и сообщил, что машины, в соответствии с действующими законами, оформляются на граждан Абхазии и потом, получив удостоверения временного ввоза, могут въезжать на территорию Евразийского экономического союза:

«Что могу сказать по этому вопросу? Мы должны знать идентификационные номера этих машин, я сейчас затрудняюсь сказать. Но они фактически были оформлены здесь, в Абхазии, в установленном законом порядке, как положено, на граждан нашей страны. Часть из них находится, естественно, здесь в Абхазии, часть покинула территорию Абхазии. При въезде в Российскую Федерацию и на территорию ЕАЭС выписывается удостоверение временного ввоза, и эти машины едут спокойно, куда заблагорассудится владельцу. Дальнейшую их судьбу мы не прослеживаем, потому что это не наша компетенция. Как таможенник я понимаю, что, видимо, они просрочили временный ввоз, поэтому такие действия начались со стороны властей Киргизии. Это может произойти не только в Киргизии, это может произойти в любом государстве, которое входит в ЕАЭС».

В сообщениях о митинге в Бишкеке было пояснение о том, что речь может идти примерно о семи тысячах машин с абхазскими номерами в Кыргызстане. Отвечая на вопрос о том, каким образом они могли туда попасть, Алиас Лабахуа привел данные о количестве автомобилей, проходящих ежегодно процедуру таможенного оформления:

«Я не могу на этот вопрос ответить: семь тысяч, семьсот или семь машин. Со слов митингующих я это комментировать не могу. Мы можем предоставить информацию, сколько машин было оформлено в прошлом году и сколько оформлено за два месяца этого года. 9130 машин было оформлено в прошлом году, а в этом году, на сегодняшний день – 2900.

– Почему абхазские машины так популярны и что получает бюджет по результатам этой деятельности?

– За таможенное оформление машин взимается определенная пошлина. Естественно, по сравнению с другими государствами, у нас она в разумных пределах. Понимая финансовое положение наших граждан, правительством в свое время были установлены ставки ввозных таможенных пошлин. Их размер зависит от года выпуска машины, от объема двигателя автотранспортного средства, и в соответствии с этим оплачиваются таможенные процедуры. Поэтому и машины, которые ввозятся в Абхазию, не дорогие. Вы сами видите, они стоят 200-250 тысяч рублей и, естественно, таможенное оформление обходится не так дорого и не так болезненно для наших граждан. В 2019 году государству было внесено 102 млн 974 тысячи рублей, а в 2020 году – 89 млн 592 тысячи именно за таможенное оформление автотранспортных средств».

Самая низкая госпошлина на постсоветском пространстве – в Абхазии

Абхазский блогер Роин Агрба говорит, что растаможка автотранспорта обходится в Абхазии в разы дешевле, чем, например, в России и других постсоветских странах:

«Кыргызстан, видимо, упустил, они не запретили своевременно, потому как самая низкая пошлина на постсоветском пространстве у нас в Абхазии, нигде такого нет.

– Например, для сравнения в России во сколько обойдется растаможка автомобиля?

– Допустим, если здесь я растаможу за 200-300 долларов, потом поставлю на учет и получу госномера, а они у нас тоже дешевые, насколько я знаю, 1200 рублей, в России это обойдется не менее трех тысяч долларов. Растаможка очень дорогая. Они это сделали, чтобы защитить собственного производителя, так как Россия производит машины. Еще, почему Абхазия? Потому что контейнерная перевозка стала дешевой. То есть они привозят в Новороссийск машины в контейнерах и оттуда транзитом уходят в Абхазию. В Абхазии растаможивают, номера ставят и поехали дальше. Во всех регионах России можно наши машины сегодня встретить. Абхазские номера не запрещены в России».

По словам Роина Агрба, продажа автомобилей происходит через интернет-магазины:

«Существуют интернет-магазины, где в онлайн режиме люди могут покупать себе машины. Российские дилеры сами их покупают или получают заказы, порядка 30% стоимости отплачивают заранее, покупают и привозят в Новороссийск контейнерами. Уже в контейнерах отправляют прямо сюда. Доставка одного контейнера стоит порядка двух тысяч долларов. Здесь растаможивают, и опять же через интернет продают эти машины. Даже были случаи, когда румыны продавали машины с абхазскими номерами. Через этот рынок машины попадают в зоны, где их содержат. Говорят, там тысячами машины стоят, у каждой есть своя нумерация, они ждут своего контейнера. Крупные поставщики контейнеров входят в Новороссийск, только новороссийский порт в состоянии принимать их на Черном море».

Он считает, что кризис в Киргизии возник из-за того, что бюджет не досчитался госпошлин:

«Если они договариваются с таможней, они получают транзитные бумажные номера на Абхазию, и они должны в течение скольких-то суток пересечь границу. Потом их нужно легализовать. Через таможню они проходят легально и оформляются на граждан Абхазии, потому что на российских или тем более на киргизских граждан они не оформляются. На каждого человека можно оформить три машины, все эти три машины могут гулять, где угодно – в Кыргызстане, в России или еще где-то.

– Насколько я знаю, они каждые три месяца должны в Абхазию въезжать, правильно?

– Какое-то время есть. Из Кыргызстана, конечно, сюда не выедешь. Они будут выезжать куда-нибудь поближе, но выезд из страны они должны зафиксировать, если машина с иностранными номерами. Они, скорее всего, хитрят, выезжают в Узбекистан или в Казахстан, как им удобно, и возвращаются обратно. Это как бы общие правила на постсоветском пространстве. Только в Кыргызстане они чуть-чуть более продвинутые в этом отношении, там больше свободы.

– А почему они сейчас начали запрещать машины с абхазскими номерами?

– Может быть, бюджет пострадал, люди перестали покупать машины с кыргызскими номерами, а кыргызские номера – это госпошлина, растаможка, и тому подобное. Поэтому, наверное».

Старые машины – угроза экологии

Значительную часть авторынка составляют праворульные машины. Во многих странах их запретили, а в Абхазии пока – нет. Производители этих машин предпочитают их дешево продавать, так как утилизация обходится дороже.

Роин Агрба отметил, что в истории с автомобильным бизнесом есть одно «но». В Абхазию зачастую попадают старые машины. Они очень дешевые, их хорошо покупают, но в скором времени они превращаются в хлам и скапливаются на территории республики. Никакой возможности утилизовать старые шины, аккумуляторы, моторы и кузова нет, что создает дополнительную угрозу экологии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия