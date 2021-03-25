В Грузию доставили первую партию вакцины от коронавируса Pfizer

В Грузию доставлена первая партия вакцины против коронавируса от компании Pfizer-BioNtech. 29 250 доз вакцины сегодня ночью на самолете привезли в Тбилисский аэропорт из США.

Препарат отправят в Национальный центр по контролю заболеваний, а оттуда распределят по четырем локациям в Тбилиси, а также в Батуми и в Кутаиси, – пишет «Новости-Грузия».

Вакцина Pfizer должна хранится в специальных холодильных установках при температуре минус 80 градусов. Такая инфраструктура есть в шести клиниках, где будет проходить вакцинация. Ранее страна получила и специальные шприцы для этого препарата.

Вакцина Pfizer будет доступна как для медиков, которых начали прививать с 15 марта, так и для граждан старше 65 лет, – заявила ранее глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Грузия рассчитывала получить вакцину Pfizer еще в феврале, однако достичь договоренности не получилось из-за проволочек с оформлением контрактов с компанией-производителем. В итоге Грузии помог Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), который занимается распределением вакцины.

Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим концерном Pfizer — первая разрешенная в декабре 2020 года к применению в ЕС и первая официально одобренная Всемирной организацией здравоохранения.

Согласно официальным данным, вакцина Pfizer дает 95% эффективности и сохраняет устойчивость к коронавирусу до шести месяцев.

Первую партию вакцины от коронавируса Грузия получила 13 марта – это были 43,2 тысячи доз британо-шведского препарата AstraZenecа. Следующая партия AstraZenecа – 86,4 тысячи доз, поступит в апреле. В получении препаратов Грузии помогает ЮНИСЕФ.

По данным Минздрава, для получения вакцины от коронавируса Грузия ведет переговоры со всеми странами-партнерами, в том числе, с Израилем, для получения вакцин Moderna и Pfizer. Переговоры идут и с Германией, однако получить от этой страны вакцину удастся только в третьем квартале года. Переговоры также идут с Индией, Южной Кореей, компаниями Moderna и Johnson & Johnson. Грузия также не исключает ввоз китайской вакцины.

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