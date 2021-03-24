Паническая контратака. Грузия, которая боится прививок

Грузинские эпидемиологи говорят о беспрецедентной пассивности в процессе вакцинации. С завтрашнего дня кроме медиков записаться в очередь на прививку смогут граждане старше 65-ти лет. Если и в этой группе активность будет недостаточно высокой, не исключено, что возрастная планка будет снижена раньше, чем планировалось.

71-летняя Ламзира собирается привиться от коронавируса. На портале booking.moh.gov.ge запись для лиц старше 65-ти лет откроется завтра. Помочь с регистрацией на сайте пенсионерке обещает сын. Альтернативный способ записаться на вакцинацию – позвонить по номеру 1522.

71-летняя Ламзира говорит, что осенью уже привилась от гриппа. Вакцинироваться от COVID-19 решила уже давно и говорит, что трагический случай, произошедший с медсестрой Меги Бакрадзе, скончавшейся вскоре после вакцинации препаратом AstraZeneca, не изменил ее решения.

«Кончина медсестры дала больше аргументов для отказа от вакцинации. Но и до этого были люди, которые не собирались делать прививку. А я и до этого и сейчас готова привиться. Почему? У меня есть заболевания, диабет и т.д. Поэтому, если я заболею ковидом – в этом я вижу бОльшую опасность, чем в прививке. Я знаю, что после вакцинации я буду под наблюдением врачей и в случае чего надеюсь на помощь медиков. Когда ты требуешь снять все эти ограничения, тогда и ты должен сделать шаг, чтобы это стало возможным».

Вакцинацию уже прошел внук 71-летней Ламзиры, он медик.

О том, что провал вакцинации грозит введением новых ограничений, заявил сегодня в ходе специального брифинга глава инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. По его словам, есть только два пути – либо вакцинация, либо ограничения – «кошмар, который был у нас в 2020-м», так назвал это Церцвадзе.

«Мы стоим перед серьезной опасностью. Несмотря на то, что вакцину в Грузию завезли и будут беспрерывно завозить, наблюдается беспрецедентная пассивность в (процессе) вакцинации, огромнейший скептицизм. И второе – люди осмелели, не следуют минимальным правилам, особенно в вопросе масок. Я обращаюсь к общественности – нельзя, с одной стороны, хотеть, категорически требовать полной свободы, а с другой – упрямо отказываться от вакцинации. Эти две вещи несовместимы. Нам нужно выбрать либо один путь, либо другой», – заявил Церцвадзе.

На днях в Грузии ожидают прибытие второй партии вакцины. На этот раз – производства компании Pfizer. Церцвадзе предполагает, что желающих вакцинироваться этим препаратом будет больше, чем вакциной производства AstraZeneca. Впрочем, когда Pfizer закончится, сказал глава инфекционной больнице, людям все равно придется либо согласиться на AstraZeneca, либо ждать пока ввезут другие вакцины.

Партия вакцины Pfizer, которую ожидают в стране со дня на день, составляет около 30 тысяч доз.

«Власти приняли решение выделить несколько специализированных клиник, которые будут проводить вакцинацию (препаратом) Pfizer. Ввиду того, что условия в Республиканской больнице соответствуют требованиям вакцинации вакциной Pfizer, мы со следующей недели, как только нам будет дана такая директива, начнем вакцинацию этой вакциной», – заявил сегодня глава Республиканской больницы Тбилиси Леван Гоподзе.

Первая партия вакцины была завезена в Грузию 13 марта. Привиться первыми предоставили возможность медработникам. С начала вакцинации в стране вакцинировались всего 4048 представителей медицинской сферы. При том, что, как заявляют эпидемиологи, для того чтобы следовать плану вакцинации, примерно такое количество людей должно прививаться в сутки.

Активность, которая и изначально не была достаточно высокой, практически сошла на нет после произошедшего с медсестрой Меги Бакрадзе, которая скончалась через сутки после вакцинации препаратом AstraZeneca. Промежуточное заключение, касающееся обстоятельств кончины молодой женщины, как заявили в Минздраве, должно быть обнародовано на этой неделе.