Вот он какой, такой простой

Очень часто друзья и знакомые, а то и просто случайные незнакомцы, на свои стенки в социальных сетях, кладут фотографии президентов и премьер министров небольших, но очень продвинутых европейских стран, которые на работу ходят пешком, или катятся на самокате, на скейтборде или на роликах. За ними не следуют суровые телохранители с большими пистолетами, нигде не перекрывается движение, нет вспотевших от волнения полицейских, нет мигалок, нет синих ведерок, нет пробок, лишь бы первое лицо проехало-прошло беспрепятственно, не потеряв ни одной своей драгоценной минуты на суету сует.

И мы все умиляемся и восхищаемся, и хлопаем в ладошки, но более всего – удивляемся; как, мол, такое возможно, без всяких охранников, без надувания щек, в простых шароварах, кроссовках и с авоськой в руке, первое лицо государства идет (трусит, бежит) на работу?!

У нас такое представить себе невозможно.

Помню, когда в 2004 году «молодой реформатор» Саакашвили, по решению заокеанских друзей, был нашими руками избран президентом, то в начале игры он очень хотел поиграть в простака. Михаил, будучи уже в ранге президента, первый свой официальный международный полет совершил на обычном рейсовом самолете, в эконом-классе. Одна добрая знакомая случайно летела с ним тем рейсом и потом долго умилялась, какой он милый и простой, наш добрый Миша; как он, сложившись втрое, сидел в самом обычном самолетном кресле и был роднее всех родных.

Да, такое тоже было. В начале своего царствования Миша даже снимал квартиру, мол, не нужны нам никакие апартаменты, нам хлеба горбушку и ту пополам! Потом это ему быстро надоело, и он превратился в обыкновенного постсоветского царька. Очевидцы рассказывают, когда он посещал зимний курорт Гудаури, чтобы покататься на лыжах, бдительные охранники перекрывали своими телами все трассы, и самый народный в мире президент катался по склонам в гордом одиночестве.

Помню, президент одной европейской страны несколько лет тому назад был отправлен в отставку, потому что на казенном автомобиле ездил по личным делам! Да, было такое, было. А тут, целую трассу перекрывают в самый разгар лыжного сезона, и хоть бы хны! Попробовал бы кто-нибудь вякнуть, его быстро окунули б в снежок. Одна известная дама писала, что она тогда по снежным сугробам попыталась подобраться к Мише и высказать свое удивление. Так он ее послал по матушке, а ее друзья потом вывезли ее в багажнике автомобиля, чтобы она не попала в лапы охраны.

Вот такие были времена.

Нас удивляет не то, что лидер государства может под себя подгрести всех и вся. Нет! Это мы принимаем как должное. Хотя, если вдуматься, то почему мы это так принимаем? Мы избираем главного администратора, чтоб он наводил порядок в стране и за это платим ему деньги. А он начинает нас прогибать, и мы не протестуем. Говоря «мы», я имею в виду не только нашу страну, но и все постковидное…пардон, постсоветское пространство. Хорошо, что у нас все-таки не так, как в Средней Азии. Там вообще всенародное обожание доходит до абсурда. Вспомним хотя бы Туркмению…но нет, не хочется вспоминать. Вернее, вспоминать неприятно. Смотришь кадры из Туркмении, и кажется, что попал в какое-то средневековье. Однако, это не наше дело, нам бы со своими тараканами разобраться.

В далеком 1990 году наш студенческий спектакль побывал на гастролях в городе Назарете. Там, после спектакля, нам устроили маленький закусон с выпивоном, где мы, в непринужденной обстановке общались со зрителями. Я нашел своих земляков из Кутаиси, которые уже долгие годы жили в Израиле. Мы стояли, мило беседовали, и тут в какой-то момент, мой собеседник, извинившись передо мной, отошел и начал на повышенных тонах говорить с каким-то господином. Господин стоял перед ним, опустив глаза к долу и пытался оправдываться. Затем мой собеседник вернулся, и мы продолжили беседу. Я, с присущей мне любознательностью, не утерпел и спросил:

– Давид (собеседника тоже Давидом звали), а кому вы сейчас делали выговор? Он кто, ваш младший брат или подчиненный?

– Это наш мэр – спокойно ответил Давид – я ему указал на некоторые детали, которые он обещал городу и не делает.

– Да что вы говорите? – воскликнул я – неужели с мэром можно вот так, по простому, даже, по грубому говорить и вам ничего за это не будет?

Давид с улыбкой посмотрел на меня:

– Мэра выбираем мы, и если он не оправдывает оказанного ему доверия, то на следующих выборах от нас он получит…

Тут Давид сказал очень нехорошее слово, которое я, естественно, не буду повторять.

Повторяю, это был апрель 1990 года, СССР уже трещал по швам, но еще был на плаву. Мне помнится страх и пиетет перед самым мелким начальством, который царил в совковом обществе. А тут, обыкновенный назаретянин, говорил с начальником города не то что на равных, а даже свысока. Тогда для меня это было настоящим культурным шоком.

Прошли года. Совок распался, а угодливость перед начальством все еще сидит в нас. И будет, наверно, еще долго сидеть, лет этак 40.

Поэтому? видя, как какие-то первые люди западных стран легко и просто передвигаются по улицам, а окружающие не падают перед ними на колени, мы испытываем благоговение и недоумение.

Когда в 2008 году (я еще тогда работал в министерстве культуры), к нам в министры назначили Николая Руруа, так он троих своих личных телохранителей оформил в штат министерства. Помню, один (оформленный советником), как тигр, все время расхаживал на министерском этаже и буравил взглядом пугливых посетителей. Второй (оформленный секретарем) сидел все время рядом с секретаршей министра, держа руку во внутреннем кармане пиджака, а третьего никто не видел, но все знали, что он есть.

Если думаете, что я фантазирую, спросите старожилов министерства культуры. Хотя всех старожилов, еще при Руруа, повыгоняли взашей, чтобы не мутили воду своим опытом работы.

Что-то меня сегодня, в последнюю декаду шаловливого марта месяца, потянуло в воспоминания. Видать старею.

И все-таки, может я успею дожить до того времени, когда все высшие чины государства будут стоять со мной в очереди…чуть было не сказал, за хлебом, нет в очереди за билетами, например, в театр, или в цирк, или в планетарий, и я смогу высказать им свое «фе» по тому или иному животрепещущему вопросу.

А они будут смущенно стоять передо мной и оправдываться.

Эх, мечты, мечты, где ваша сладость?

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