Стихия в Грузии: ливни и оползни не ждут

Непрекращающиеся в Грузии ливни стали причиной сразу нескольких потопов и оползней в разных районах страны. За последние 3 дня от стихии пострадали Цагерский и Горийский районы, а также Анаклия. Представители Службы управления чрезвычайными ситуациями на местах оказывают помощь пострадавшим.

Многие жители района Вашлиджвари начали покидать свои дома из-за угрозы схода оползня, сообщают разные СМИ. В мэрии пока не берутся оценивать полностью риски, журналистам лишь сообщают, что на данном этапе идет подготовка к укрепительным работам. О первой части плана по борьбе с оползневой угрозой, разработанного совместно с немецкими специалистами, журналистам сегодня рассказал заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани:

«Мы должны в определенной мере уменьшить передвижение активного оползня, который сейчас находится в динамике. Будет установлено временное ограждение, после чего начнется прокладка подходных дорог непосредственно на месте оползня. Позже начнется срез и расчистка земли, определенных ее масс. Кроме перечисленных работ, для приостановки активности будут применены специальные анкеры (для укрепления оползневых склонов). Ко всему этому мы приступим в ближайшие дни. Но говорить о том, когда будут закончены полностью все мероприятия, было бы не серьезно. Это зависит от многих факторов».

А пока в Тбилиси только приступают к устранению проблемы, в Цагерском муниципалитете вот уже третий день пытаются бороться с оползнями. Земляные массы сошли на подъездную дорогу к одному из местных сел, из-за чего около 10 семей остались отрезанными от мира. Дожди здесь не прекращаются, почему оползень постоянно находится в движении, говорит глава Цагерского муниципалитета Автандил Угрехелидзе:

«На месте работает техника, однако из-за большой массы земли не удается полностью очистить дорогу. Здесь находятся специалисты, которые обсуждают возможность строительства альтернативной дороги. Как только план будет готов, мы приступим к его выполнению. Мы находимся в постоянном контакте с местным населением. Никто не пострадал».

Сегодня властям даже удалось передать отрезанному от остального мира населению продукты питания и медикаменты. Впрочем, некоторые из них, решили сегодня пройти несколько километров по загрязненному бездорожью, чтобы по разным причинам попасть в соседние села. Одна женщина в интервью телекомпании «Мтавари» сказала:

«Ужасно, просто ужасно – оползень! Вот, мне мужчины помогли выбраться оттуда. Я к сестре иду, ее зятю очень плохо, должна проведать. Пешком еле-еле дошла».

Как оказалось, на помощь нескольким, решившимся на такой «поход», пришел местный житель:

«Я живу здесь, недалеко. Увидел, что там, по ту сторону от оползня, стояли люди, которые не могли перейти на эту сторону. На мне были валенки, отнес валенки и тем людям. Пришлось сделать большой круг, но удалось их вывести».

В западню стихии попали и 6 пастухов в Горийском районе. Вчера из-за проливного дождя здесь произошло наводнение, и они оказались на небольшом островке посреди реки Куры. Один из очевидцев рассказывает:

«Получилось так: была небольшая тропинка, с утра они повели через нее рогатый скот. Внезапно поднялась вода и смыла эту тропинку, выйти на берег оттуда уже не получилось. Я позвонил одному парню, который находился там (на островке), он сказал, что к ним уже идут на помощь. В ту ночь они остались там, спасатели передали им палатку».

Сегодня во второй половине дня спасателям удалось переправить в безопасное место и пастухов, и скот. Никто не пострадал, сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациями.

Под ударом стихии оказалась и Анаклия. Непрекращающиеся на протяжении трех дней дожди стали причиной затопления первых этажей и подвальных помещений в нескольких домах. Местные утверждают, что произошло это из-за засорения русла реки Ингури. Подобное происходит не впервые, сказал один местный житель, и на протяжении 5 последних месяцев население обращалось к властям с просьбой решить проблему:

«Необходимо построить плотину, и чем раньше она будет построена, тем раньше решится проблема».

Сейчас на месте работает тяжелая техника. А местные жители тем временем просят помощи и возмещения убытков у властей, на что пока не получали ответа.