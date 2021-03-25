Европейский кабель Грузии станет азербайджанским

Компания азербайджанского миллиардера Насиба Гасанова стала 100%-ным владельцем магистрального канала интернет-связи, соединяющего Грузию с Европой. В Национальной комиссии по коммуникациям поспешили заявить о незаконности сделки. Часть экспертов считают недопустимой продажу стратегического актива иностранцам.

Caucasus Online является ведущим импортером оптового интернета для всего Южного Кавказа. С 2008 года компания стала единственным владельцем подводного оптоволоконного кабеля протяженностью 1200 км, проходящего по дну Черного моря из Европы. Бывший владелец Caucasus Online Хвича Макацария продал 49% акций азербайджанской компании NEQSOL Holding в октябре 2019 года, и как выяснилось на днях, без лишнего шума в августе 2020 года сбыл и остальные активы той же компании.

В Национальной комиссии по коммуникациям Грузии говорят о незаконности сделки.

«Сделка не была заранее согласована с комиссией, что являлось нарушением законодательства, согласно которому сетевые компании обязаны раскрывать информацию в случае отчуждения более 5% своих активов. Caucasus Online был предоставлен срок до 1 октября 2020 года, чтобы отменить транзакцию и вернуть 49% акций компании ее владельцу Хвиче Макацария. Вместо того Насиб Гасанов пошел на очередное нарушение законодательства, параллельно с судебными спорами в ускоренном порядке выкупив оставшиеся 51%. В настоящее время Гасанов является незаконным владельцем 100% акций Caucasus Online».

В заявлении комиссии отмечено, что 15 декабря 2020 года директор Caucasus Online представил на согласование специальному менеджеру, назначенному Комиссией по коммуникациям, два документа – с казахстанской и турецкой компанией, где Caucasus Online рассматривался как участник соглашения между правительствами Азербайджана и Казахстана по прокладке оптоволоконного кабеля по дну Каспийского моря. Указанные документы не были подписаны специальным менеджером, назначенным Комиссией, говорится в заявлении.

В ассоциации малых и средних операторов считают, что отчуждение единственного дешевого и доступного средства коммуникации может поставить под угрозу стратегические интересы страны. По словам руководителя организации Учи Сетури, маневры азербайджанской компании являются попыткой лишить Грузию статуса цифрового хаба региона:

«Закон однозначно предписывает уведомление и получение разрешения от регулирующего органа. Инвестор знал это и должен был соблюдать закон. Или для него грузинское законодательство является необязательным? Это закон европейского уровня, который, среди прочего, защищает мелких участников рынка и, самое главное, конечных пользователей интернета от произвола крупных игроков. Это неприкрытый демарш против Грузии. Государство должно срочно приостановить авторизацию Caucasus Online, и наложить арест на ее активы», – предложил эксперт.

У НПО «Института развития свободы информации» (IDFI) свои аргументы. Действия Комиссии по сделке неприемлемы до тех пор, пока в стране не запрещена продажа важной инфраструктуры иностранцам, и это обстоятельство было подчеркнуто Венецианской комиссией, которая на днях раскритиковала решение регулятора о назначении специального управляющего в компании Caucasus Online, говорит главный юрист организации Георгий Давитури:

«Инфраструктура государственной важности, затрагивающая национальные интересы, должна быть защищена государством. Но назначать прямое управление в компании с неограниченными полномочиями – не выход. В законодательстве Грузии нет положения, запрещающего отчуждение стратегической инфраструктуры в руки иностранцев, и, как следствие, Caucasus Online мог продавать свои активы. При желании парламент мог прописать в законе норму, запрещающую ее продажу не гражданам Грузии, а раз не сделал этого, то власть не считает риском, чтобы иностранец владел этим кабелем. Вдобавок ко всему, владение волоконно-оптической инфраструктурой не освобождает ее от всякого регулирования, и новый владелец, не сможет ее отключить или отказать кому-то в предоставлении доступа в Интернет – это не так. В руках государства по-прежнему остается возможность регулировать и контролировать эту сферу».

В самом NEQSOL не скрывают, что процессы были ускорены поправками к «Закону об электронных коммуникациях», которые позволили Комиссии по коммуникациям назначить специального менеджера в компании. По словам Темура Тагиева, руководителя отдела стратегического развития компании, после анализа ситуации было принято решение о срочной покупке оставшегося пакета акции Caucasus Online, так как возникла опасность их экспроприации с стороны государства.

На этом аналитики выделяют еще одно обстоятельство, способное оказать существенное влияние на окончательный расклад. Параллельно вышеупомянутым процессам основатель Caucasus Online – компания International Online Networks ведет тяжбу против Комиссии по коммуникациям в тбилисском Апелляционном суде. И хотя последний еще не приступал к рассмотрению дела по существу, но первым же решением от 1 марта приостановил статус Специального управляющего, назначенного комиссией, до принятия судом окончательного решения по данному вопросу. Напомним, в июле 2020 года парламент Грузии в ускоренном режиме принял закон, разрешающий Комиссии назначать специального менеджера для компаний, работающих в секторе связи. Пока неизвестно, насколько долго затянется разбирательство, по сути лишив регулятор важного рычага управления в спорном вопросе.