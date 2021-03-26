Бибилов представил на пост генпрокурора сотрудника прокуратуры Краснодарского края

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов направил в парламент представление о назначении на должность генерального прокурора Виталия Савченко. Об этом пишет агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу законодательного органа. В настоящее время Савченко – прокурор отдела прокуратуры Краснодарского края России.

Отметим, что срок действующего югоосетинского генпрокурора Урузмага Джагаева заканчивается в апреле этого года. Оппозиция с сентября прошлого года требовала его отставки – после смерти задержанного силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева.

Вопрос о новом генпрокуроре будет рассмотрен на заседании профильного комитета, а затем вынесен на президиум и сессию парламента.

Виталий Савченко родился в городе Тимашевске Краснодарского края 20 марта 1986 г. В 1993 году поступил в среднюю школу №11 г. Тимошевска. Окончил лицей №44 г. Липецка.

В 2003 году поступил на очное отделение Кубанского Государственного университета (КубГУ). В 2006 году перевелся в Московскую государственную юридическую академию, где учился до 2008 года. В процессе обучения избрал уголовно-правовую специализацию.

С марта 2008 года по май 2009 года работал следователем СО по г. Сочи СУ СК при прокуратуре по Краснодарскому краю, после работал в должности помощника и старшего помощника прокурора Центрального района г. Сочи, с 2018 по 2020 годы работал в должности заместителя прокурора Адлерского района г. Сочи, с апреля 2020 по настоящее время занимает должность прокурора отдела прокуратуры Краснодарского края.