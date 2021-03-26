Абхазская неделя: конец света, смена курса и с РПГ против милиционеров

Последний день уходящей недели жители Гудаутского района провожали без света, а жители Восточной части столицы без воды. Энергетики объясняют отсутствие электричества ремонтно-профилактическими работами, а коммунальщики – ремонтом канализации.

Впрочем, такими мелочами и житейскими неудобствами никого уже не удивить. Поэтому о том, что все еще вызывает удивление. Начну с криминальных событий.

Пять человек задержаны 23 марта в Галском районе по подозрению в употреблении наркотических веществ. Спустя два дня МВД сообщило, что среди задержанных есть представители власти – глава села Хашта Беслан Туркия и его заместитель Астамур Лагвилава, а так же инспектор «Энергосбыта» Ираклий Лакрба. По решению суда задержанные подвергнуты административному наказанию в виде штрафов. Официальных сообщений об увольнениях этих должностных лиц еще не поступило.

Тем временем, прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении Гурама Анкваб, Музы Мургвлиани и неустановленного следствием лица. Официальное сообщение о происшествии в столице появилось с еще большим запозданием – на полмесяца. 7 марта на рассвете Анкваб, Мургвлиани и неустановленное следствием лицо, вооруженные реактивной противотанковой гранатой РПГ-26, произвели выстрел в здание отделения милиции в Новом районе Сухума и скрылись с места преступления. По мнению следствия, правонарушители действовали умышленно, зная, что в здании находятся представители власти, осуществляющие исполнение своих служебных обязанностей. Однако, никаких версий о мотивах преступления прокуратура не озвучивает.

Главной политической новостью недели стало обращение оппозиционной общественной организации «Аидгылара» к президенту Аслану Бжания. Авторы обращения предлагают президенту дать оценку всем государственным переворотам, которые были совершены с 2004 года и начать «с чистого листа» объявив политическую амнистию. Напомню, что общественно-политическая организация «Аидгылара» до этого дня занимала крайне принципиальную позицию – подвергала сомнению предвыборную версию об отравлении президента, требовала прокурорского расследования по факту болезни Аслана Бжания и заявляла об отказе в участии в общественном совете при президенте. Такая резкая смена курса «Аидгылара» выступившей в роли объединителей вызвала молниеносную поддержку пропрезидентских сил. Однако из этого хоровода одобрений выпала партия премьер-министра Александра Анкваб, который вот уже почти три месяца находится на лечении за пределами Абхазии. Лидер этой партии «Айтайра» Леонид Лакербая выразил удивление поспешностью, с которой пропрезиденские общественно-политические силы – партии «Амцахара» и «Единая Абхазия», которую возглавляет глава Совета Безопасности Сергей Шамба рванули брататься с оппозиционной «Аидгылара». Бывший премьер-министр и нынешний глава партии Лакербая отмечает, что ему непонятна такая молниеносная реакция, фраза «начать с чистого листа» и предложение о политической амнистии. «Неужто, экономическую, приватизационную, уголовную амнистию? Интересно, кто все это озвучит?» – спрашивает он.

Нельзя не обратить внимание и на то, что политическая активность пропрезидентских сил, спровоцированных общественной организацией «Аидгылара», по срокам совпала с отпущенным законом временем отсутствия премьер-министра на своей должности.

Напомню, что сообщение о госпитализации премьер-министра появилось 30 декабря 2020 года. Думаю, что не обошлось тут без интриг в царском дворе и сомневаюсь, что Анкваб доставит такое простое удовольствие своим противникам во власти, в «Амцахара» и «ЕА». Скорее всего надо ждать, что он приложит все свои силы, чтобы снова оказаться в кабинете премьер-министра в ближайшие дни, и я с нескрываемым интересом жду, когда добравшись до своего кабинета, он выразит одобрение смене курса «Аидгылара».

Остальная оппозиция – Абхазское народное движение, общественная организация ветеранов войны «Аруаа», Народная партия, партия «Апсны» и ФНЕА проигнорировали обращение общественной организации «Аидгылара».

Все происходящее говорит о том, что на политической арене мы имеем сужение оппозиционного поля и очевидный раскол в исполнительной власти.

И о пандемии. За прошедшую неделю коронавирусная инфекция была выявлена у 93 человек, 83 человека находятся на стационарном лечении, зафиксировано два летальных случая. И мы по-прежнему ждем вакцину.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия