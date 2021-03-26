Тея Цулукиани пришла в культуру с Кодексом

Министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани обещает всем трем сферам масштабные реформы. Первая на очереди – культура. Что не нравится госпоже Цулукиани в вверенном ей ведомстве и что будет с несогласными?

Тея Цулукиани вернулась в парламент. Правда, лишь затем, чтобы обсудить с членами комитета по культуре планы на будущее этой самой культуры, спорта и молодежи. В качестве нового министра, возглавившего вновь ставшее самостоятельным ведомство, Цулукиани намерена провести масштабные реформы. Причем не только в бюрократическом аппарате, но и в умах тех людей, которые так или иначе связаны со сферой, которую доверили бывшему министру юстиции.

Судя по заявлениям госпожи Цулукиани, грузинской культуре остро не хватает дисциплины, и она, имя соответствующий опыт за плечами, намерена эту дисциплину привить. А если кто-то будет недоволен, то разобраться, в чем причина этого недовольства, и кто за этим недовольством стоит:

«Моя цель – поддержать артистов, но я не смогу этого сделать, если у меня не будет бюрократического аппарата, состоящего из квалифицированных, беспристрастных людей. Повторю еще раз: я хочу спросить и выслушать разные мнения, поинтересоваться. Вы можете называть меня Берия, но меня все равно будет интересовать другое мнение и то, что за ним стоит: это простое недовольство, или мнение, направленное на решение проблемы? Или отвращение, что я являюсь представителем «Грузинской мечты»?»

Комментарий Цулукиани стал ответом на скандальное заявление, сделанное на днях оперной певицей Анитой Рачвелишвили. Всемирно-известная меццо-сопрано пообещала, что ее нога не ступит на грузинскую сцену до тех пор, пока в Грузии культурой будет заведовать Тея Цулукиани.

Но на этом заочное противостояние не закончилось. Оперная певица отреагировала на намерение Цулукиани навести порядок в сфере культуры большим постом на своей страничке в социальной сети Фейсбук:

«Я не на стороне «Национального движения», но в грузинской истории никогда не было правительства хуже, чем «Грузинская мечта». Олигарх купил Грузию и передал ее Путину! «Грузинская мечта» в моих глазах символизирует зло. Это не является моим вмешательством в политику. Я никогда не пойду в политику, потому что я человек искусства, который безумно любит свою страну и свой народ, и всегда будет бороться за свою страну до последней капли крови. Я не никогда не извинюсь перед Цулукиани и ее коллегами-преступниками! Я считаю, что Цулукиани не место в министерстве культуры. Место всего этого преступного правительства – в тюрьме. Моей ноги не будет на грузинской сцене, пока эта бесчеловечная женщина правит в моей сфере! Цулукиани должна уйти в отставку! Я не боюсь, и никакое давление не заставит меня замолчать!»

Впрочем, над тем, как заставить замолчать несогласных, по мнению многих комментаторов уже идет активная работа. Цулукиани анонсировала на ближайшее будущее «обновление правовых норм» и «создание нового Кодекса культуры».

«Пора обновить немного устаревшие нормы в одном документе, чтобы все это поместить в Кодекс культуры и ответить современности современным законодательством».

Что именно будет прописано в современном законодательстве, министр не уточнила. Но учитывая то, что госпожа Цулукиани не раз высказывала гордость за судебную реформу, реформа культурная явно будет соответствовать схожим критериям.

Такая позиция у парламентариев вопросов не вызвала. Более того, председатель комитета по культуре Элисо Болквадзе считает, что изменения, озвученные Цулукиани, давно назрели:

«Первая задача – сделать культуру доступной для всех и служить людям. Вы обязательно должны ждать реформ. В области художественного образования обязательно будут реформы. Будет разработан Кодекс культуры, который включает в себя многое и станет новым словом, новым шагом вперед. Без реформ нет прогресса, это должны понимать деятели культуры. Необходимо провести реформы для будущих поколений».

К слову, реформы предыдущих поколений госпожа Цулукиани за реформы не считает. Ни нашумевшая полицейская реформа, ни экономический бум начала двухтысячных, ни оптимизация бюрократических процедур, ничего из того, что было сделано в Грузии до прихода к власти «Грузинской мечты» на госпожу министра впечатления не производит. Более того, все, что было сделано в эпоху правления Михаила Саакашвили, по мнению Цулукиани показало свою несостоятельность:

«Подавляющее большинство грузин знает, что Михаил Саакашвили не тот человек, который может проводить системные реформы, он может делать лишь поверхностные быстрые шаги по пути реформ, которые он затем называет реформой, но это лишь фасадные реформы».

На том, что сфера культуры, равно как и все остальные сферы, находится в введении «Грузинской мечты» уже более 8 лет, госпожа Цулукиани предпочла внимание не акцентировать.

Зато высказалась по поводу нынешнего внутриполитического кризиса. По мнению министра, требование оппозиции о проведении досрочных выборов ничем не обосновано. А двери парламента открыты.

Более того, по мнению Цулукиани, единственным, кто может стать реальной оппозицией «Грузинской мечте», является бывший премьер-министр Георгий Гахария. Правда, и ему не светит переиграть правящую партию. Так как лично она, Цулукиани, прекрасно знает его сильные и слабые стороны.

Что же касается вопроса политзаключенных, то и его не существует, считает министр культуры:

«В Грузии нет политических заключенных. Следовательно, даже по этой простой причине об освобождении не может быть и речи. Если вы наблюдали за слушаниями в Сенате (США), то не мной, а американским политическим спектром озвучивалось, что Ника Мелия сидит в тюрьме за нарушение закона. Это даже не красная черта, это то, что не имеет никакого отношения к предмету разговора».

Согласно логике госпожи Цулукиани, в Грузии нет политических заключенных, есть лишь заключенные политики. И это тот случай, когда от простой перестановки слов, смысл меняется кардинально.