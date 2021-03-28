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Жители Вашлиджвари требуют ввести полный мораторий на строительство
Жители тбилисского района Вашлиджвари, оказавшиеся под угрозой схода гигантского оползня, сегодня, 28 марта, провели протестную акцию, потребовав ввести мораторий на любое строительство в опасной зоне. Около трех десятков человек собрались в сквере на улице Топуридзе. Протестующие держали в руках плакаты с надписями «Спасем Тбилиси», «Нет – строительству в опасной зоне», «Природа не простит» и другими.
Участники акции отметили, что до сих пор у них нет детальной информации о проблеме. Жители Вашлиджвари сформулировали основные требования, с которыми обратились к мэрии Тбилиси, а также к министерству охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
Требования граждан следующие:
- Объявить мораторий на все виды строительства в Вашлиджвари и приостановить выдачу заключений, необходимых для проведения строительных работ.
- Создать группу из независимых грузинских и международных экспертов для полного изучения склона у озера Лиси, гарантировав открытость их работы.
- Установить на оползневом склоне систему мониторинга, которая будет осуществлять мониторинг круглосуточно.
- Остановить строительство эстакады и не открывать улицу Мачавариани до публикации заключения экспертизы, которая подтвердит их безопасность.
- Геологический анализ всего района Вашлиджвари должен быть изучен и опубликован.
Накануне жители Вашлиджвари направили мэрии Тбилиси петицию, которую подписали 5 тысяч человек, сообщает агентство «Новости-Грузия». В обращении содержались аналогичные требования. «Необходимо изучить ситуацию в Вашлиджвари, сделать все это достоянием общественности, чтобы знать, какие участки представляют опасность», - сказала журналистам организатор сегодняшнего митинга Русудан Фанозишвили.
- Угроза схода гигантского оползня возникла из-за разлома на склоне в районе улицы Мачавариани. Под склоном находится дорога Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари, строительством которой занимаются столичные власти. По оценке Национального бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули, развитие оползневых процессов связано как с естественными, так и с техногенными факторами, в том числе с инженерными работами, проводимыми здесь в разные годы.
- Уже две недели отрезок дороги возле оползневого склона перекрыт. Как утверждают специалисты грузинского Института наук по изучению Земли, блочный оползень движется в сторону города со скоростью пять сантиметров в сутки, а глубина разлома составляет не менее 18 метров.
- Мэрия Тбилиси уже представила план мероприятий, которые должны предотвратить сход гигантского оползня. Один из первых этапов – установка системы мониторинга. Далее планируется возведение ограждений. На определенных участках склона массы земли снимут. В целом на эти работы их бюджета планируется потратить 7 миллионов лари. В мэрии заявляют, что населению Вашлиджвари опасность на данном этапе не угрожает. При этом столичные власти подчеркивают, что готовы к любым сценариям, в том числе, к эвакуации.
Другие новости дня
Мэрия Тбилиси сообщила об улучшении самочувствия Кахи Каладзе
Мэр Тбилиси Каха Каладзе, попавший в больницу, чувствует себя лучше и вернется к работе в скором времени. Об этом говорится в заявлении столичной мэрии, распространенном сегодня, 28 марта, передает агентство «Новости-Грузия».
После дополнительных исследований врачи поставили Каладзе окончательный диагноз: «кохлео-вестибулярная дисфункция ишемического генеза». «Каха Каладзе продолжает лечение в клинике, работает дистанционно и скоро вернется к обычному режиму», - говорится в заявлении мэрии.
42-летний мэр Тбилиси больше недели не появлялся на публике. Накануне Каладзе сообщил, что у него диагностирована вертебро-базилярная недостаточность (ВБН), и он проходит обследования в одной из грузинских клиник.
После дополнительных исследований, ВБН у политика не подтвердился. Врачи считают, что вестибулярные нарушения связаны с напряженным рабочим графиком мэра Тбилиси, а также его спортивным прошлым.
Школьные учителя в Грузии проходят тестирование на коронавирус
По сообщению Министерства образования и науки Грузии, в целях безопасности учащихся и сотрудников школ, с начала возобновления образовательного процесса персонал школ проходит тестирование на коронавирус.
Обязательное тестирование проводится в школах один раз в две недели, в соответствии с протоколом, разработанным совместно с Министерством здравоохранения. Процесс полностью обеспечивается государством, сообщает Общественный вещатель.
«Таким образом педагоги 2 085 государственных и 300 частных школ контролируют свое здоровье, что очень важно для их безопасности», - говорится в заявлении министерства.
Кристиан Даниельсон встречается с послами ЕС и США в Грузии
Специальный представитель президента Европейского Совета Кристиан Даниельсон встречается с послами Европейского Союза и США в Грузии Карлом Харцелем и Келли Дегнан. Встреча проходит в представительстве ЕС в Грузии.
Как заявил журналистам Даниельсон, сейчас настало время для компромисса между сторонами.
«Я счастлив вернуться в Грузию. Я с нетерпением жду сотрудничества с политическими лидерами Грузии, чтобы поддержать их в поиске решения по преодолению этого политического кризиса. Похоже, граждане Грузии также внимательно наблюдают за этим процессом. Пришло время идти на компромисс. Компромисс - это не признак слабости, это признак силы. Это укрепляет демократию в Грузии, и это европейский путь», - сказал Даниельсон.
- Шведский дипломат Кристиан Даниельсон, назначенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем для содействия политическому диалогу между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, вернулся в Тбилиси.
- Точная повестка встреч Даниельсона пока не известна. Ранее в представительстве ЕС сообщили, что переговоры сторон при его медиации возобновятся 29 марта. Судя по всему, до этого он будет проводить индивидуальные встречи с политическими лидерами.
- После прибытия в Грузию сам Даниельсон сообщил журналистам, что на этот раз его миссия будет трехдневной и завершится во вторник.
Российские фигуристы впервые за много лет взяли золото в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в спортивных танцах на льду на Чемпионате мира в Стокгольме. Последний раз россияне выигрывали золото в этой категории 12 лет назад.
Всего на соревнованиях российские фигуристы завоевали три золотых медали, одну серебряную и две бронзовых. В одиночном катании среди женщин все три места заняли россиянки. Такое произошло впервые в истории чемпионата. В командном зачёте сборная России заняла первое место.
Из-за допингового скандала российские спортсмены не могут использовать государственную символику. На чемпионате в Стокгольме россияне выступали под флагом Федерации фигурного катания на коньках России. Вместо гимна звучал фрагмент первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.
Главы генштабов 12 стран призвали военных Мьянмы прекратить насилие
Главы генштабов 12 стран, среди которых США, Великобритания и Германия, осудили действия военных против демонстрантов в Мьянме. 27 марта, в День вооруженных сил, там прошли массовые акции против захвативших власть военных. В столкновениях погибли не менее 100 человек.
В заявлении на сайте Пентагона отмечается, что военные должны защищать, а не наносить вред народу, которому служат. Главы генштабов призвали военных Мьянмы прекратить насилие и заняться восстановлением доверия со стороны граждан.
В результате переворота в Мьянме 1 февраля власть в стране захватили военные. Они взяли под стражу лидера победившей на парламентских выборах в ноябре «Национальной лиги за демократию» Аун Сан Су Чжи. Военные обвиняют её партию в масштабных фальсификациях. Они распустили прежний состав избиркома и намерены провести через год новые выборы. В стране начались масштабные акции против военных. С начала переворота в протестах погибло более 400 человек.
Члены ОНК посетили Навального в колонии после его сообщений о болях
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области посетили Алексея Навального в колонии – после того как стало известно о жалобах политика на боли в спине и ноге.
По словам председателя комиссии, Навальный попросил их посодействовать в получении уколов «Диклофенака» для снятия боли. При этом ходит политик сам. Других пожеланий он не высказал.
Комиссия отметила, что заявка заключенного на препарат официально зарегистрирована в медчасти колонии. Члены попросили врачей обратить на это внимание.
26 марта Алексей Навальный подтвердил, что испытывает сильные боли и что не получает надлежащей, по его мнению, помощи. Запись от первого лица о состоянии его здоровья появилась в инстаграме Навального – по всей вероятности, ее с его разрешения опубликовали соратники. Ранее о проблемах со здоровьем у Навального сообщали адвокаты. В Федеральной службе исполнения наказаний состояние политика назвали удовлетворительным.
Соратники Навального, которые считают его уголовное преследование и содержание в колонии незаконными, готовят массовую акцию за его освобождение.
- С 22 августа Алексей Навальный проходил лечение в берлинской клинике после отравления боевым отравляющим веществом «Новичок», следы которого в организме оппозиционера нашли эксперты ряда европейских стран. Российские власти утверждают, что отравления не было.
- 17 января Навальный вернулся в Россию, был арестован, а затем осужден и отправлен в колонию в городе Покрове в 110 километрах от Москвы. Политик должен провести в заключении около двух с половиной лет по уголовному делу «Ив Роше» 2013 года.
- В деле Навального стоит пометка о том, что он склонен к побегу. Из-за этого его каждый час проверяют по ночам. Правозащитники и сам политик называют такие действия пыткой бессонницей.
За сутки на Северном Кавказе умерли 19 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 399
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 19 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 399.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 11 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - четыре, в Кабардино-Балкарии - два, в Калмыкии и Дагестане - по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 8 495 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае - 113.
- Краснодарский край + 113 (42 042 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 99 (50 242)
- Кабардино-Балкария + 49 (22 649)
- Дагестан + 48 (30 911)
- Калмыкия + 24 (19 883)
- Карачаево-Черкесия + 18 (19 628)
- Северная Осетия + 17 (16 290)
- Чечня + 11 (11 622)
- Ингушетия + 10 (15 091)
- Адыгея + 10 (14 070)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 242 428 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 28 марта, выявлено 4 519 832 человека с коронавирусом.
Суд во Франции отменил депортацию в Россию представителя «Ассамблеи чеченцев Европы»
Во Франции суд отменил депортацию представителя «Ассамблеи чеченцев Европы» в этой стране, 36-летнего Магомеда Гадаева.
Как рассказал сам Гадаев корреспонденту Кавказ.Реалии, его задержали в октябре 2020 года на волне усиленного внимания правоохранительных органов к чеченской диаспоре после убийства французского учителя Сэмюэля Пати. После задержания Гадаева поместили в депортационный лагерь. Было принято решения о высылке, но его приостановили, так как заключенный заболел коронавирусом.
Защищать чеченца взялся французский адвокат Арно Тулуз. Он доказал суду, что возвращение на родину для него смертельно опасно, в особенности потому что в российской тюрьме его истязали и вынуждали оговаривать других людей в рамках допроса как свидетеля по делу о пытках.
Рассматривался и вариант депортации Гадаева в Польшу, откуда Гадаев приехал во Францию. Однако, как выяснилось, в эту страну его тоже отправлять нельзя: предоставленный там семье статус беженца уже аннулирован.
В итоге суд вынес решение: если до конца апреля польские миграционные власти не предоставят гарантий защиты Гадаева на своей территории и невысылки его в Россию, то в Париже состоится новый суд по вопросу предоставления ему политического убежища во Франции. Гадаев видит в этом решении шанс остаться: поскольку в Польше он больше не числится как беженец, вероятность предоставления ему таких гарантий Варшавой равна нулю, считает он.
- В феврале во Франции приняли решение о депортации 29-летнего уроженца поселка Долинск Чеченской республики Ильяса Садуева. Ранее эта страна предоставила ему статус беженца, но потом отменила решение, рассказывали Кавказ.Реалии близкие Садуева. Во Франции у него жена и пятеро детей. Он проживает там с 2016 года.
В Армении выявлено 777 новых случаев инфицирования коронавирусом
За последние сутки в Армении выявлено 777 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр контроля и превенции заболеваний Армении.
За последние 24 часа жертвами COVID-19 в стране стали еще 14 пациентов.
В общей сложности в Армении подтверждено 190 317 случаев коронавируса, умерли 3 464 человека, число выздоровевших же пациентов составляет 171 506.
Бразилия приостановила регистрацию российской вакцины «Спутник V»
В Бразилии вновь приостановлена регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится на сайте бразильского Национального агентства по санитарному контролю. Регулятор утверждает, что не получил необходимой информации о препарате.
Первую заявку на регистрацию препарата 15 января подавала организация Uniao Quimica. Она представляет в Бразилии Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продвижением «Спутник V». Регулятор заявку отклонил и запросил дополнительные данные о вакцине. Вторая заявка была отправлена 26 марта. Несмотря на отсутствие регистрации, Министерство здравоохранения Бразилии подписало контракт на покупку российского препарата.
Минздрав США рекомендовал бразильским властям не покупать «Спутник V». Ведомство отмечало, что Россия может использовать вакцину для распространения своего влияния в Латинской Америке. Разработчики российского препарата в ответ заявили, что попытки дискредитировать вакцины неэтичны и могут повлечь за собой дополнительные жертвы.
- Российская вакцина против COVID-19 «Спутник V» разработки центра имени Гамалеи была зарегистрирована в августе 2020 года и стала первым зарегистрированным в мире препаратом против коронавируса. Ряд экспертов, как в России, так и за ее пределами, высказывали опасения относительно решения зарегистрировать «Спутник V» до завершения третьей стадии клинических испытаний.
- 2 февраля один из самых авторитетных научных журналов в мире – Lancet – опубликовал промежуточные результаты третьей стадии испытаний «Спутника V». Эффективность препарата составила 91,6 процента.
- Препарат получил разрешение на использование более чем в 50 странах.
Гарибашвили: Грузия готовится подать заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году
По случаю четвертой годовщины введения безвизового режима между Грузией и странами Шенгенской зоны премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что делается все необходимое для того, чтобы грузинское общество, в том числе население самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, могло максимально воспользоваться всеми благами, которые евроинтеграция несет гражданам Грузии.
«Сегодня мы отмечаем четвертую годовщину введения безвизового режима с ЕС/странами Шенгенской зоны. Историческим решением от марта 2017 года, Евросоюз и европейские страны признали Грузию надежным и достойным партнером. Это высокая оценка наших усилий по укреплению демократии и развитию страны, проведенных нами реформ», - говорится в заявлении премьер-министра Грузии.
«Мы продолжаем работать над полноправным членством в Европейском союзе и готовимся подать официальную заявку в 2024 году; делаем все возможное, чтобы наше общество, в том числе население Абхазии и Цхинвальского региона, максимально пользовалось всеми благами, которые евроинтеграция несет гражданам Грузии», - отмечено в заявлении Ираклия Гарибашвили, передает Общественный вещатель.
- С 28 марта 2017 года в рамках либерализации визового режима с ЕС граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода.
- Без визы гражданин Грузии может отправиться в следующие государства-члены ЕС/Шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Эстония, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Греция, Франция, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Чехия, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Болгария, Хорватия, Кипр и Румыния.
- Без визы гражданин Грузии может отправиться в следующие государства-члены ЕС/Шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Эстония, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Греция, Франция, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Чехия, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Болгария, Хорватия, Кипр и Румыния.
Более полумиллиона граждан Грузии воспользовались безвизовым режимом с ЕС за четыре года
Более полумиллиона граждан Грузии воспользовались упрощенным режимом пересечения границы со странами ЕС, который начал действовать ровно четыре года назад. Об этом сообщил глава МИД Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани, передает агентство «Новости-Грузия».
С 28 марта 2017 года в рамках либерализации визового режима с ЕС граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. В годовщину события Залкалиани отметил, что для Грузии либерализация визового режима стала «достижением особого политического значения», которому предшествовали многочисленные реформы.
«За последние четыре года более полумиллиона граждан Грузии совершили более миллиона визитов в страны ЕС/Шенгенской зоны. Безвизовый режим предоставил гражданам Грузии новые возможности. Он значительно способствовал развитию туризма, укреплению деловых связей, активизации студенческих программ обмена, укреплению профессиональных связей или же межличностных отношений в целом», - говорится в заявлении Залкалиани.
Он добавил, что период с момента либерализация визового режима сопровождался вызовами, однако в ответ на них правительство Грузии и ЕС «предприняли скоординированные и успешные шаги». Залкалиани также выразил надежду на то, что в скором времени удастся преодолеть все проблемы, вызванные пандемией COVID-19, включая ограничение свободного передвижения, а граждане Грузии «с должной ответственностью будут продолжать пользоваться этим важным достижением».
Без визы гражданин Грузии может отправиться в следующие государства-члены ЕС/Шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Эстония, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Греция, Франция, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Чехия, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Болгария, Хорватия, Кипр и Румыния.
В случае превышения 90-дневного срока пребывание на территории страны ЕС/Шенгена будет считаться незаконным. Такое лицо может быть выдворено из страны и ему может быть запрещено въезжать на территорию страны ЕС/Шенгена на срок до пяти лет. Кроме того, может быть наложен штраф в размере до 3000 евро.
Цель безвизового въезда может быть следующей:
- туризм;
- посещение членов семьи/родственников/близких;
- проведение деловых встреч, переговоров;
- участие в международных семинарах, конференциях, симпозиумах и выставках;
- участие в краткосрочных учебных курсах и тренингах, обменных программах обучения/стажировок;
- использование медицинских услуг - краткосрочное лечение/операция.
Коронавирус в Грузии: 365 случаев заражения за сутки, 5 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 365 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 26 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,41%, за последние две недели – 1,65%, а за последнюю неделю – 1,68%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 280 301.
Более 50% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 183. География остальных случаев выглядит следующим образом: Шида Картли – 39, Имерети – 37, Самегрело-Земо Сванети – 30, Аджария – 27, Гурия – 21, Квемо Картли – 8, Кахетия – 6, Мцхета-Мтианети – 5, Рача-Лечхуми-Квемо Сванети – 6, Самцхе-Джавахети – 3.
От ковида умерли еще 5 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 751.
Выздоровели 415 человек, их общее число выросло до 272 219.
На данный момент в Грузии 4 305 активных случаев коронавируса. Из них 1 605 пациентов (более 37%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 778 инфицированных, в Имерети – 295, в Аджарии – 192. Состояние 316 инфицированных тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 77 человек.
2 497 граждан (58% активных случаев) лечатся на дому, а 203 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
В карантинных пространствах размещен 301 гражданин, в самоизоляции остаются более 7,5 тысячи человек.
Шведский дипломат Кристиан Даниельсон вернулся в Тбилиси
Шведский дипломат Кристиан Даниельсон, назначенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем для содействия политическому диалогу между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, вернулся в Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Точная повестка встреч Даниельсона пока не известна. Ранее в представительстве ЕС сообщили, что переговоры сторон при его медиации возобновятся 29 марта. Судя по всему, до этого он будет проводить индивидуальные встречи с политическими лидерами.
После прибытия в Грузию сам Даниельсон сообщил журналистам, что на этот раз его миссия будет трехдневной и завершится во вторник.
«Я с нетерпением жду встречи с лидерами политических партий – как оппозиционных, так и правящей, чтобы помочь им достичь соглашения и положить конец политическому кризису в стране. Сейчас время компромисса. Компромисс – не признак слабости, компромисс – признак силы, признак того, что демократия в Грузии работает и компромисс – это европейский путь», - сказал он.
При посредничестве Даниельсона члены стороны продолжали консультации с 12 марта. Дважды представитель президента Евросовета продлял свой визит.
Несмотря на это, сторонам так и не удалось определить пути для разрешения политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. 54 депутата от оппозиции уже пятый месяц бойкотируют работу законодательного органа, заявляя, что результаты голосования сфальсифицированы.
- 19 марта Кристиан Даниельсон покинул Грузию. Спустя три дня Шарль Мишель объявил, что его представитель вернется в Грузию для продолжения медиации.
- Участники встреч не раскрывают деталей переговоров. Известно лишь то, что обсуждается рамочный документ из шести пунктов, составленный при непосредственном участии президента Европейского совета. Среди прочего в повестке значились реформа избирательной и судебной систем.
- Согласно комментариям политиков, камнем преткновения на переговорах оказались два вопроса – назначение досрочных выборов, а также освобождение председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа, которых оппоненты властей считают политическими заключенными.
Сербия в эти выходные бесплатно прививает иностранцев. Возник ажиотаж
Власти Сербии 27 и 28 марта предложили бесплатно привить всех желающих иностранцев от коронавирусной инфекции. Предложением воспользовались тысячи граждан соседних государств - Черногории, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины. На пограничных переходах между Сербией и рядом государств в субботу возникли пробки, на Белградской ярмарке, где размещены пункты вакцинации, выстроились длинные очереди. Всего в Белград приехали вакцинироваться до 10 тысяч иностранцев.
Как сообщает «Немецкая волна», многие приехали за прививкой целыми семьями. Кроме того, из автономной Республики Сербской - составной части Боснии и Герцеговины - был организован подвоз людей на вакцинацию на автобусах. Торговая палата республики призвала владельцев предприятий организовать вакцинацию своих работников. В самой Боснии ситуация с доступностью вакцин заметно хуже, чем в Сербии.
Из семи миллионов жителей Сербии два миллиона человек уже получили как минимум первую дозу вакцины - страна опережает государства ЕС и Россию по темпам вакцинации. В Сербии используют 4 вакцины - BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, российский препарат »Спутник V» и китайский Sinopharm.
В Индонезии у католической церкви смертники устроили взрыв
В Индонезии, в городе Макассар, два смертника устроили взрыв у католической церкви, в первый день пасхальной Страстной недели. По предварительным данным, ранения получили не менее 10 человек.
Агентство Reuters со ссылкой на священника сообщает, что бомба взорвалась после службы, когда верующие стали расходиться по домам. Один из прихожан попытался помешать смертнику войти в церковь, после чего произошел взрыв.
Ответственность за произошедшее на себя пока никто не взял.
Расследованием происшествия занимается антитеррористическое отделение полиции, но о том, признали ли власти произошедшее терактом, пока не сообщается.
В полиции не исключают, что взрыв может быть связан с антитеррористической спецоперацией, которую проводили в Макасаре в январе. Тогда были убиты двое исламистов, которых подозревали в причастности к взрыву в церкви на Филиппинах в 2019 году.
- В мае 2018 года во втором по величине индонезийском городе Сурабая смертники устроили взрывы в трех католических и протестантских церквях. В результате погибли 11 человек, десятки получили ранения. Смертников связывали с запрещенной в России и многих странах мира террористической группировкой «Исламское государство».
- Макассар - город на острове Сулавеси, к востоку от Борнео. В гороже проживает более миллиона человек.
- Всего в Индонезии проживает около 270 миллионов человек. Большинство населения исповедуют ислам.
Зеленский отменил указы Януковича о судьях Конституционного суда
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу отменил датированные 2013 годом указы тогдашнего президента Виктора Януковича о назначении двух судей Конституционного суда страны - Александра Тупицкого и Александра Касминина.
Зеленский сослался на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о необходимости провести «аудит» всех указов Януковича. В 2014 году он после массовых уличных выступлений - Майдана - бежал из страны и был отстранен от должности, а затем заочно осужден по обвинению в госизмене.
«Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых», – сказал Зеленский о судьях.
Противостояние Зеленского и части судей Конституционного суда во главе с Тупицким началось осенью прошлого года. Президент не согласился с решением суда признать неконституционными ряд антикоррупционных законов, а затем отстранил Тупицкого от должности. Конституционный суд после этого постановил, что президент превысил свои полномочия. В последнее время работа суда фактически парализована, поскольку в нем как правило нет кворума. Сам Тупицкий находится под следствием по уголовному делу.
Последний указ Зеленского, по всей вероятности, также будет оспорен.
Аслан Бжания принял участие в церемонии открытия филиала академии ФК «Зенит»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания принял участие в церемонии торжественного открытия филиала детско-юношеской академии футбольного клуба «Зенит», которая состоялась сегодня, 27 марта, в здании филармонии.
Для этого в Абхазию приехали руководители ФК «Зенит» Санкт-Петербург - председатель Совета директоров клуба Елена Илюхина, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, его заместитель Максим Погорелов и директор Центра повышения квалификации тренеров ФК «Зенит» Сергей Морозов.
Морис Квителашвили выиграл лицензию среди фигуристов на зимнюю Олимпиаду
Сегодня, 27 марта, на Чемпионате по фигурному катанию в Стокгольме, вслед за Алиной Урушадзе, вторую олимпийскую лицензию на зимние игры в Пекине 2022 года завоевал грузинский спортсмен Морис Квителашили.
Ранее сегодня 17-летняя грузинская спортсменка Алина Урушадзе успешно выступила на Чемпионате мира. Спортсменка финишировала на 20-м месте, набрав по сумме короткой и произвольной программ 169,01 балла, тем самым обеспечив себе поездку на зимние Олимпийские игры в Пекине, сообщает Общественный вещатель.
В Беларуси сегодня были задержаны более 100 человек
В Беларуси сегодня, 27 марта, сотрудники правоохранительных органов задержали более 100 человек - с формулировкой «за нарушение общественного порядка». Об этом сообщили в МВД. При этом, по словам представителя ведомства, массовых несогласованных акций в стране в субботу не было.
Среди задержанных не менее 5 журналистов белорусских СМИ.
Ранее провести первую в этом году массовую акцию протеста против режима Александра Лукашенко призвали оппозиционно настроенные телеграм-каналы. Акция должна была быть приурочена к Дню Воли, который отмечался на этой неделе. В сам этот день массовая акция не планировалась, но власти все равно задержали около 200 человек, в частности за демонстрацию национальной бело-красно-белой символики.
Сотрудники белорусских силовых структур в преддверии объявленной субботней акции с самого утра начали задерживать ее потенциальных участников. В Минск была введена спецтехника, в центре белорусской столицы было сосредоточено множество сотрудников силовых структур. Власти предупредили, что всех задержанных на несогласованных акциях в столице Белоруссии в субботу привлекут к уголовной ответственности.
В результате протестное шествие в центре Минска не состоялось. Противники Александра Лукашенко, как обычно в последние месяцы, провели несколько локальных маршей в нескольких микрорайонах Минска. Белорусская служба Радио Свобода публикует фоторепортаж о событиях в Минске.
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- Протесты против власти Александра Лукашенко продолжаются с августа прошлого года, когда бессменно правящий страной с 1994 года Лукашенко был объявлен победителем очередных президентских выборов. В последние месяцы число участников протестов существенно уменьшилось - после жестокого подавления массовых акций и ареста многих их участников.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил: «Произвольное задержание более двухсот мирных людей по всей Беларуси по случаю Дня воли демонстрирует, что масштабы репрессий со стороны государства не уменьшаются. Виновные должны быть привлечены к ответственности».
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В апреле в Грузию должно поступить до 100 000 доз вакцины компании Sinopharm
По словам главы Национального центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, в апреле в Грузию должно поступить до 100 000 доз вакцины против коронавируса производства китайской компании Sinopharm.
Как рассказал Гамкрелидзе Общественному вещателю, в то же время параллельно ведутся переговоры с Pfizer, Novovax, Johnson & Johnson и другими производителями антикоронавирсуной вакцины.
«В апреле в Грузию будет доставлено около 100 тысяч доз Sinopharm. Вакцина находится в ожидании разрешения от Всемирной организации здравоохранения, но у неё уже есть допуск от одного из строжайших регуляторов.
Ведутся прямые переговоры с компаниями Pfizer, Novovax, Johnson & Johnson, Индийским институтом сыворотки и многими иными производителями с целью поэтапного поступления большего количества вакцины в Грузию. Мы хотим, чтобы в июле мы смогли начать «массовую вакцинацию», - сказал Гамкрелидзе.
По его словам, при нынешних темпах вакцинации до конца года не удастся привить 60 процентов населения страны.
«Мы работаем над созданием крупных центров вакцинации, которые должны пропускать по 5000-7 000 и более человек в сутки. Соответствующий план будет представлен в мае. Поэтому имеющийся темп не является удовлетворительным», - сказал Гамкрелидзе.
За сутки на Северном Кавказе умер 21 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 419
За последние сутки на Северном Кавказе умер 21 пациент с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 419.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 11 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - три, в Адыгее и Северной Осетии - по два, в Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Дагестане - по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 8476 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском и Краснодарском краях - по 114.
- Ставропольский край + 114 (50 143 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 114 (41 929)
- Кабардино-Балкария + 50 (22 600)
- Дагестан + 46 (30 863)
- Калмыкия + 22 (19 859)
- Карачаево-Черкесия + 20 (19 610)
- Северная Осетия + 17 (16 273)
- Ингушетия + 13 (15 081)
- Чечня + 12 (11 611)
- Адыгея + 11 (14 060)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 242 029 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 27 марта, выявлено 4 510 744 человека с коронавирусом.
Мдинарадзе: Успех переговоров невозможен без конструктивных шагов оппозиции
«Успех переговоров, проводимых при посредничестве ЕС с целью разрешения политического кризиса в Грузии, невозможен без конструктивных шагов оппозиции», - заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе по окончании заседания парламентского большинства и политсовета партии.
Члены правящей команды провели совещание накануне приезда специального представителя президента Евросовета Шарля Мишеля, дипломата Кристиана Даниельсона. С 29 марта при его медиации в Тбилиси возобновятся встречи членов «Грузинской мечты» и оппозиции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Наша готовность вести переговоры даже с самой радикальной оппозицией, естественно, сохраняется в повестке дня, как и прежде. По всем вопросам, которые лежат на столе переговоров, мы либо уже предприняли шаги, либо с нашей стороны представлены компромиссные предложения и пути решения. Следовательно, если оппозиция предпримет какие-либо конструктивные шаги, мы сможем результативно завершить переговоры», - заявил Мдинарадзе.
Он еще раз напомнил, что скорейшее разрешение кризиса – в интересах страны, отметив, что сейчас власти и оппозиция должны совместно работать «над устранением последствий пандемии, экономического ущерба и над другими значимыми для грузинского общества вопросами».
- Это будет уже второй визит спецпосланника президента Евросовета в Грузию. Первый состоялся 12-18 марта и завершился безрезультатно. По итогам встреч, которые продолжались почти неделю, сторонам так и не удалось определить пути для разрешения политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. 54 депутата от оппозиции уже пятый месяц бойкотируют работу законодательного органа десятого созыва, заявляя, что результаты голосования сфальсифицированы.
- Участники переговоров не раскрывают деталей. Известно лишь то, что обсуждается рамочный документ из шести пунктов, составленный при непосредственном участии Шарля Мишеля. Среди прочего в повестке значатся реформа избирательной и судебной систем.
- Согласно комментариям политиков, камнем преткновения на переговорах оказались два вопроса – назначение досрочных выборов, а также освобождение председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа, которых оппоненты властей считают политическими заключенными.
- В ГМ заявляют, что поводов для проведения повторного голосования нет, ссылаясь на оценки выборов, сделанные Миссией ОБСЕ, и заявления международных партнеров Грузии. Они указывают на ряд серьезных недочетов, однако не ставят под сомнение легитимность выборов 31 октября 2020 года. Что касается освобождения Руруа и Мелия, то правящая команда категорически отвергает обвинения в политических преследованиях, заявляя, что они не вправе вмешиваться в осуществление правосудия.
Грузинская оппозиция готова войти в парламент, если будет достигнута договоренность с правительством
«Мы понимаем, что в нормальной политической ситуации место всех политических сил, получивших мандат, находится в парламенте, где должны решаться политические вопросы. Мы готовы войти в сегодняшний парламент, в случае достижения соглашения с нынешним правительством, для проведения необходимых стране реформ», - говорится в заявлении, подписанном следующими оппозиционными партиями: «Гирчи для больше свободы - Зура Джапарадзе», «Лело», «Елена Хоштария - Пора», «Европейская Грузия», «Единое национальное движение», «Прогресс и свобода», движение «Государство для народа», «Национально-демократическая партия».
Согласно заявлению, оппозиционные демократические партии проявили максимальную гибкость по всем вопросам, в ответ на что власть заняла жесткую отрицательную позицию по всем направлениям.
В заявлении еще раз перечислены вопросы, без урегулирования которых, по мнению оппозиции, не может быть разрешен политический кризис в стране - досрочные выборы, политизированное правосудие и политические заключенные, реформы избирательной системы и судебной системы, перераспределение власти в парламенте, сообщает Общественный вещатель.
«Мы понимаем необходимость достижения соглашения для демократического развития Грузии. Мы разделяем желание как граждан Грузии, так и международных друзей как можно скорее прийти к соглашению и преодолеть политический кризис.
В то же время мы не можем заниматься самообманом и, под формальным предлогом достижения соглашения, оставить нерешенными ключевые вопросы, что будет способствовать дальнейшему поощрению авторитарных инстинктов режима. Демократические оппозиционные партии проявили максимальную гибкость по всем вопросам, в ответ на которые правительство заняло жесткую позицию.
На второй день после отъезда из Грузии президента Мишеля премьер-министр Гарибашвили публично отрицал готовность, которую он выразил накануне в присутствии президента Мишеля. Он сказал, что даже не рассматривает необходимость достижения соглашения о новых выборах и политических заключенных, а также не отрицает наличие политического кризиса в Грузии.
Именно продолжением данной риторики Гарибашвили стала тактика государственных чиновников на переговорах. Они не посчитали допустимым добиться существенного прогресса ни по одному из шести пунктов, перечисленных президентом Мишелем, и практически отказались обсуждать два вопроса (новые выборы, политические заключенные). Эхом данной позиции власти стала отставка посла Грузии в ЕС Наты Сабанадзе, которая публично указала на суть проблемы», - говорится в документе.
В заявлении отмечена необходимость создания в стране такой среды, когда выборы вызывают всеобщее доверие, что является ключом к демократическому развитию Грузии.
«Большинство подписавшихся под заявлением партий имеют опыт признания поражения на выборах. Мы считаем, что создание среды, в которой результаты выборов вызывают всеобщее доверие, является ключом к демократическому развитию Грузии. Самый большой ущерб - это потеря веры в возможность смены правительства путем выборов, что станет большим шагом назад после мирной передачи власти в 2012 году. Для общества важно сохранение доверия к избирательному процессу как важнейшему демократическому механизму» - говорится в заявлении восьми оппозиционных партий.
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