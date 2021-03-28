Сборная Испании обыграла команду Грузии в матче квалификации ЧМ по футболу

Сборная Грузии по футболу проиграла команде Испании со счетом 2:1 в домашнем матче отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года. Под самый конец первого тайма, на 44-й минуте, мяч забил полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. По сообщениям СМИ, во время сегодняшнего матча грузинского футболиста, стоимость которого оценивается в 10 миллионов евро, просматривали скауты итальянских «Ювентуса» и «Милана».

На 56-й минуте Испания сравняла счет - гол забил Ферран Торрес. На второй дополнительной минуте Дани Ольмо пробил с дальней дистанции, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Матч, проходивший на тбилисском стадионе «Динамо-Арена», впервые с начала пандемии COVID-19 проходил со зрителями. Трибуны были заполнены на 30%, на матч попали до 16 тысяч болельщиков. В порядке исключения обладателям билетов на игру разрешено передвигаться во время «комендантского часа», до 01:00 29 марта.

Команды в рамках отборочного турнира уже провели по одному матчу. Сборная Грузии на выезде проиграла Швеции (0:1), а испанцы у себя на поле не смогли обыграть Грецию (1:1). Таким образом, на данный момент отборочную группу «В» возглавляет команда Швеции.

За путевку на Чемпионат мира 2022 года в группе «В» также ведет борьбу команда Косово. Победитель группы напрямую выйдет на чемпионат мира, а команда, которая займет второе место, сыграет в плей-офф отбора.