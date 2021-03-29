Контейнеровоз «Эвер Гивен» сняли с мели в Суэцком канале

Утром понедельника гигантский контейнеровоз «Эвер Гивен» был снят с мели в Суэцком канале в результате третьей попытки спасательных служб. Об этом пишет русская служба Би-би-си.

Две предыдущие попытки снять его с мели, предпринятые в последние сутки и во время прилива, к успеху не привели.

В воскресенье к операции подключились дополнительные буксирные катера.

Если бы и эта попытка провалилась, то началась бы работа по разгрузке судна, чтобы уменьшить его общий вес - он составляет 220 тыс. тонн.

В связи с затором, образовавшимся в минувший вторник, судоходство в Суэцком канале было прервано. Сообщалось о потерях для мировой экономики: ежедневный ущерб составлял примерно 9 миллиардов долларов, нефть на рынке подорожала более чем на 5 процентов.