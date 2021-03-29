На отца директора ФБК Ивана Жданова завели уголовное дело. Он арестован

Директор Фонда борьбы с коррупцией (внесён российскими властями в список «иностранных агентов». ФБК с этим не согласился) Иван Жданов сообщил в Facebook, что на его отца 66-летнего Юрия Жданова завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Суд уже отправил его в СИЗО.

Директор ФБК назвал уголовное дело своего отца «совершенно новым уровнем низости и подлости администрации президента», добавив, что для него «это самое страшное, что могло случиться».

Он уверен, что оно связано с его политической деятельностью. «Нет никаких сомнений, что эта уголовка связана со мной и с тем, что я делаю», – заявил Иван Жданов.

В пятницу 26 марта в доме Юрия Жданова в Ростове-на –Дону прошёл обыск, потом был допрос до ночи и задержание. 27 марта суд отправил его в СИЗО, сообщил политик в своём Telegram-канале.

По его словам, отец работал в Ненецком округе в поселке Искателей, сначала – заместителем главы, а в последние годы дорабатывал «на какой-то невысокой поселковой должности и уже с лета прошлого года как на пенсии».

По версии следствия, отец директора ФБК в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже оказалось, что эта семья уже получала жилищную субсидию. Договор расторгли, квартиру вернули администрации по решению суда.

Жданов уточнил «Новой газете», что его отец не знал, что женщина получала субсидию. «Специально его подставили или нет, таким образом, я не знаю. Все события происходили в июле 2019-го, в самый пик кампании по выбору депутатов в Мосгордуму, не удивлюсь, если специально тогда что-то придумывали», – заявил директор ФБК.