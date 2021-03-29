В Южной Осетии выявили 13 новых случаев коронавируса

Число случаев COVID-19 в Южной Осетии выросло за выходные дни на 13, сняты с учета пять человек, сообщила «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.

«В конце рабочей недели было проведено 95 исследований, из них 13 показали положительный результат. Под наблюдением медиков с положительным тестом всего на сегодняшний день – 397», – сказала она.

За все время в Южной Осетии зарегистрировано 3205 случаев заболевания, выздоровели 2808, всего проведено исследований – 20 087.

Ранее агентство «Рес» сообщило, что в Цхинвали до конца марта доставят 1500 доз российской вакцины «Спутник V».