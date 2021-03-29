Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии

Оппозиционер Алексей Навальный получил шесть выговоров за две недели в исправительной колонии в Покрове Владимирской области. Об этом он рассказал в инстаграме и фейсбуке.

"Получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным", — говорится в публикации. Навальный перечисляет некоторые причины для выговора, в том числе: "встал с кровати на 10 минут раньше команды „подъем“ и "на встрече с адвокатами был в футболке".

По его словам, выговоры выносит дисциплинарная комиссия из семи человек: "И когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Очень похоже".

Навальный рассказал, что у дисциплинарной комиссии на рассмотрении находятся около 20 рапортов. "Жду выговора с формулировкой "широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать"", — отметил осуждённый оппозиционер.