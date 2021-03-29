«Без наших западных партнеров разрешить политический кризис в стране не удастся»

Переговоры оппозиции с правящей партией. Следят ли пользователи социальных сетей за этим политическим процессом и что думают на этот счет?

– Следите ли вы за переговорами властей с оппозицией?

Михаил: Да, конечно, я слежу за этими событиями. Я вижу в этом положительную сторону: Евросоюз никогда не принимал участия в политической жизни страны и тем более в решении кризисных ситуаций. И это означает, что мы являемся страной, представляющей особый интерес для ЕС. Проблема в нежелании оппонирующих сторон идти на компромиссы. Беспокоит и то, что даже в самой оппозиции разные партии не могут прийти к единому мнению, какие требования выдвигать властям. Но уже понятно и уже хорошо, что альтернативы диалогу нет и что процесс запущен. Во время переговоров стороны общаются с менее радикальных позиций. Приятно и то, что в отличие от многих государств, ЕС заинтересован именно в разрешении политического кризиса.

Мари: Нет, я не слежу за политическими событиями страны, точнее за переговорами оппозиции с властями. Пару месяцев назад еще интересовалась, а потом поняла, что они просто не желают приходить к какому-то компромиссу и это для них просто еще одна возможность покритиковать друг друга. Больше ничего не могу об этом сказать.

Ника: Честно говоря, в последнее время совсем перестал следить, так как из-за работы времени особо-то и нет. Да и за тем, что происходит в стране в политическом плане, не особо хочется следить, так как все равно ничего не изменится. Да, изменения нужны, но не думаю, что оппозиция сможет о чем-то договориться с нашей нынешней властью.

Кетеван: Конечно, я слежу за переговорами оппозиции с властями. Думаю, это интересует всех, кому небезразлична судьба государства. Но ничего хорошего на этот счет я сказать не могу. Думаю, они сами не видят в этом процессе ничего хорошего. И так понятно, что ни одна из сторон не собирается идти на какие-либо уступки. Страна в это время находится в кризисе, который никто не хочет разрешать. Народ устал от этого. Только и делают, что обвиняют друг друга в чем-то, интересно, до каких пор они так будут делать, им самим не надоело? У меня складывается ощущение, что они сами не понимают, что делают.

Давид: Факт заключается в том, что стороны просто обязаны прийти к соглашению, а диалог – единственный путь, через который можно прийти к этому. Я очень сомневаюсь, что власти пойдут на какие-либо серьезные уступки, например, на освобождение политзаключенных или проведение внеочередных выборов. Но я все же думаю, что оппозиция тоже не должна отказываться полностью от всех требований, можно было бы просто смягчить их. В общем, сейчас вся надежда на наших западных партнеров. Мне кажется, что без них разрешить политический кризис в стране не удастся. И я уверен, что им придется вложить все свои силы в то, чтобы стороны пришли хоть к какому-то консенсусу.

Татьяна: Практически никаких движений не происходит: политические партии, оппозиция, правящая команда не могут найти общий язык, пойти на компромисс, взаимодействовать и как-то решать проблемы, которых у нас немало. Хотелось бы, чтобы эта ситуация как-то разрешилась. Вместо того, чтобы противоречить друг другу и не соглашаться, было бы желательно, чтобы больше внимания стали уделять проблемам людей.