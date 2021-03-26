Запад дает Тбилиси еще один шанс

В понедельник, 29 марта, спецпосланник из Брюсселя Кристиан Даниельсон еще раз усадит за стол переговоров «Грузинскую мечту» и оппозицию и попытается помочь найти выход из политического кризиса. А до приезда Даниельсона противоборствующие стороны по-прежнему предпочитают говорить о «красных линиях», а не о компромиссах в переговорах. Посол ЕС в Грузии Карл Харцель сегодня дал понять грузинским политикам, что дальше западных партнеров разочаровывать не стоит.

Предстоящий понедельник в Грузии обещает быть тяжелым, и дело тут не в суеверии. То, что 29 марта будет непростым и очень важным, предупредил посол ЕС в Грузии Карл Харцель. Он сообщил, что на выходные из Брюсселя ждут спецпосланника Кристиана Даниельсона, который преступит к работе с понедельника. А перед тем европейский дипломат недвусмысленно дал понять грузинским политикам, что западным партнерам крайне не хотелось бы в очередной раз испытывать разочарование:

«Как вы знаете, несколько дней назад президент Мишель после первого раунда медиации переговоров его посланником Даниельсоном, завил, что у него есть желание, чтобы Даниелсон вернулся, и это будет скоро. Мы на этапе подготовки его приезда. Не будет секретом, если скажу, что первый раунд медиации стал разочарованием. Не было достигнуто соглашение, которое ЕС считает важным для продвижения страны. Даниельсон приедет, чтобы посмотреть, есть ли еще возможность для нахождения общих позиций для обеих сторон».

Задача не простая, добавил дипломат. Но посол Харцель уверен в успехе в случае искреннего желания грузинских политиков достичь соглашения.

Еще один акцент на предстоящих переговорах сделала посол США Келли Дегнан. В интервью ОВГ 24 марта она заявила:

«У правящей партии и оппозиции должно хватить смелости сделать трудные шаги. Они должны понять, что компромисс - не признак слабости. Это должны хорошо понимать и их избиратели. Компромисс находят для сближения позиций. То, как это представляется в Грузии, не является признаком уважения к избирателю. На прошедших в октябре парламентских выборах ни одна партия не получила большинства голосов, и очень просто понять, что демократия не сработает и не учтет интересы грузинского народа, если не будет желания пойти на компромисс».

Но простые азы демократии, преподаваемые западными партнерами грузинским политикам, призывы руководствоваться интересами народа и государства пока не нашли отголоска даже в риторике последних. В стане оппозиции убеждены, что это «Грузинская мечта» должна пойти на компромисс, и рассчитывают на более решительный тон Кристиана Даниельсона в ходе второго визита в Тбилиси. Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе делится своим мнением:

«Евросоюз увидел, что его мягкий подход к «Грузинской мечте» был неправильным. Медиация подразумевает довольно четкие позиции. И второй раунд, если он состоится, будет более конкретным. Я прямо скажу: на первом раунде до нас, оппозиции, проект окончательно документа даже не дошел. Почему? Сами медиаторы в личных разговорах с нами отмечали, что настолько деструктивно вела себя «Грузинская мечта», что с ней не возможно было достичь какого-либо соглашения».

Без рассмотрения вопросов политического правосудия и в этом ключе – освобождения лидера «Нацдвижения» Ники Мелия и совладельца ТВ «Мтавари» Георгия Руруа, а также темы досрочных выборов, оппозиция не представляет себе достижения соглашения.

За красной чертой эти вопросы и для «Грузинской мечты». В стране нет политзаключенных, а выборы признаны легитимными, заявляют представители власти, ссылаясь в том числе и на последние слушания в сенате США и дебаты в европарламенте.

К слову, с подачи одного из европарламентариев – Андрюса Кубилюса, в Грузии охотно стали рассматривать возможность подключения к переговорам теневых лидеров «Нацдвижения» и «Грузинской мечты» Михаила Саакашвили и Бидзины Иванишвили, чтобы как-то сдвинуть процесс с мертвой токи. Ведь в провале первого раунда председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обвинил Михаила Саакашвили, а в оппозиции несговорчивость «Грузинской мечты» объяснили капризом Бидзины Иванишвили остаться у власти вопреки всем и всему.

На этот вопрос пришлось ответить и послу Келли Дегнан. Возможность усадить за стол переговоров переговоров Саакашвили и Иванишвили она пресекла в корне, напомнив, что послы медиацию ведут с избранными народом политиками. А на данном этапе эти фигуры не являются таковыми.

Идея не приглянулась и оппозиции, отметив, что она не действует по указаниям Саакашвили. Аналогичное сказали в адрес своего лидера Иванишвили и в «Грузинской мечте», напомнив, что он ушел из политики.

Что же касается Михаила Саакашвили, сегодня в «Грузинской мечте» о нем не стали распространяться. Видимо, решили взять паузу с учетом недавней негативной оценки европейских экспертов из Венецианской комиссии, которая сочла непропорциональным и недемократичным законопроект, предусматривающий строгие санкции, разработанные против Михаила Саакашвили, его «Нацдвижения» и всей остальной бойкотирующей парламент оппозиции.

Говоря о перспективах переговоров, депутат партии власти Шалва Папуашвили по-своему «утешил» общественность:

«В этих переговорах у меня надежда только на одну сторону – на «Грузинскую мечту». Думаю, такая же позиция и у нашего населения. Мы доказали это своими действиями. Несмотря на то, что во время первого этапа фасилитации не было достигнуто широкого соглашения, мы учли поднятые там вопросы и начали широкую реформу судебной и избирательной систем. Будет успешным или нет этот процесс медиации, мы в конечном счете извлечем из него самое лучшее для нашей страны».

«Грузинская мечта» действует для отвода глаз западных партнеров, заявили сегодня правозащитные НПО. Они подвергли критике громкие заявления представителей власти о том, что те учитывают рекомендации Брюсселя и Вашингтона и приступили к новой, четвертой волне реформы системы правосудия. Власть должна признать клановость в судебной системе, говорит директор программы правосудия Центра по обучению и мониторинга прав человека Гурам Имнадзе:

«Влиятельная группа в судебной системе и с вновь инициированными реформами сможет действовать как прежде. Самая тяжелая проблема в том, что власть до сих пор отрицает клановость в системе и утверждает, что суд развивается правильно. В этом ключе они преподносят и четвертую волну реформ, что абсолютно ошибочно и оторвано от действительности».

Вопросы о действенных реформах правосудия, избирательной системы, о распределении сил в парламенте также входят в повестку дня переговоров при посредничестве представителя Евросовета Кристиана Даниельсона. Представители профильных правозащитных НПО сегодня призвали его и других послов-посредников сделать процесс переговоров более прозрачным и открытым, чтобы общество узнавало информацию непосредственно от медиаторов, а не от грузинских политиков, нацеленных на взаимные обвинения.