Намахванская ГЭС берет тайм-аут

Строительство гидроузла Намахванской ГЭС откладывается на год, чтобы провести дополнительную экспертизу проекта – об этом сегодня журналистам сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Вместе с тем, глава кабмина обвинил противников строительства ГЭС в подрывной деятельности.

Сегодня Ираклий Гарибашвили вместе с членами кабмина осмотрел Ингурскую плотину, на которой ведутся ремонтные работы, после чего сделал ряд заявлений на тему строительства Намахванской ГЭС, против которого которое уже год выступают представители местного населения и гражданские активисты.

Премьер обрушился с критикой на противников проекта, обвинив их в подрыве энергетической безопасности страны:

«Я бы разделил протестующих местных жителей и выступающих в интересах иностранных государств людей, которые, не постесняюсь выражения, ведут гибридную энергетическую войну против Грузии. Последние годы импорт электроэнергии растет, и вместо того, что в ускоренном режиме поощрять строительство новых объектов в энергетики, мы тормозим ее развитие. Мы совместно с компанией-инвестором приняли решение временно, от 7 до 12 месяцев приостановить строительные работы, чтобы за этот период с приглашенными экспертами пройтись по пунктам безопасности гидроузла, в том числе в отношении воздействия строительства на окружающую среду. Компания готова инвестировать в страну 840 миллионов долларов, и мы своими руками обрубаем эту перспективу. Так нельзя – антигосударственная риторика должна быть прекращена, и мы в рамках закона сделаем все возможное, чтобы это пресечь», – пообещал премьер.

Часть специалистов считает, что проект Намахванской ГЭС в сегодняшнем виде несет не только природоохранные, но и экономические риски. Ираклий Мачаварашвили, координатор программ НПО «Зеленая альтернатива», задается вопросом о целесообразности таких проектов, где заложены большие коррупционные риски:

«Как известно, средневзвешенный тариф Намахванской ГЭС с гарантией обязательной покупки государством составляет 6,2 цента, с ежегодным приростом в 3%. При этом ночной тариф импорта из Азербайджана – 4 цента, дневной тариф – 5 центов. В среднем – 4,5 цента. Средний тариф из России – 5,5 цента. Средняя цена импорта из Турции – почти 4,6 цента. Предложение частного импортера из Азербайджана «Элгрин» – 4,4 цента. Кроме того, считаю, что власти идут на неоправданные уступки инвесторам, передавая наши водные ресурсы в руки частной компании: при расчете стоимости энергии, мы также должны были учитывать размер ущерба, нанесенного природной и культурной среде региона. И на мой взгляд, этот ущерб в несколько раз превосходит инвестиционную стоимость Намахвани ГЭС. К тому же вода на ГЭС бесплатно не подается ни в одной приличной стране, она стоит денег, в отличие от Грузии».

Их оппоненты полагают, что «благодаря» активности экологов, Грузия постепенно превращается из экспортера электроэнергии в ее импортера. В последние годы страна импортирует от 12 до 15 процентов электроэнергии, говорит глава «Фонда развития энергетики» Георгий Чиковани:

«Вот уже 10 лет идет серьезная борьба против строительства энергообъектов, что к сожалению, недостаточно освещается в СМИ. Почти везде мы сталкиваемся с серьезным противодействием. На несколько проектов ветряных станций были поданы иски, со ссылкой на угрозу летучим мышам, перелетным птицам или находящимся под угрозой исчезновения ежам в этом районе. Утверждение о том, что мы заботимся только о гидроэнергетике, неправильно. Лучшая система – диверсифицированная. Альтернативная энергетика не может подменить собой станции воды, они должны дополнять друг друга», – сказал Чиковани.

Что касается грузинского экспорта электроэнергии, то в 2017 году было экспортировано 685 миллионов кВтч электроэнергии, в 2018 году 588 миллионов, в 2019 году этот показатель снизился до 243 млн, а в 2020 году – до рекордно низких за десятилетие 153 миллионов кВтч.