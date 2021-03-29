«Руки прочь от г-на Бжания!». Почему в Грузии любят абхазского президента?

Очередной 52 раунд Женевских дискуссий завершился безрезультатно. Грузия отказывается подписывать мирный договор с Абхазией и не желает давать никаких международных гарантий невозобновления военных действий. Понятно, что все это не повышает степень доверия к восточному соседу в абхазском обществе.

О реваншистских настроениях в Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии свидетельствуют и заявления грузинских политиков, и провокации, которые происходят на грузино-абхазской и грузино-осетинской границах, и полемика в сети. Здесь все далеко от чинных Женевских дискуссий, и язык вражды достигает своего апогея. Наблюдая за набором «любезностей», которыми обмениваются блогеры, понимаешь, насколько Грузия и Абхазия на общечеловеческом уровне далеки от декларируемых некоторыми политиками добрососедских отношений.

Но объективности ради надо отметить, что на сей раз агрессию в обществе провоцирует отнюдь не Грузия, а руководство Абхазии, которое с первых дней своего правления муссирует постулат о многоуровневых «добрососедских отношениях». Эта мантра столь часто звучит из уст президента Абхазии и его окружения, что общественность подозревает Аслана Бжания, который победил на выборах 2020 года, в смене приоритетов во внешней политике и прогрузинской направленности.

Но есть ли на самом деле основания упрекать Аслана Бжания или это не более чем политические игры оппозиции, которая использует грузинскую карту в своих политических интересах, подогревая в обществе «образ врага»? Действительно ли президент Бжания пытается изменить политический вектор или мы повелись на обычную пропаганду? Я попробую отделить обвинения оппозиции в адрес Бжания и его окружения от фактов.

Немногочисленные публичные выступления Бжания и его команды свидетельствуют о его готовности налаживать торгово-экономические связи с Грузией, что вписывается в грузинско-европейскую стратегию «Вовлечение без признания». В тексте новой внешнеполитической концепции Республики Абхазия, авторство которой принадлежит нынешнему президенту, говорится о многоуровневых переговорах с Грузией. Я не буду пересказывать почти детективную историю о том, как эта фраза попала в Концепцию, отмечу лишь то, что именно она вызвала бурную полемику в абхазском обществе, которое осознает, какую опасность она в себе таит. Правда, президент, встречаясь с депутатами парламента, не стал отстаивать свои принципы, и с первой минуты встречи, авансом, не дожидаясь вопросов народных избранников, изъявил готовность изменить свое мнение по этому поводу и поменять данную фразу на приемлемую для общественности формулировку. «Если хотите убрать этот термин, мы уберем его, никаких проблем», – сообщил он депутатам, тем самым как бы исчерпав повод для скандала и подозрений в предательстве.

Изрядно подмочили репутацию президента в вопросе грузино-абхазских отношений и его многочисленные помощники-советники – один в нарушение закона завез на территорию Абхазии группу грузинских политиков с иконой, другой выехал в Грузию, чтобы вести переговоры с властями Грузии. За этими контактами последовали скандалы, и президент с готовностью отправлял в добровольную отставку своих помощников-советников, как только у него создавалось впечатление, что уровень общественного возмущения угрожает его должности.

На самом деле увольнять помощников было не за что – они лишь претворяют в жизнь то, о чем так настойчиво говорит Аслан Бжания в своих публичных выступлениях. Напомню историю с увольнением помощника президента Бенуром Квирая, который является достаточно крупным по абхазским меркам бизнесменом. В феврале нынешнего года Квирая провел переговоры с властями Грузии о разблокировке района «Скурча» и предложил изъять его из закона Республики Грузия «Об оккупированных территориях» для осуществления международных перевозок из Абхазии. Но вести международные переговоры относительно отчуждения (давайте называть вещи своими именами) части территории Абхазии, не будучи наделенным никакими полномочиями от главы государства, Квирая не мог. Но если бы президент признался в своем участии в этой афере, то речь бы шла о совершении государственного преступления. Поэтому Бжания успокоил своих соратников рассказами о частном визите, о котором, уверена, знал и даже попытался частично оправдать своего теперь уже бывшего помощника, сообщив депутатам, что государство задолжало его фирме крупную сумму.

Позицию Бжания по достоинству оценили в Грузии. И это понятно – ведь с некоторых пор она полностью совпадает с планами грузинской власти. Накануне нового года министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани четко озвучила посыл властей Грузии – расшить сотрудничество с жителями Абхазии и Южной Осетии в обход официальных каналов. Да и грузинский сегмент Фейсбука пестрит поддержкой в адрес нового руководства Абхазии. Когда ветераны войны в марте нынешнего года собрались в Сухуме на очередной съезд и предложили Бжания добровольно уйти в отставку с должности президента, грузинский сегмент Фейсбука взорвался поддержкой в адрес абхазского президента.

Больше всего повеселил топовый поклонник Бжания, некий Георгий Гурчиани, который написал: «Руки прочь от г-на Бжания! После покойного г-на Багапша у абхазов при власти не было человека более достойного, чем нынешний ... руководитель! Мы, сваны, и родственные нам мегрелы с лазами, решительно осуждаем провокационную игру этой "партии", типа общества "Ананербе" времен 3-го рейха, и выражаем нашу поддержку г-ну Бжания! Если он лично...просто намекнет – мы готовы прибыть в Абхазию и встать рядом с ним!»

Забавно выглядела реакция и на пост абхазского анонима со словами «Бжания – наш президент». Под ней ставили лайки в основном граждане Грузии. Думаю, что с такой популярностью Аслану Бжания уже пора задуматься о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Грузии, там и транши пожирнее, и королевство не столь маловато – разгуляться есть где.

Что касается Абхазии, то вряд ли попытка смены внешнеполитического курса Асланом Бжания будет поддержана обществом, которое на фоне происходящих событий все чаще вспоминает о том, какой ценой далась стране победа в грузино-абхазской войне. И думаю, что ошибки президента в этом вопросе обойдутся государству и всем нам гораздо дороже, чем его безнравственная и ущербная экономическая и социальная политика.

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