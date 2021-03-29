Абхазия старая, а люди – «Новые»

Министерство юстиции Абхазии зарегистрировало общественную организацию «Новые люди». Ее основателем является бывший помощник президента Ахра Авидзба, недавно арестованный властями за хранение оружия. Его сторонники надеются, что в ближайшее время он окажется на свободе и сможет включиться в политическую борьбу.

Юлия Авидзба, супруга Ахры Авидзба, активного участника штурма президентского дворца в январе 2020 года, участника войны на Донбассе и недавно уволенного помощника президента, сегодня объявила о том, что абхазский Минюст зарегистрировал общественную организацию «Новые люди».

Анонсировавший появление новой организации Ахра Авидзба сейчас находится под арестом: правоохранительные органы Абхазии обвиняют его в «незаконном хранении оружия группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предполагает от двух до шести лет лишения свободы.

Юлия Авидзба говорить о программе общественной организации не захотела, сославшись на то, что сейчас занимается «дооформлением» документов. На все вопросы ответит Ахра Авидзба, который, по ее словам, «в самое ближайшее время прокомментирует, расскажет о целях, планах и так далее».

«Может ли кто-то пока Ахра Авидзба находится под следствием рассказать о новой общественной организации?» – на этот наш вопрос Юлия Авидзба ответила, что друзья и единомышленники есть, но они «единогласно решили предоставить вводное слово Ахре Авидзба, как только он будет иметь возможность, он все и всем расскажет».

Ранее находящийся под арестом Ахра Авидзба объявлял голодовку, но через несколько дней отказался от ее продолжения. На вопрос о том, как он себя чувствует и каковы перспективы его освобождения из-под стражи, супруга ответила, что он чувствует себя нормально, а «перспективы самые реальные, ждем». И, наконец, на вопрос о том, связана ли зарегистрированная в Абхазии организация Ахры Авидзба «Новые люди» с российской партией «Новые люди», Юлия ответила, что: «Нет, не связана, от слова совсем! Это перевод с абхазского, так совпало».

Мы обратились в Министерство юстиции Абхазии, и пресс-секретарь ведомства Анна Минасян подтвердила, что «Новые люди» получили государственную регистрацию десять дней назад:

«19 марта в Министерстве юстиции в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании республиканской общественной организации «Новые люди». Документы на регистрацию были поданы 4 марта 2021 года, заявителем выступал Авидзба Ахрик Русланович. В соответствии с законом о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также законом об общественных объединениях, политических партиях и движениях были предоставлены все необходимые документы. Такими документами являются: нотариально заверенное заявление, протокол собрания инициативной группы по созданию общественной организации, ксерокопии паспортов членов инициативной группы в количестве десяти человек, справка на юридический адрес, квитанция об оплате государственной пошлины и уставы».

В своей публикации о регистрации организации «Новые люди» в социальной сети Facebook Юлия Авидзба пояснила:

«Только тогда, когда каждый будет равен перед законом вне зависимости от его должности и положения, статуса и богатства, страна Души имеет будущее. Пришло время новых идей, новых людей, новой Абхазии. Будет ли общественная организация «Новые люди» преобразована в партию – покажет время. Но мы намерены активно участвовать в общественно-политической жизни нашей страны».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия