Герой российских военкоров, режиссеров и певцов останется под стражей

Адвокат Ахры Авидзба Инга Габилаиа обратилась к Кассационной коллегии Верховного суда Абхазии с просьбой заменить меру пресечения в отношении ее подзащитного и назначить ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Сегодня в четыре вечера началось заседание коллегии. Примерно за час до начала нашего эфира стало известно, что мера пресечения оставлена прежней, до 5 апреля Ахра Авидзба останется под стражей.

После посыпавшихся как из рога изобилия интернет-комментариев, частных и коллективных заявлений и публикаций в СМИ последних дней в связи с задержанием 4 марта и арестом судом через три дня в Сухуме Ахры (Ахрика) Авидзба – Героя ДНР и помощника (как выяснилось, на тот момент еще не уволенного) президента Абхазии – вспомнилась известная притча. О том, как шестеро слепых «мудрецов», понятия не имевших о слоне, заспорили, на что он похож: ощупавший его бок настаивал, что на высокую стену, ощупавший ногу – столб, хвост – веревку, хобот – змею, ухо – веер, а бивень – копье. «Слон» в нашем случае – это вся совокупность обстоятельств, приведших к данной ситуации, которая взбудоражила не только абхазское, но и российское медиа-пространство, и пытаться оценить которую односложно – непозволительная самонадеянность.

В отличие от подавляющего большинства российских откликантов, абхазские интернет-комментаторы, конечно, минимум двухлетнюю предысторию события знали достаточно хорошо. Но на их восприятие не могла не наложиться внутриполитическая составляющая. Сторонники действующей власти, которых шокировали слова недавнего ее соратника Ахры Авидзба, прозвучавшие с телеэкрана 2 марта, когда он пришел на сухумскую площадь Свободы поддержать протестную акцию, где преобладали оппозиционеры, сразу обвинили его в намерении поучаствовать в госперевороте – еще за неделю до соответствующего сообщения СГБ РА.

Некоторые абхазские активисты «Фейсбука», известные своей политической оппозиционностью, наоборот, стали возмущаться «бесчеловечными» методами обыска и задержания подозреваемых в доме, где проживали Ахра и пятеро его охранников из Донецка, их «непрофессионализмом». Автор одного поста даже так поставил вопрос: я бы, мол, оправдал данный обыск и изъятие оружия, если бы одновременно оно было изъято в десятках других семей в городах и селах республики. Ему возразили, что представители других семей не заявляли во всеуслышанье о намерении добиваться отрешения главы государства от власти.

Весьма популярным среди противников власти было рассуждение о том, что в январе прошлого года, когда Ахра Авидзба и его команда штурмовали Администрацию президента Хаджимба, сторонников Аслана Бжания совершенно не смущало наличие у тех же людей подобного арсенала оружия. Один анонимный автор поставил вопрос так: «Когда он расчищал вам путь к власти, он был хорошим, а теперь вот так с ним поступаете?». В ответ прозвучало: «А вы ничего не перепутали в последовательности событий? Это президент Бжания первым отвернулся от своего советника по международным вопросам, или наоборот? Бжания не только не уволил его после нашумевшего инцидента в августе прошлого года на границе по Псоу, но и пытался ему помочь, когда против него возбудили уголовное дело в России. А теперь, когда Ахра публично выступил за уход президента, тот должен помогать ему в его «начинании»?»

Но для части нынешних абхазских оппозиционеров Ахра Авидзба остался, прежде всего, «тараном», с помощью которого действующая исполнительная власть год назад пришла к управлению государством. И в своих комментариях они подчеркивали это, давая понять, что не собираются забывать прошлое. Ну, а потом, наверное, после прозвучавших обвинений СГБ в подготовке госпереворота, посчитали правильным еще больше отмежеваться от него. Так или иначе, но официальных заявлений оппозиционных организаций в поддержку Ахры за эти десять дней не прозвучало ни разу.

А теперь что касается многочисленных публикаций в поддержку Ахры Авидзба и его охраны в России, где все однозначно: «Как можно заключать под стражу выдающегося «защитника русского мира»?».

Вполне логически объяснимо и по-человечески оправдано, что работавшие на Донбассе и лично знавшие «Абхаза» российские военные корреспонденты, среди которых Семен Пегов, Александр Сладков, Александр Коц, сделали коллективное заявление в его поддержку. Правда, один завсегдатай абхазских интернет-форумов по поводу их фразы «по праву занимает достойнейшее свое место в пантеоне героев Новороссии» выразил недоумение: «Удивительно, что такие знаменитые корреспонденты не знают значения этого слова. Пантеон – это 1. Храм, посвященный всем богам (у древних греков и римлян). 2. Совокупность богов какого-либо культа. 3.Усыпальница выдающихся людей. К какому из пунктов относится Ахра Авидзба, имеющий несомненные заслуги перед жителями Донбасса?»

Но надо в то же время отметить, что текст военкоров был составлен достаточно взвешенно, они не навязывали собственного «вердикта», а лишь призвали власти Абхазии «разобраться в ситуации с его арестом, а также оказать содействие в скорейшем выяснении истинных мотивов задержаний и обысков».

Но авторы ряда других публичных высказываний поторопились высказать свои далеко идущие догадки. 10 марта МИДу Абхазии пришлось сделать заявление, в котором отмечалось:

«Озвучивая свои личные мнения по данному делу, отдельные российские журналисты и общественные деятели сознательно искажают сложившуюся ситуацию, пытаясь сместить акценты и делая абсурдные заявления о якобы смене внешнеполитического курса Абхазского государства в пользу Грузии и НАТО… Подобного рода журналисты и общественные деятели пытаются создать надуманный информационный повод и таким образом привлечь дополнительное внимание к своим информационным и общественно-политическим проектам, которые зарекомендовали себя в качестве одиозных и не объективных ресурсов… Позиция официальных властей Российской Федерации по данному делу была достаточно четко отражена в заявлении Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия, в котором отмечается, что сложившаяся ситуация является «исключительно внутренним делом Республики Абхазия, относящимся к компетенции ее правоохранительных и судебных органов».

Но подобного рода выступления россиян под лозунгом «Свободу Ахре Авидзба!», в которых обходятся молчанием публично высказанные подозрения СГБ Абхазии в том, что тот готовился к участию в госперевороте, только набирали обороты. Обвинившая официальный Сухум в «смене внешнеполитического курса» и переориентации на НАТО певица Юлия Чичерина даже приехала в Абхазию помогать в вызволении Ахры из застенков ИВС СГБ. Вот какое сообщение (орфография сохранена) было тут же опубликовано ею в соцсетях:

«Сидим без света в Сухуме, вспомнился осажденный Луганск 14-го, но здесь это называется абхазский майнинг за общий счет, людям приходится сидеть без света до 6-ти часов в день, кто-то переводит народное электричество в биткоины – валюту контролируемую вражеской разведкой и отжигает за всех, а остальные перебиваются, чем придется… Пока еще уважаемые силовики Абхазии, вместо того чтобы вешать какие-то там дареные стволы на моих братьев, займитесь делом или уйдите на пенсию, уступите дорогу профессионалам».

«Биткоины – валюта, контролируемая вражеской разведкой»? – удивился один из абхазских интернет-комментаторов. – Это интригует. Рассказала бы, какую разведку имеет в виду – ЦРУ, Моссад, СБУ, тбилисские спецслужбы?». Кто-то поинтересовался, кто такая Чичерина, и ему объяснили, что это певица, популярная в РФ лет двадцать назад, исполнитель и автор песен «Ту-лу-ла», «Дорога» и других.

11 марта на своей странице в Facebook писатель и политик Захар Прилепин опубликовал текст открытого письма российских деятелей культуры и политики президенту Абхазии в защиту Ахры Авидзба, где, в частности, сказано:

«Мы, неравнодушные граждане России, внимательно следящие и переживающие за ситуацией на Донбассе, считаем своим гражданским долгом выступить в защиту героя Донецкой Народной Республики, политического деятеля, гражданина России Авидзбы Ахры Руслановича... Необоснованное задержание Ахры Руслановича и удержание его под стражей, по нашему мнению, является чрезмерной мерой. Основываясь на вышесказанном, просим обратить внимание абхазских властей на происходящее. Призываем вас, во имя русско-абхазской дружбы и великого братства наших народов к скорейшему разрешению этого вопроса. С нетерпением ждем Ахру Авидзба на свободе». Среди подписавших письмо почти сорока деятелей – Михаил Делягин, Семен Багдасаров, Сергей Михеев, Юлия Чичерина, Владимир Меньшов, Иван Охлобыстин, Сергей Пускепалис, «Джанго»…

Всем, конечно, известно, как обычно подписываются такие коллективные письма. Терзают смутные сомнения, что все подписавшие его актеры, режиссеры, авторы-исполнители слышали раньше имя Ахры Авидзба. Кстати, в связи с этим теряет смысл ехидный вопрос одного знакомого сухумца: а почему же они не публиковали заявлений под лозунгом «Свободу Ахре Авидзба!» в октябре прошлого года, когда тот томился в «сочинских застенках». Имелось в виду, что 2 октября Авидзба был задержан Адлерским районным судом Сочи на десять суток административного ареста (правда, по апелляционной жалобе этот срок был снижен до… девяти суток) в связи с уголовным делом по факту незаконного пересечения границы, возбужденным 8 августа Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. Видео, на котором Ахра Авидзба протаранил на своем автомобиле ворота пропускного пункта на российско-абхазской границе (его не выпускали из-за задолженности по различным платежам в Сочи), появилось в социальных сетях 7 августа… Ехидный сухумец еще добавлял: почему никто тогда в РФ не высказывал подозрений, что сочинские судьи и правоохранители движутся в сторону НАТО…

А Семен Багдасаров (если кто не знает – директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, завсегдатай российских телевизионных ток-шоу) выступил в своем телеграмм-канале и с индивидуальным текстом (орфография, как и раньше, сохранена): «Арест Ахры Авидзба – легендарного «Абхаза» – вызвал волну возмущения у патриотически настроенной общественности. Почему НАШ соотечественник был арестован в Абхазии, существующей благодаря поддержке Российской Федерации? «Абхазу» инкриминируют несколько преступлений, среди которых совершенно безрассудное обвинение в незаконном хранении оружия. Постойте, но зная ситуацию в Абхазии, оружие есть практически в каждом абхазском доме, более того, это сродни обвинениям в «незаконной засолке огурцов» в Центральной России. Почему пока мы с тревогой наблюдаем за напряженной ситуацией в Донбассе, когда враг в лице Вооруженных сил Украины готовится к вторжению, был арестован бесстрашный пассионарий и подлинный Герой? Чьи это происки? Грузинские, турецкие, украинские? Последуют ли разъяснения?»

Сказать, что практически в каждом абхазском жилище хранятся арсеналы гранатометов, пулеметов и средств связи, – это, мягко, говоря, преувеличение, ну а активный поиск внешних происков для политиков и политологов такого толка – это практически неизбежно.

Запомнился также видеоролик беседы журналиста Олега Кашина с небезызвестным в Абхазии экспертом по множеству вопросов Эдвардом Чесноковым, где тот, близкий сподвижник, кстати, Владислава Суркова, начинает свою речь безбожно путая ударения как в имени, так и фамилии Ахры Авидзба. И впрямь, не хватало ему, политологическому гуру, еще вникать в такие «детали», коль он и не собирался вникать в перипетии бурной внутриполитической жизни Абхазии последних лет, в биографию и психологию Ахры Авидзба, который никогда не скрывал, что участвовал в штурмах президентского дворца в Абхазии не только в 2020, но и в 2014 годах, то есть выступая за противоположный политический лагерь… А потому для Чеснокова, как и для многих других, слон – это столб. Или веревка. Или веер… Ну, кому как «видится».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия