«Зачем мы наплодили столько генералов, чтобы приехал майор?!»

В Южной Осетии может появиться еще один генпрокурор из Сочи. Срок полномочий Урузмага Джагаева, проработавшего в следственных органах этого российского города, истекает в начале апреля. В связи с этим президент внес на рассмотрение в парламент кандидатуру 35-летнего сочинского прокурора Виталия Савченко. Эксперты называют его креатурой действующего генпрокурора, отставки которого все последние месяцы требовала оппозиция. Оппоненты власти не намерены голосовать за представленную кандидатуру.

Биография возможного преемника Урузмага Джагаева тут же была опубликована в СМИ. Виталию Савченко 35 лет. В отличие от Урузмага Джагаева, который родился в Южной Осетии, кандидат в генпрокуроры родился и вырос в Краснодарском крае. Учился в Кубанском госуниверситете, затем в Московской государственной юридической академии. По настоящее время работает в прокуратуре Краснодарского края. Более расширенную биографию представили депутатам. Из этой справки, например, известно, что Савченко «окончил курсы английского языка при министерстве иностранных дел России», «принимал участие в организации работы 7 региональной конференции международной ассоциации прокуроров для государств Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии... За время службы неоднократно поощрялся правами прокурора Краснодарского края, а также ценным подарком Генпрокурора Российской Федерации».

Единственная связующая нить Савченко с Южной Осетией – это генпрокурор Джагаев, который до приезда в республику, в 2016 году, был начальником следственного управления УВД по городу Сочи. Именно это и вызывает, по словам депутата Давида Санакоева, вопросы к молодому кандидату:

«Мы посмотрели, чем занимался этот молодой человек до сегодняшнего дня. Я думаю, что должность прокурора у нас довольно высокая, и человек, который может ее занимать, должен быть, во-первых, человеком с опытом. В-вторых, должен быть человеком, не аффилированным ни с какой стороной. И, по крайней мере, он должен понимать, что за решения, которые будет принимать, будет нести ответственность. Данное представление, по моему разумению, не подходит под те критерии, которые я обозначил. В представлении на Виталия Савченко, мы видим также, что он человек из Сочи, поэтому мы предполагаем, что он является креатурой нынешнего генерального прокурора Джагаева. Это тоже является одним из поводов и аргументов против восприятия его генеральным прокурором, потому что мы довольно долгое время пытаемся сделать так, чтобы Джагаев ушел с должности за серьезные нарушения, которые мы обозначали и обозначаем до сих пор. И если это его креатура, то он (Джагаев) фактически будет продолжать эту политику».

За кандидатуру Савченко, по словам депутата от «Народной партии» Александра Плиева, часть депутатов проголосует «против». И вот почему:

«Во-первых, это человек, который, наверное, и не слышал о Южной Осетии. Во-вторых, человек майорской должности. Тогда зачем мы до сих пор наплодили столько генералов, чтобы приехал майор и командовал генералами?! В-третьих, неужели в Южной Осетии не нашлось ни одного компетентного, грамотного человека, который бы возглавил Генеральную прокуратуру? Тогда грош нам цена! Тогда для чего мы называем себя народом, государством, в том числе Государством-Алания?!

– Эта фигура может быть креатурой Джагаева?

– Безусловно! Потому что прямая связь прослеживается. Город Сочи? Город Сочи. Прокуратура? Прокуратура. Человек начинал в следственном управлении, и как раз мог непосредственно и не под началом Джагаева, но, я думаю, личные связи там достаточно серьезные».

По имеющейся у депутатов информации, генпрокурор Урузмаг Джагаев и президент Анатолий Бибилов находятся в данный момент в Москве, предположительно, «пробивая» Виталия Савченко на новую должность.

Согласно законодательству Южной Осетии, если парламент не проголосует большинством голосов за представленную кандидатуру, то президент обязан предложить другую не ранее, чем через шесть месяцев. Голосование может состояться в законодательном органе уже на этой неделе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия