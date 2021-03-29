Кристиан Даниельсон неумолим в поисках компромисса

Спецпредставитель Евросовета Кристиан Даниельсон, вернувшийся в Тбилиси, весь сегодняшний день сверял позиции представителей власти и оппозиции. Также он пообщался и с представителями гражданского сектора. Все вовлеченные в кризис стороны говорят о важности компромисса, но каждый толкует его по-своему.

Вечером спецпосланник Евросовета Кристиан Даниельсон во второй раз за сегодняшний день встретился с представителями «Грузинской мечты». Об итогах встречи пока неизвестно, но о том, что она потребуется, еще в полдень, после первой встречи, сообщил председатель партии Ираклий Кобахидзе.

С утра Даниельсон успел побеседовать с премьер- министром Ираклием Гарибашвили, а потом с президентом Саломе Зурабишвили. Сегодня от нее комментариев не было. Свое мнение о необходимости компромиссов она уже высказала 23 марта, когда стало известно, что несмотря на неудачу первого визита в Тбилиси, председатель Евросовета Шарль Мишель решил во второй раз направить своего спецпредставителя в Грузию.

Премьер Гарибашвили, а вслед за ним и Ираклий Кобахидзе вновь подтвердили, что «Грузинская мечта» готова к компромиссам. Но он не коснется темы досрочных выборов, на чем настаивает оппозиция. Она даже предлагает разные варианты определения даты их проведения – привязать вопрос к предстоящим в октябре муниципальным выборам или провести плебисцит, ради этого оппозиция готова даже войти в парламент. Несколько оппозиционных партий даже обнародовали совместное заявление об этом перед приездом Даниельсона.

Но лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в предложении оппозиции видит не компромисс, а ультиматум:

«Если теоретически представить все требования оппозиции по поводу досрочных выборов, они везде и все проиграют, и плебисцит, привязанный к муниципальным выборам, и референдум проиграют, даже если провести выборы, они и их проиграют. Но реальность в том, что досрочных выборов не будет. И то, что мы говорим, не ультиматум, это данность. А что касается ультиматумов – ими разговаривает оппозиция».

Ираклий Кобахидзе шансы на достижения соглашения оценил как 50 на 50. Даниельсон, послы ЕС и США, добавил он, попросили уточнить кое-какие позиции, для этого понадобились консультации в партии, а потом вторая встреча ее представителей с Даниельсоном.

В ожидании встреч с ним представители оппозиции отмечали, что вокруг принципиальных вопросов, поставленных спецпосланником, среди которых освобождение лидера «Нацдвижения» Ники Мелия и совладельца ТВ Мтавари Георгия Руруа, они готовы рассматривать альтернативные варианты, говорит представитель «Нацдвижения» Саломе Самадашвили:

«Мы готовы рассмотреть любое компромиссное предложение со стороны медиатора для достижения соглашения. Если правящая сила сможет поставить интересы народа выше своего интереса остаться у власти любой ценой, я уверена, в возможности достижения соглашения».

Об этом и говорили во время встречи с Даниельсоном представители оппозиции. «Вопрос политзаключенных на первом месте», – сообщил представитель «Нацдвижения» Акакий Минашвили, добавив, что без них бессмысленными те реформы, начало которых «Грузинская мечта» называет компромиссными шагами с ее стороны:

«Без разрешения вопросов о с политзаключенными и досрочными выборами, реформы избирательной и судебной систем не имеют смысла. К тому же в инициированных законопроектах нет тех реальных предложений, которые действительно изменили бы ситуацию в этих сферах».

По словам Акакия Минашвили на сегодняшней встрече стороны лишь обозначили позиции.

О том, что рекламируемые «Грузинской мечтой» новые предложения носят фасадный характер, говорят и представители гражданского сектора. На это обращали внимание Даниельсона вчера, в ходе его встречи с представителями нескольких крупных правозащитных НПО. Среди них была и глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигаури:

«Мы конечно же сказали, что очень тяжелая ситуация и что очень важен компромисс для достижения соглашения. Первой задачей нам видится освобождение Мелия и Руруа, мы рассказали о деталях их дел, которые содержат признаки политического правосудия. Мы также сказали, что кризис вызван тем, что в нашей стране не работают демократические институты, и что стране нужны демократические реформы».

Вчера же Кристиан Даниельсон встретился с журналистами. Он не стал вдаваться в подробности предложений, которые привез на этот раз, но отметил, что в составленном еще в начале марта председателем Евросовета Шарлем Мишелем списке из шести пунктов неслучайно оказались вопросы реформ правосудия и избирательной системы. Даниельсон также рассказал об итогах своих консультаций в ЕС:

«Я могу проинформировать вас, что ЕС активно вовлечен в помощь Грузии в разрешении политического кризиса. Но конечно же ответственность за это несет не ЕС, а политические лидеры здесь».

Кристиан Даниельсон отметил, что грузинские политики сами очень хорошо знают какие шаги им следует предпринять, и что главное – компромисс. Это слово европейский дипломат повторил несколько раз, объясняя, что оно в реальности означает в европейским, западном понимании.

«Теперь нужна смелость, нужен компромисс. И позвольте подчеркнуть: компромисс – это не слабость, компромисс – это сила, компромисс будет признаком демократии в Грузии, и компромисс – это европейский путь».

Кристиан Даниельсон вчера же обещал, что по завершению своего визита он обязательно пообщается со СМИ. Завтра ожидается его совместная встреча с представителями власти и оппозиции. Спецпосланник Евросовета рассчитывает, что поможет грузинским политикам найти компромисс в течение трех дней. В первый раз Даниельсону их не хватило. Как и сверхурочных пяти.