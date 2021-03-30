«Абхазия – это Грузия»: из-за видео в TitTok девушку вызвали в МВД. Она извинилась

МВД самопровозглашенной республики Абхазия проводит проверку по факту опубликованного в социальной сети TikTok видеоролика с участием 19-летней девушки Алёны Тания, которая озвучивает фразу: «Абхазия – это Грузия...».

В пресс-службе ведомства сообщили, что «в правоохранительные органы поступило множество жалоб от возмущенных граждан», после чего с девушкой и её родителями провели беседу. По информации МВД, Тания «дала первичные объяснения».

«Я выложила видео, что «Абхазия – это Грузия». Меня попросили. Я очень сожалею и прошу прощения», – сказала Тания.

Поведение девушки осудил её отец. «Это неправильно. Я всю войну прошел», – сказал он.

Отца спросили: «как ваша дочка может себе позволить такое?». Он ответил: «и не думал, и не знал, что она на такое пойдёт».

Также, по информации МВД, в соцсетях были распространены фотографии молодых людей в форме сотрудника милиции.

«Девушки, воспользовавшись форменной одеждой своей знакомой, отставной сотрудницы отдела внутренних дел, в разные периоды времени делали личные фотографии и разместили их в личном пространстве», – сообщили в ведомстве.

Отметим, что видео, в котором Тания говорит фразу «Абхазия – это Грузия», в её Tik-Tok аккаунте уже недоступно.