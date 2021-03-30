В Армении ждут госпитализации 149 граждан с COVID-19

149 граждан, заболевших коронавирусом нового типа, ждут своей очереди на госпитализацию в Армении. Об этом накануне вечером на своей странице в Facebook написал заместитель министра здравоохранения Армении Геворк Симонян.

«Минздрав Армении делает все возможное для увеличения количества ковидных центров и расширения коечного фонда. Если не будет положительного сдвига в эпидемической ситуации, то за считанные дни мы выйдем на максимум возможностей по койко-местам», – отметил он.

Сегодня в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 750, в общем составив 191 491. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 509 и сейчас составляет 172 605, – пишет «Радио Азатутюн».

За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 21 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3497. Согласно Министерству здравоохранения Армении, 890 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (8 – за последние сутки).

На фоне роста числа случаев COVID-19 эксперты и врачи указывают на третью волну пандемии. В Армению лишь накануне прибыла первая партия вакцин AstraZeneca. Она предусмотрена для медработников, граждан в возрасте 65 лет и старше, людей с хроническими заболеваниями в возрасте 16-64 лет, сотрудников социальных учреждений.