Тбилиси предлагает вакцину от COVID-19 жителям Абхазии и Южной Осетии

Медработники и лица старше 65 лет, проживающие в Абхазии и Южной Осетии, смогут вакцинироваться от коронавируса на территории, контролируемой центральными властями Грузии.

О решении правительства сообщила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Тея Ахвледиани после заседания Координационного совета.

Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе говорит, что для медработников предусмотрено около 500 доз вакцины, препарат будет доступен и для пенсионеров.

Жители самопровозглашенных республик смогут вакцинироваться без предварительной регистрации на портале Минздрава. У них будет выбор между двумя препаратами, доступными в стране: AstraZeneca и Pfizer, – передает корреспондент «Эха Кавказа».

Отметим, что для жителей Абхазии и Южной Осетии, которые переходят на территорию, контролируемую Тбилиси, сейчас действует 5-дневный карантин. Тея Ахвледиани заявила, что «продолжается работа относительно временных мер, принятых по отношению к оккупированным регионам», а соответствующие решения принимаются «поэтапно, последовательно и прагматично».