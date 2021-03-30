Песков о Навальном: «Гражданин противного мне мировоззрения»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался в интервью "Аргументам и фактам", что ему противно мировоззрение политика Алексея Навального, но он считает его обычным гражданином страны, который ничем не отличается от других россиян и должен нести ответственность по закону. Оппозиционера он – традиционно для Кремля – не называл по фамилии.

"Этот гражданин, – сказал Песков, – конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несёт ответственность за свои деяния по закону". Песков утверждает, что с Навальным обращаются как с обычным российским гражданином.

"Выгодно ли было власти терпеть одного гражданина Российской Федерации, который, имея два условных срока, ходил на свободе? У нас больше десяти тысяч человек ежегодно, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму. А он оставался на воле", – отметил пресс-секретарь президента. "Чем он отличается от нас с вами? Почему мы выполняем закон, а он не должен выполнять?" – добавил Песков.

Накануне публикации интервью Навальный вновь подал к Пескову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Первый иск против Пескова Навальный инициировал в ноябре 2020 года. Он требовал от Пескова опубликовать на официальном сайте Кремля опровержение заявлений о том, что с Навальным "работают специалисты" ЦРУ и всё, что "озвучивает" оппозиционер – в частности, обвинения против президента Путина, – ему "вкладывает в уста" американская спецслужба. Тогда суд вернул иск из-за "процессуальных недостатков".

В начале октября 2020 года, после того как Навальный в интервью Der Spiegel заявил, что возлагает ответственность за свое отравление на президента Путина, Песков назвал слова оппозиционера "оскорбительными" и сказал, что тему Навального Кремль больше комментировать не будет.