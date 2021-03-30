Даниельсон: К сожалению, ни одна из политических партий не приняла подготовленный нами документ

Подготовленный посредниками переговоров между правящей партии Грузии и оппозицией документ не был принят ни одной из политических партий. Об этом заявил посредник Кристиан Даниельсон по завершении итоговой встречи с членами «Грузинской мечты» и оппозиции. По его словам, подготовленный ими документ будет опубликован.

«Сегодня я завершил свою вторую миссию медиации в Грузии в качестве личного представителя президента Мишеля. Этот кризис возможно разрешить. Это решение, которое содержит очень важные реформы избирательной системы и системы правосудия, это решение, включающее перераспределение власти, особенно в парламенте, это также решение, которое положит конец продолжающимся дебатам по политизированным судебным делам и досрочным выборам. Это решение требует политической смелости, и я внес такое предложение, теперь оно будет публичным документом. Это то решение, которое ставит интересы страны выше всех других вопросов, и очень жаль, что ни одна политическая партия не приняла такого решения», - сказал Кристиан Даниельсон.

По словам спецпосланника Евросовета, «компромисс - это сила, а не слабость». «Европейским устремлениям нужны компромиссы, особенно со стороны правящей партии», - заявил он, и добавил, что сегодня не было готовности идти на компромисс.

«В конце концов, западные партнеры Грузии здесь не для того, чтобы навязывать партиям решения. Эти методы не используются в ЕС. Наш метод - посредничество, поэтому грузинские лидеры должны идти на компромисс и решать эти проблемы. Как я уже сказал, компромисс - это сила, а не слабость. Европейские устремления нуждаются в компромиссах, особенно со стороны правящей партии, чтобы вывести страну из кризиса. Конечно, очень высоким амбициям сопутствует большая ответственность. К сожалению, сегодня за столом не было готовности к компромиссу. Теперь я доложу президенту Мишелю о том, что произошло на этой неделе, и он решит, каковы будут следующие шаги и когда они будут предприняты», - сказал Даниельсон.