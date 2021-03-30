Час Х грузинского кризиса

Решающая встреча грузинских властей и оппозиции со спецпосланником президента Европейского совета Кристианом Даниельсоном. Сумеет ли европейская дипломатия сломить политическое упрямство?

Час Х грузинского политического кризиса затянулся – решающая встреча спецпосланника президента Европейского совета Кристиана Даниельсона с представителями власти и оппозиции давно вышла за рамки повестки дня. Сначала решающую встречу сдвинули на час, а теперь у ожидающих вердикта и вовсе появились сомнения в том, что европейская дипломатия со второй попытки сумеет преодолеть грузинское политическое упрямство. Чем дольше участники кризиса сидят за закрытыми дверями, тем меньше вероятности того, что заветное соглашение будет подписано.

Повторный визит Кристиана Даниельсона в Грузию показал заинтересованность Брюсселя в том, чтобы затяжной кризис был, наконец, разрешен. На кону не только будущее самой Грузии, но и репутация председателя Евросовета, который вызвался стать арбитром между властями и оппозиций. Очередное фиаско европейской дипломатии дорого может обойтись его виновникам.

На том, что грузинским политическим силам стоит прислушаться к международным партнерам и отойти от узкопартийных интересов ради будущего Грузии, настаивают и США. Пока Кристиан Даниельсон реализовывал вторую попытку привести политиков в Тбилиси к одному знаменателю, американские сенаторы Джин Шахин и Джим Риш, дали понять: как Конгресс, так и Белый дом внимательно следят за событиями в Грузии и от того, как грузинские власти и оппозиция сдадут нынешний экзамен на демократию, будет зависеть в том числе и отношение Вашингтона к Тбилиси. Причем, ответственными за результат сенатор-республиканец Джим Риш в интервью грузинской службе Voice of America назвал как власти, так и оппозицию:

«Когда ты в правительстве, когда ты – правящая партия, на тебя возложена особая ответственность за то, чтобы все было в порядке. Те, кто находится в правительстве, несут ответственность. Это не означает, что оппозиционные партии не несут ответственности. Нужны обе стороны. Мы настоятельно рекомендуем вам поступать правильно. Я опасаюсь за будущее Грузии, если вы не сделаете этого сейчас. Перед вами возможность, которой не было у предыдущего поколения, используйте эту возможность, двигайтесь вперед, ради ваших детей и внуков преодолейте это. Вы можете это сделать, однако для этого потребуется готовность и добросовестность».

Впрочем, судя по заявлениям, сделанным еще до начала решающего раунда переговоров, ни «Грузинская мечта», ни оппозиция не были готовы отступить от главных принципов. Для противников власти таковыми являются досрочные выборы и освобождение политзаключенных. Правящая команда же четко дала понять: ни о каких внеочередных выборах речи быть не может. Что касается освобождения лидера «Единого национального движения» Ники Мелия, в партии власти считают, что его арест с самого начала был частью плана ЕНД. Такое мнение высказал один из лидеров «Грузинской мечты» Гия Вольский:

«Столь яростная драка из-за того, что Ника Мелия не выходит из тюрьмы, – серьезный повод думать, что «Национальное движение» не заинтересовано в каких-либо переговорах. Законный способ для Ники Мелии выплатить сумму и выйти на свободу – реален. Арест Мелии с самого начала был частью их плана. Конечно, когда партийный лидер задержан, это вызывает напряжение, и это и было их целью. «Единое национальное движение» ведет страну к обострению экономической и социальной ситуации и пытается подчинить этой цели другие партии».

Заявление, сделанное Вольским, равно как и подчеркнутая «готовность к конструктивному диалогу», которую последние пару дней демонстрируют представители «Грузинской мечты», по мнению наблюдателей, как раз направлена на то, чтобы показать международным партнерам позицию властей в выгодном свете. Чтобы в случае очередного фиаско европейской дипломатии, можно было выставить виновной оппозицию. А точнее, конкретную партию – «Единое национальное движение». К слову, представитель этой партии на переговорах Акакий Минашвили тоже заранее дал понять: нельзя исключать вариант, при котором соглашение не будет подписано:

«Для нас не является самоцелью что-то подписать, войти в парламент и сесть в теплые кресла, наша цель – увидеть выход из тяжелого кризиса в стране. Этот путь предельно ясен. Мы представляем не только себя, очень важно, чтобы в стране не было политических беженцев, не было политзаключенных. Также важно проводить реформы. Но реформы необходимы, чтобы в конечном итоге привести к изменениям, а для этого нужны досрочные выборы. Если «Грузинская мечта» не пойдет на это, не пойдет на компромиссы, то договоренность не будет достигнута».

И, похоже, в США уже осознают, что время мягких намеков прошло. Сенатор-демократ Джин Шахин четко дала понять: если грузинские политики не перестанут пренебрегать интересами страны, то стратегические партнеры могут пересмотреть свое отношение к поддержке Грузии на пути евроатлантической интеграции:

«Сенатор Риш и я — твердые сторонники вступления Грузии в НАТО. Но сейчас мы хотим увидеть, как правящая партия и основная оппозиционная сила преодолевают свои разногласия. США, наше посольство, Евросоюз и их представители попытаются найти выход из этой ситуации, но сами грузины должны решить, как ее разрешить. Я надеюсь, что «Грузинская мечта», как правящая партия, будет сотрудничать и понимаю, что нужно идти на уступки. Я надеюсь, что оппозиционная партия ЕНД осознает, что им нужно вернуться в парламент и сообщит сторонникам, что возвращается в парламент, потому что именно это в интересах грузинского народа».

Тем более угрожающе прозвучало предостережение сенатора Риша – если грузинские политики не продемонстрируют готовности вывести страну из кризиса, США задействуют «тяжелую артиллерию». Влиятельный американский политик не исключил в том числе сокращение, и даже прекращение финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов.

«Мы не хотим ставить условия или прекращать помощь. Но когда люди начинают говорить об этом, особенно те, кто оказывает эту помощь, люди с другой стороны должны сесть и внимательно послушать. Особенно, когда это говорит друг. Не слушать — большая ошибка, потерпевшим в результате останется грузинский народ. И я не сомневаюсь, что грузинский народ в итоге привлечет к ответственности своих лидеров».

Но это будет потом, а сейчас «Грузинская мечта» и оппозиция, судя по затягиванию переговоров, все больше загоняют себя в политический тупик.