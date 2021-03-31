В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для животных

В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек "Карнивак-Ков". Об этом сообщается на сайте Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора при Россельхознадзоре.

Препарат был разработан "Федеральным центром охраны здоровья животных". Клинические испытания вакцины проводились с октября 2020 года на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других зверях.

Антитела в итоге выработались у 100% привитых животных, сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков. По его словам, иммунитет после вакцинации составляет не менее шести месяцев. Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины. Интерес к препарату проявляли компании из Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура, добавил представитель Россельхознадзора,.

Ранее директор научного центра им. Н.Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V", Александр Гинцбург предупредил, что заражение коронавирусом среди сельскохозяйственных и домашних животных станет следующим этапом пандемии.

В сообщении Россельхознадзора отмечается, что применение вакцины "Карнивак Ков", по мнению российских учёных, может предостеречь развитие мутаций вируса, которые чаще всего происходят при межвидовой передаче возбудителя. Однако Всемирная организация здравоохранения не раз сообщала, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных к людям нет.

В России официально регистрировались лишь два случая COVID-19 у животных — у кошек в Москве и Тюмени.

В то же время в Дании в прошлом году были выявлены вспышки коронавирусной инфекции у норок. Власти страны приняли решение уничтожить всех норок на фермах, где у животных был обнаружен мутировавший коронавирус. В результате были истреблены миллионы зверьков.