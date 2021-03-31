Абхазскому каштану угрожает орехотворка

Каштан в Абхазии – больше, чем просто дерево-автохтон. Из его древесины строили дома, а плоды использовали в кулинарии и ритуалах. Сегодня каштановым деревьям грозит новая смертельная опасность. К традиционному грибковому патогену Cryphonectria parasitica добавился новый вредитель - каштановая орехотворка. О проблеме высыхания призвана напомнить выставка Абхазского госмузея при поддержке продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО ООН). Последняя также помогает спасти каштановые леса Абхазии.