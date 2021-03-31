«10 лет - это издевательство, мы будем сражаться»

Поправки в закон о декларировании доходов госслужащими и депутатами были приняты сегодня абхазским парламентом опять в первом чтении. Голосование проходило на фоне акции активистов, выступающих за скорейшее вступление закона в силу. Участники акции были явно разочарованы и намерены бороться.