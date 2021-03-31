Зарплату повысят, майнеров накажут, декларировать доходы не спешат

Парламент Абхазии внес изменение в российско-абхазское Соглашение о порядке софинансирования повышения заработной платы некоторым категориям работников бюджетной сферы, опять принял в первом чтении закон о декларировании доходов госслужащих и депутатов, и ужесточил наказание за незаконную деятельность, связанную с добычей криптовалют.

Парламент ратифицировал внесение изменений в Соглашение между Россией и Абхазией об условиях софинансирования повышения заработной платы работникам государственных учреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан.

В результате, средняя заработная плата работников социальной сферы в 2021 году составит 19,5 тысяч рублей в месяц, а в 2022 году - 23,2 тысячи рублей. В настоящее время она составляет около 16 тысяч рублей. Российская доля софинансирования в повышении зарплат – 1,3 млрд рублей, более 80% от фонда заработной платы этих категорий.

Депутаты утвердили проект Республиканского бюджета на 2021 год. По словам председателя профильного комитета Натали Смыр, он был отклонен парламентом 30 декабря 2020 года. За прошедшие месяцы с представителями исполнительной власти была проведена работа и в бюджет внесли изменения. В результате общий объем государственного бюджета на 2021 год по доходам составит 10,5 млрд рублей, а по расходам – 11,2 млрд рублей. Дефицит государственного бюджета – 791 млн рублей. Планируемая сумма поступления в 2021 году российской финансовой помощи Абхазии в целях социально-экономического развития составит 3,8 млрд рублей.

Утвердив бюджет, депутаты в очередной раз приступили к обсуждению закона о декларировании доходов госслужащими и депутатами. На прошлом заседании они уже проголосовали за закон в первом чтении, но прокатили его при голосовании во втором и окончательном чтении. Сегодня снова голосовали за него в первом чтении.

Закон дополнили понятием «должностные лица», крайний срок подачи деклараций перенесли с 30 апреля на 1 августа и определили срок вступления в силу с 1 мая нынешнего года.

Батал Табагуа, который при каждом обсуждении закона о декларировании высказывался критически, и сегодня обратил внимание на тот факт, что закон запрещает депутатам и государственным служащим заниматься бизнесом. Он настаивает на том, чтобы такие моменты были учтены и уверен, что именно для этого нужен закон о госслужбе:

«Мы не за то, чтобы люди уходили в тень, не показывали ничего и говорили: «Вот, видите, юридически я – чистый, у меня ничего нет, и я могу быть, кем угодно». Вот мы и предполагали, что в законе о госслужбе это будет учтено. Хочу многих разочаровать: есть разъяснение парламента от 1997 года о том, кто такой предприниматель. И любой, кто является соучредителем любой мелкой фирмы, он уже предприниматель и не можем быть депутатом или занимать должность. Это надо или менять, или разъяснять. А из тех, кто здесь сидит, что никто ничего нигде не имеет и ни в чем не участвует? Все нищие, да? Ничего подобного, все имеют, являются учредителями. И мы должны учесть, когда он становится депутатом, если у него есть фирма, которой он не управляет в данный момент, всем должно быть видно, что она не получает подряд на миллиард чисто случайно».

Баталу Табагуа возразил Астамур Логуа, который на протяжении нескольких лет занимался продвижением закона о декларировании:

«Я хотел бы прокомментировать коллегу Батала Ивановича. Я, честно говоря, эти разговоры не в первый раз слышу. Но я не знаю таких стран, где разрешено заниматься бизнесом и занимать должность. Есть такое понятие, как «конфликт интересов», вот, поэтому и не прописывается, что можно заниматься бизнесом. Но это ладно, спорно, можно обсуждать. У меня вопрос другой: я, откровенно говоря, не могу сейчас не проголосовать за этот закон, хотя не очень-то хочу за него голосовать, потому что, на мой взгляд, из него много всего выпало. Выпали родственники и выпали совершеннолетние дети, однако все равно для того, чтобы мы хоть что-то приняли, я готов за него проголосовать. Но меня другое удивляет: сколько лет будем обсуждать? Назовите поправки, которые надо внести от первого до второго чтения для того, чтобы принять его в окончательном чтении? Могу я это услышать от тех, кто не хочет сегодня за него голосовать в окончательном чтении? Можно это услышать или нет?»

Никто ничего Астамуру Логуа не ответил и по настоянию спикера приступили к голосованию. В первом чтении закон прошел. Дальнейшее продвижение отложили на следующее заседание сессии.

Были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за незаконное подключение к электросетям и потребление мощностей.

Так, за присоединение к электрическим сетям и потребление энергии с нарушением установленного порядка будет налагаться штраф в размере двадцати минимальных размеров оплаты труда за каждый киловатт мощности подключенного оборудования. За аналогичное нарушение, связанное с добычей криптовалют, будет взиматься штраф в размере сорока минимальных размеров оплаты труда за каждый киловатт мощности подключенного оборудования. Повторное нарушение в течение одного года повлечет наложение штрафа в размере пятидесяти минимальных размеров оплаты труда за каждый киловатт.

Незаконное присоединение к электрическим сетям и потребление электроэнергии с целью добычи криптовалют в большом объеме (свыше 300 киловатт) будет наказываться лишением свободы на срок от одного года до трех лет с конфискацией оборудования.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия