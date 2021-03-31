Даниельсонгейт. Почему у Европейского совета не получилось

Вторая попытка Евросоюза вывести Грузию из затяжного политического кризиса провалилась. Спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниельсон вернулся в Брюссель, чтобы рассказать Шарлю Мишелю о причинах неудачи. Грузинские политики наперебой оправдывают свой вклад в недостижение компромисса.

Кристиан Даниельсон, спецпосланник президента Европейского совета Шарля Мишеля, вновь улетел, но, в отличие от предыдущего раза, оставил после себя «бомбу замедленного действия».

Выложенный в открытый доступ шестистраничный документ наглядно показывает всем заинтересованным то, от чего отказались все без исключения участники переговоров. А именно – серьезная судебная и избирательная реформа под пристальным наблюдением европейских правовых структур. В частности, гарантия перехода на полностью пропорциональную систему выборов, реформирование ЦИК, широкое представительство оппозиции в парламенте, в том числе – председательство в ключевых комитетах; прозрачное назначение судей, искоренение фактов политизированного правосудия на уровне законодательства и даже отмена приговоров и уголовного преследования по всем событиям, связанным с пресловутой «гавриловской ночью».

Но, как подчеркнул Кристиан Даниельсон на своем итоговом брифинге, ни одна из партий не согласилась подписать соглашение:

«Сегодня я завершил свою вторую посредническую миссию в Грузии в качестве личного представителя президента Мишеля. Выход из этого кризиса есть. Это решение, которое предполагает очень важные системы – избирательную и правосудия, это решение, которое предусматривает делегирование власти, особенно в парламенте. Это решение, которое положит конец текущим дебатам по политизированным судебным делам и досрочным выборам, и это решение, которое требует политической смелости. Сегодня я предложил такое решение и сегодня оно станет общедоступным. Это решение, которое ставит интересы страны выше всех других вопросов, и очень жаль, что ни одна политическая партия не приняла такого решения».

Решение есть, но, видимо, такое решение не устраивает грузинских политиков. Причем, ни власти, ни оппозицию. Комментируя провал второго раунда переговоров председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе всю вину возложил на противников власти:

«Грузинская мечта» предложила оппозиции очень широкий пакет уступок, а взамен оппозиция должна была выполнить только одно условие – отказаться от саботажа государственных институтов и войти в парламент. Но оппозиция отказалась прийти к соглашению как с грузинской общественностью, так и с нашими международными партнерами. Такие действия радикальной оппозиции подтвердили наши подозрения, что для реального лидера этой политической силы, Михаила Саакашвили, срыв соглашения с самого начала был самоцелью».

В оппозиции в ответ заверили, что единственная ее цель – спасти демократическую систему. Об этом, в частности, заявила одна из лидеров «Единого национального движения» Саломе Самадашвили:

«Мы чувствуем большую ответственность перед нашими согражданами и нашей страной за то, чтобы права граждан Грузии никогда не нарушались, и чтобы они избирали власть путем выборов. Все принимаемые нами решения основаны на одном интересе – восстановить и спасти демократическую систему нашей страны и обеспечить ее европейское будущее. Мы продолжим оказывать давление на «Грузинскую мечту» всеми возможными способами, как внутри страны, так и за ее пределами, до тех пор, пока не достигнем поставленной цели».

Впрочем, все эти заявления не отвечают на главный вопрос – что именно не понравилось политикам из всех лагерей в проекте соглашения, предложенного Кристианом Даниельсоном? Там действительно не было пунктов о досрочных выборах и об освобождении политзаключенных. Но, что касается выборов, компромиссный вариант по многим пунктам даже более продвинутый по сравнению с требованиями оппозиции. Что же касается пункта о политзаключенных, то вопрос председателя ЕНД Ники Мелия решался путем отмены судебного преследования участников событий «гавриловской ночи». Остается вопрос одного из основателей оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi (Главный канал) Георгия Руруа, которого «Грузинская мечта» в лице председателя фракции правящей партии в парламенте Мамуки Мдинарадзе назвала «криминальным авторитетом»:

«Я не знаю, боится ли его сама оппозиция, или у них просто такая наглая повестка дня – говорить о криминальном авторитете так, будто он политический заключенный. У нас в стране есть криминальный авторитет – Георгий Руруа, который сейчас находится в тюрьме. И его за 2500 лари называют политзаключенным. Такова реальность».

2500 лари – это та сумма, которую, по словам Мдинарадзе, Руруа вложил в телеканал, чтобы «хоть как-то связаться с политикой».

В оппозиции косвенно подтвердили, что вопрос Руруа был одним из ключевых. По словам главного переговорщика от ЕНД Акакия Минашвили, президент отказалась того помиловать:

«Да, когда встреча началась и мы увидели настрой «Мечты» – что они против освобождения политзаключенного Георгия Руруа. По одной из версий медиаторы предложили помилование, но вскоре выяснилось, что Саломе Зурабишвили против этого. Медиатор несколько раз встречался с Саломе Зурабишвили в течение трех дней. Я был настроен скептически и понимал, что Иванишвили в лице Саломе Зурабишвили не согласится на это».

Эту же версию грузинским СМИ подтвердил Георгий Вашадзе, лидер движения «Стратегия Агмашенебели». Он возложил на Саломе Зурабишвили «очень большую личную ответственность» за провал переговоров. Вашадзе призвал Зурабишвили объяснить, почему они против применения механизма помилования и почему не сделала шагов для деэскалации кризиса:

«Я хочу однозначно заявить, что одну из самых деструктивных ролей в этом процессе сыграла президент Грузии Саломе Зурабишвили. Потому что, по моей информации, несмотря на многочисленные визиты к ней Даниельсона, она отказалась использовать процедуру помилования в этом процессе».

Тем не менее, столь принципиальная позиция и власти, и ее противников в вопросе Георгия Руруа кажется несколько преувеличенной, когда на кону стоят не абстрактные демократические ценности, а вполне конкретные отношения с Евросоюзом и США – ключевыми партнерами страны. Вряд ли вопрос одной фигуры, причем далеко не самой влиятельной на политической доске, нерешаем. Скорее это удобный повод отказаться поставить подпись под документом, ставящим под вопрос политическое будущее конкретных людей из обоих лагерей. И свалить все либо на упрямство оппозиции, либо на еще большее упрямство президента.

Сама Саломе Зурабишвили считает документ, представленный Кристианом Даниельсоном, «хорошей основой для будущего прогресса». Об этом она написала в своем Twitter:

«Переговоры при посредничестве ЕС в Грузии еще не достигли ожидаемого результата. Документ, предложенный Кристианом Даниельсоном, остается хорошей основой для будущего прогресса».

Впрочем, опубликованный документ и провал переговоров могут также стать хорошей основой для независимого политического старта новых сил. Экс-премьер Грузии Георгий Гахария, недавно заявивший о скором возвращении в политику, сделал первый ход:

«Вчерашний день еще раз показал нам, что радикализм и радикальные позиции по-прежнему являются разрушительным фактором, который мешал и мешает строительству современного грузинского государства. Мы должны положить конец политической поляризации и позаботиться о построении успешного государства», – написал Гахария на своей страничке в социальной сети Facebook.

Обозначив и «Грузинскую мечту», и оппозиционный спектр как «радикалов», Гахария подал четкий сигнал международным партнерам Грузии – мол, в стране есть человек, готовый трезво смотреть на ситуацию. Брюсселю и Вашингтону очевидно предлагается сделать ставку на знакомого им политика, удалившегося от власти, во всяком случае внешне, и не пришедшего в лагерь традиционной оппозиции.