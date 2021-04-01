Владимира Познера и его гостей оштрафовали за нарушение ковид-ограничений

Российского журналиста Владимира Познера и сопровождающих его лиц оштрафовали за нарушение ковид-ограничений.

По информации МВД Грузии, в делегации был 41 человек, полиция привлекла к административной ответственности 32-х – за нарушение правил изоляции и карантина. Девять человек регуляции не нарушали, – говорят в ведомстве.

Из-за коронавируса в Грузии запрещены социальные мероприятия и действует «комендантский час» – без специального пропуска передвижение не разрешается с 21:00 до 05:00.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2000 лари (около 580 долларов) для физического лица и 10 000 лари (2900 долларов) для юридического лица. Повторное нарушение предусматривает уголовную ответственность.

Познер приехал в Тбилиси, чтобы отметить день рождения. Вечером знаменитость и его друзья собрались на ужине в тбилисском Vinotel.

Одновременно у Vinotel собрались гражданские активисты и политики, которые были возмущены, что в страну допустили известного журналиста, который не признает территориальную целостность Грузии, а также тем, что ему разрешили устроить социальное мероприятие, несмотря на строгие регуляции. В итоге, Познер и его гости покинули территорию с помощью полиции, однако протестующие продолжили акцию уже на новой локации, у гостиницы Rooms.

Сегодня утром Познер и сопровождающие его лица улетели из Грузии чартерным рейсом авиакомпании Airzena.