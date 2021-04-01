Аслан Бжания пригласил Владимира Познера в Абхазию

По информации турецких СМИ, в Стамбуле между выходцами из Грузии и Чечни произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. Как пишет Hurriyet, в результате два человека скончались, еще двое были госпитализированы с ранениями.

Кровавый инцидент произошел в районе Башакшехир, у ресторана. Неизвестные открыли огонь по людям, стоявшим у входа в заведение, и скрылись с места происшествия на автомобиле с иностранными номерными знаками. Момент стрельбы попал в объектив камеры наружного наблюдения. Кроме того, инцидент зафиксировал житель одного из соседних домов.

По предварительной версии следствия, конфликт, связанный с деньгами, произошел между членами враждующих группировок, состоящих из граждан Грузии и выходцев из Чечни. Губернатор района Башакшехир сообщил, что в связи с инцидентом начато масштабное расследование.

Относительно числа погибших и раненых, а также их личностей распространяются противоречивые сообщения.

Часть СМИ пишет, что в ходе перестрелки на месте происшествия погибли два гражданина России с инициалами З.Н. и К.Й. Получивший огнестрельное ранение гражданин Грузии Р.Р. был доставлен в госпиталь, но скончался на операционном столе. Еще один раненый – гражданин Сирии М.Й., находившийся на стороне группы грузин, находится в госпитале.

По версии «Кавказ.Реалии», на месте был убит чеченец Абдул-Малик, который перед этим дал пощёчину вору в законе. Второй – Хайрулла – тяжело ранен. По неподтверждённым данным, раненный в этой перестрелке грузин позже скончался. Тяжёлое ранение от случайной пули получил и хозяин ресторана, где произошла перестрелка.

Азербайджанские СМИ сообщают, что в перестрелке участвовали выходцы из Азербайджана: «Погибший азербайджанец – профессиональный спортсмен, известный в криминальном мире как «Баба Нахчыванский». Пострадавший – Фуад Гаджиев, известный как «Фуад Сумгайытский». Оба, как утверждается, считались близкими соратниками покойного Ровшана Лянкяранского».

По некоторым данным, сотрудники полиции продолжают искать еще двух граждан Грузии, которые принимали участие в конфликте.