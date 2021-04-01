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Аслан Бжания пригласил Владимира Познера в Абхазию
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поздравил российского журналиста Владимира Познера с днём рождения и пригласил его посетить Абхазию. Об этом сообщила пресс-служба Бжания.
«Уважаемый Владимир Владимирович, от всей души поздравляю Вас с днём рождения. Счастья и здоровья Вам и Вашим близким. С недоумением восприняли все жители Абхазии ситуацию, которая сложилась вокруг Вас во время посещения Тбилиси. Только возмущение могут вызвать действия так называемых кавказцев, которые нарушили все вековые традиции народов Кавказа. Уважаемый Владимир Владимирович, в Абхазии всегда ждут вас. Я приглашаю Вас посетить республику в удобное для Вас время», – говорит Бжания.
Познера в Абхазию уже пригласил лидер оппозиционного «Абхазского народного движения», бывший вице-премьер Адгур Ардзинба. Политик сказал, что в Абхазии готовы продемонстрировать Познеру «истинную кавказскую культуру и гостеприимство».
Отметим, что вчерашний протест гражданских активистов и оппозиционеров в Тбилиси был связан со словами Познера об Абхазии. Говоря о войне 2008 года, Познер в 2010 году сказал: «Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии».
Другие новости дня
СМИ: в Стамбуле между грузинами и чеченцами произошел кровавый конфликт
По информации турецких СМИ, в Стамбуле между выходцами из Грузии и Чечни произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. Как пишет Hurriyet, в результате два человека скончались, еще двое были госпитализированы с ранениями.
Кровавый инцидент произошел в районе Башакшехир, у ресторана. Неизвестные открыли огонь по людям, стоявшим у входа в заведение, и скрылись с места происшествия на автомобиле с иностранными номерными знаками. Момент стрельбы попал в объектив камеры наружного наблюдения. Кроме того, инцидент зафиксировал житель одного из соседних домов.
По предварительной версии следствия, конфликт, связанный с деньгами, произошел между членами враждующих группировок, состоящих из граждан Грузии и выходцев из Чечни. Губернатор района Башакшехир сообщил, что в связи с инцидентом начато масштабное расследование.
Относительно числа погибших и раненых, а также их личностей распространяются противоречивые сообщения.
Часть СМИ пишет, что в ходе перестрелки на месте происшествия погибли два гражданина России с инициалами З.Н. и К.Й. Получивший огнестрельное ранение гражданин Грузии Р.Р. был доставлен в госпиталь, но скончался на операционном столе. Еще один раненый – гражданин Сирии М.Й., находившийся на стороне группы грузин, находится в госпитале.
По версии «Кавказ.Реалии», на месте был убит чеченец Абдул-Малик, который перед этим дал пощёчину вору в законе. Второй – Хайрулла – тяжело ранен. По неподтверждённым данным, раненный в этой перестрелке грузин позже скончался. Тяжёлое ранение от случайной пули получил и хозяин ресторана, где произошла перестрелка.
Азербайджанские СМИ сообщают, что в перестрелке участвовали выходцы из Азербайджана: «Погибший азербайджанец – профессиональный спортсмен, известный в криминальном мире как «Баба Нахчыванский». Пострадавший – Фуад Гаджиев, известный как «Фуад Сумгайытский». Оба, как утверждается, считались близкими соратниками покойного Ровшана Лянкяранского».
По некоторым данным, сотрудники полиции продолжают искать еще двух граждан Грузии, которые принимали участие в конфликте.
Югоосетинские власти освободили жителя Гугутианткари Рамаза Бегелури
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили 36-летнего жителя села Гугутианткари Рамаза Бегелури.
Югоосетинская сторона передала Бегелури грузинским полицейским в селе Эргнети, – пишет грузинская служба «Радио Свобода».
Бегелури задержали около двух месяцев назад. Его обвинили в «незаконном пересечении границы».
Бегелури рассказал журналистам, что с ним нормально обращались в тюрьме. Он был освобожден без уплаты штрафа.
В цхинвальской тюрьме остаются трое граждан Грузии: Геннадий Бестаев, Лаша Хетерели и Заза Гахеладзе. Гахеладзе 5 февраля приговорили к 12.5 годам лишения свободы.
По словам Рамаза Бегелури, он не общался с Гахеладзе, однако знает, что он плохо себя чувствует и волнуется о семье.
В югоосетинском КГБ сегодня сообщили, что 31 марта цхинвальский суд приговорил Бегелури к одному году лишения свободы условно.
«1 апреля т.г. Бегелури Р.Г. установленным порядком передан властям Грузии», – говорится в сообщении.
МВД Грузии публикует штрафную квитанцию Владимира Познера
Министерство внутренних дел Грузии публикует штрафную квитанцию российского журналиста Владимира Познера. Из квитанции следует, что сегодня ночью, в 03:31 по тбилисскому времени телеведущего оштрафовали на 2 тысячи лари (около 580 долларов).
«Сотрудники департамента патрульной полиции, по факту нарушения правил изоляции и карантина, по статье 42(10) кодекса об административных правонарушениях оштрафовали 32 человека. Все штрафы были оплачены, после чего они покинули страну», – говорится в заявлении МВД.
Ранее Познер заявил, что он не был оштрафован в Грузии. «Никто из нас не был оштрафован вообще», – сказал телеведущий.
- Познер приехал в Тбилиси в сопровождении друзей и коллег накануне, чтобы отметить день рождения. 1 апреля ему исполнилось 87 лет.
- Знаменитость и его гости собрались на ужине в тбилисском Vinotel. Одновременно гражданские активисты и оппозиционные политики устроили у гостиницы стихийный митинг. Они заявили, что Познер должен незамедлительно покинуть страну, так как не признает территориальную целостность Грузии. В частности, в 2010 году он сказал: «Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии».
- Протестующие также возмутились тем, что Познер и его гости нарушили ковид-регуляции. Из-за коронавируса в Грузии запрещены социальные мероприятия и действует «комендантский час» – без специального пропуска передвижение не разрешается с 21:00 до 05:00.
- Познер и его гости покинули Vinotel с помощью полиции, однако протестующие продолжили акцию уже на новой локации, у гостиницы Rooms. Они забросали яйцами здание гостиницы, а на рассвете – автобус, на котором Познера и других лиц доставили в аэропорт.
- Познер собирался возвращаться 3 апреля, но вместе с гостями улетел из Грузии чартерным рейсом сегодня утром.
В Кремле и МИД РФ прокомментировали инцидент с Познером
Российским гражданам опасно посещать Грузию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя протесты в Тбилиси из-за визита телеведущего Владимира Познера. Об этом пишет РИА Новости.
«В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать», – сказал Песков.
В то же время пресс-секретарь президента РФ положительно оценил заявление премьер-министра Грузии, который осудил действия протестующих. Песков также отметил, что в Кремле признательны полицейским, которые обеспечили безопасность российских граждан.
В социальной сети Facebook прокомментировала инцидент официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Пути демократии нецивилизованы: идем дорогой трудной мы в город изумрудный», – написала она.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «радикализм во многом определяет внутреннюю политику Грузии».
- Познер приехал в Тбилиси в сопровождении друзей и коллег накануне, чтобы отметить день рождения. 1 апреля ему исполнилось 87 лет.
- Знаменитость и его гости собрались на ужине в тбилисском Vinotel. Одновременно гражданские активисты и оппозиционные политики устроили у гостиницы стихийный митинг. Они заявили, что Познер должен незамедлительно покинуть страну, так как не признает территориальную целостность Грузии. В частности, в 2010 году он сказал: «Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии».
- Протестующие также возмутились тем, что Познер и его гости нарушили ковид-регуляции. Из-за коронавируса в Грузии запрещены социальные мероприятия и действует «комендантский час» – без специального пропуска передвижение не разрешается с 21:00 до 05:00.
- Сегодня в МВД Грузии сообщили, что в делегации был 41 человек, полиция привлекла к административной ответственности 32-х – за нарушение правил изоляции и карантина (штраф – 2 тысячи лари, около 580 долларов). Гостиницу Vinotel оштрафовали на 10 тысяч лари (2900 долларов).
- Познер и его гости покинули территорию с помощью полиции, однако протестующие продолжили акцию уже на новой локации, у гостиницы Rooms. Они забросали яйцами здание гостиницы, а на рассвете – автобус, на котором Познера и других лиц доставили в аэропорт.
- Познер собирался возвращаться 3 апреля, но вместе с гостями улетел из Грузии чартерным рейсом сегодня утром.
Владимир Познер говорит, что не был оштрафован в Грузии
Телеведущий Владимир Познер заявил РИА Новости, что не был оштрафован в Грузии за нарушение карантинных мер.
«Никто из нас не был оштрафован вообще», – ответил телеведущий на вопрос по поводу штрафов.
В МВД Грузии сегодня сообщили, в группе Познера был 41 человек, полиция привлекла к административной ответственности 32-х – за нарушение правил изоляции и карантина. Девять человек регуляции не нарушали, – заявили в ведомстве. Грузинские СМИ при этом сообщили, что среди оштрафованных был и сам Познер.
- Познер приехал в Тбилиси в сопровождении друзей и коллег накануне, чтобы отметить день рождения. 1 апреля ему исполнилось 87 лет.
- Знаменитость и его гости собрались на ужине в тбилисском Vinotel. Одновременно гражданские активисты и оппозиционные политики устроили у гостиницы стихийный митинг. Они заявили, что Познер должен незамедлительно покинуть страну, так как не признает территориальную целостность Грузии. В частности, в 2010 году он сказал: «Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии».
- Протестующие также возмутились тем, что Познер и его гости нарушили ковид-регуляции. Из-за коронавируса в Грузии запрещены социальные мероприятия и действует «комендантский час» – без специального пропуска передвижение не разрешается с 21:00 до 05:00.
- Познер и его гости покинули Vinotel с помощью полиции, однако протестующие продолжили акцию уже на новой локации, у гостиницы Rooms. Они забросали яйцами здание гостиницы, а на рассвете – автобус, на котором Познера и других лиц доставили в аэропорт.
- Познер собирался возвращаться 3 апреля, но вместе с гостями улетел из Грузии чартерным рейсом сегодня утром.
«Ингури ГЭС» будет запущена в ночь с 30 апреля на 1 мая
Вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Озган в сопровождении гендиректора «Черноморэнерго» Михаила Логуа посетила комплекс «Ингури ГЭС».
Как пишет «Апсныпресс», на совещании с председателем совета директоров «Ингури ГЭС» Леваном Мебония обсудили сроки завершения ремонтных работ на станции, объемы потребления электроэнергии, механизмы её учета и контроля. По информации Мебония, электростанция будет запущена в ночь с 30 апреля на 1 мая.
«Работы идут с опережением графика на 10%. По срокам к настоящему времени была запланирована закачка 1 млн литров цемента, однако уже успели закачать 1 млн 300 тысяч литров», – сказал Мебония.
Кристина Озган поинтересовалась у руководителя «Черноморэнерго», готово ли его ведомство к тому, чтобы система получала ток в штатном режиме, учитывая, что работы будут завершены раньше.
«Мы постоянно находимся в контакте. Все соответствующие структуры, в том числе и вы оказывали всяческую поддержку, чтобы не было каких-то задержек», – ответил Логуа.
Ранее ремонтные работы на «Ингури ГЭС» осмотрели премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр экономики Натия Турнава.
- «Ингури ГЭС» – самая мощная гидроэлектростанция Грузии и единственный источник электроэнергии для самопровозглашенной республики Абхазия. Её ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина, водоприёмник и часть тоннеля находятся на территории, которая контролируется грузинскими властями; часть тоннеля, пульт управления и здание ГЭС – на абхазской стороне.
- Ингурская ГЭС относится к плотинно-деривационным гидроэлектростанциям, гидравлическая схема которой основана на переброске части стока реки Ингури в бассейн реки Эрисцкали. Из общего напора в 410 м 226 м создаётся плотиной, а оставшиеся 184 м – напорной деривацией. Средняя годовая выработка «Ингури ГЭС» составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.
- Работы на «Ингури ГЭС» начались 20 января. Специалисты ремонтируют деривационный (гидротехнический) тоннель, длина которого составляет 15.5 километров, а диаметр – 9.5 метров.
- Полная стоимость работ – 45 миллионов евро. 7 миллионов евро из них – грант Еврокомиссии, кредит в 38 миллионов предоставил Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).
COVID-19 в Грузии: 499 случаев заражения за сутки, семь человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 499 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19.
Данные получены на основании проведения более 28,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,74%, за последние две недели – 1,75%, а за неделю – 1,64%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру четверга увеличилось до 282 260, – пишет «Новости-Грузия».
Около 53% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 264.
География остальных случаев выглядит так: Имерети – 65, Самегрело-Земо Сванети – 45, Аджария – 33, Шида Картли – 23, Гурия – 20, Мцхета-Мтианети – 19, Квемо Картли – 12, Кахетия – 13, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 4, Самцхе-Джавахети – 1.
От ковида умерли еще 7 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3785.
Выздоровели 437 человек, их общее число выросло до 273 604.
На данный момент в Грузии 4845 активных случаев коронавируса. Из них 1685 пациентов (около 35%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжает 791 инфицированный, в Имерети – 271, в Аджарии – 229. Состояние 325 инфицированных тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 67 человек.
2895 граждан (почти 60% активных случаев) лечатся на дому, а 265 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
В карантинных пространствах размещены 212 граждан, в самоизоляции остаются около 8,3 тысячи человек.
Абхазский оппозиционер приглашает Владимира Познера в Абхазию
Лидер оппозиционного «Абхазского народного движения», бывший вице-премьер самопровозглашенной республики Абхазия Адгур Ардзинба приглашает российского журналиста Владимира Познера в Абхазию.
«Происходящее в Грузии вокруг приезда известного российского журналиста и телеведущего Владимира Познера наглядно показывает, насколько далеко ушла эта кавказская республика от своей культуры к чуждым нам западным ценностям. Гостеприимство и радушный прием – традиции, которые у кавказца в крови, которые никогда не перестанут быть актуальными и несут в себе глубокую культурную ценность. Кавказец даже кровного врага не тронет у себя в доме, и в этом есть большая мудрость. Однако, наши восточные соседи, десятилетиями поэтапно отказываясь от собственной идентичности, в очередной раз проявили себя «во всей красе», – говорит Ардзинба.
Политик отметил, что в Абхазии готовы продемонстрировать Познеру «истинную кавказскую культуру и гостеприимство».
Отметим, что вчерашний протест гражданских активистов и оппозиционеров в Тбилиси был связан со словами Познера об Абхазии. Говоря о войне 2008 года, Познер в 2010 году сказал: «Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии».
Спикер Госдумы про инцидент с Познером: приезжать в Грузию туристам из РФ небезопасно
Инцидент с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси продемонстрировал, что радикализм во многом определяет внутреннюю политику Грузии, гражданам России небезопасно там находиться. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«События вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия. Радикализм во многом сегодня определяет ее внутреннюю политику, и это, безусловно, не приведет ни к чему хорошему», – написал председатель Госдумы.
Володин говорит, что в 2019 году, во время проведения Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, аналогичное происходило по отношению к депутату Госдумы Сергею Гаврилову.
«Все это, безусловно, только разрушает Грузию. И в преддверии летнего туристического сезона еще раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны», – отметил он.
- Познер приехал в Тбилиси в сопровождении друзей и коллег накануне, чтобы отметить день рождения. 1 апреля ему исполнилось 87 лет.
- Знаменитость и его гости собрались на ужине в тбилисском Vinotel. Одновременно гражданские активисты и оппозиционные политики устроили у гостиницы стихийный митинг. Они заявили, что Познер должен незамедлительно покинуть страну, так как не признает территориальную целостность Грузии. В частности, в 2010 году он сказал: «Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии».
- Протестующие также возмутились тем, что Познер и его гости нарушили ковид-регуляции. Из-за коронавируса в Грузии запрещены социальные мероприятия и действует «комендантский час» – без специального пропуска передвижение не разрешается с 21:00 до 05:00.
- Сегодня в МВД Грузии сообщили, что в делегации был 41 человек, полиция привлекла к административной ответственности 32-х – за нарушение правил изоляции и карантина (штраф – 2 тысячи лари, около 580 долларов). Гостиницу Vinotel оштрафовали на 10 тысяч лари (2900 долларов).
- Познер и его гости покинули территорию с помощью полиции, однако протестующие продолжили акцию уже на новой локации, у гостиницы Rooms. Они забросали яйцами здание гостиницы, а на рассвете – автобус, на котором Познера и других лиц доставили в аэропорт.
- Познер собирался возвращаться 3 апреля, но вместе с гостями улетел из Грузии чартерным рейсом сегодня утром.
Премьер Грузии критикует оппозицию за форму протеста против визита Познера
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили критикует оппозицию за форму протеста против визита российского журналиста Владимира Познера. Акция, по словам Гарибашвили, «выходила за рамки цивилизованных норм и грузинских стандартов».
Глава правительства также заявил, что ситуацией воспользовалась «самая деструктивная сила – «Единое национальное движение» (партия, основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили).
«И на этот раз цель «Единого национального движения» и Саакашвили – деструкция, саботаж и нанесение максимального урона нашей стране, подрыв международного имиджа нашей страны. Они сделали это в условиях, когда наша страна частично открывается для туристов», – сказал Гарибашвили.
«Мы еще раз убедились, что «Нацдвижение» сформировалась как абсолютно деградировавшая и радикальная группа, с которой цивилизованный диалог невозможен», – добавил Гарибашвили.
Глава грузинского правительства при этом говорит, что Познер не нарушал грузинский «Закон об оккупации» и въехал в страну в полном соответствии с законом.
«Владимир Познер, который также является гражданином США, не нарушал закон об оккупации. Он часто бывает в Грузии с паспортом США. Это был очередной частный визит. Кроме того, согласно постановлению правительства, у него и сопровождающих его лиц был так называемый ковид-паспорт, а также отрицательный результат ПЦР-теста. Они въехали в страну в соответствии с законом. Что касается собрания гостей в одном из заведений Тбилиси без учета регуляций, то это, конечно, неприемлемо для нас, для всех, и соответствующие органы немедленно отреагировали. В частности, были оштрафованы и как учреждение, так и каждое физическое лицо», – заявил Ираклий Гарибашвили.
- Познер приехал в Тбилиси в сопровождении друзей и коллег накануне, чтобы отметить день рождения. 1 апреля ему исполнилось 87 лет.
- Знаменитость и его гости собрались на ужине в тбилисском Vinotel. Одновременно гражданские активисты и оппозиционные политики устроили у гостиницы стихийный митинг. Они заявили, что Познер должен незамедлительно покинуть страну, так как не признает территориальную целостность Грузии. В частности, в 2010 году он сказал: «Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии».
- Протестующие также возмутились тем, что Познер и его гости нарушили ковид-регуляции. Из-за коронавируса в Грузии запрещены социальные мероприятия и действует «комендантский час» – без специального пропуска передвижение не разрешается с 21:00 до 05:00.
- Сегодня в МВД Грузии сообщили, что в делегации был 41 человек, полиция привлекла к административной ответственности 32-х – за нарушение правил изоляции и карантина (штраф – 2 тысячи лари, около 580 долларов). Гостиницу Vinotel оштрафовали на 10 тысяч лари (2900 долларов).
- Познер и его гости покинули территорию с помощью полиции, однако протестующие продолжили акцию уже на новой локации, у гостиницы Rooms. Они забросали яйцами здание гостиницы, а на рассвете – автобус, на котором Познера и других лиц доставили в аэропорт.
- Познер собирался возвращаться 3 апреля, но вместе с гостями улетел из Грузии чартерным рейсом сегодня утром.
Премьер-министр Грузии назначил двух новых членов Кабмина
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о назначении двух новых членов Кабмина.
Как сообщил Гарибашвили на заседании правительства, министром юстиции назначен Рати Брегадзе, который ранее занимал пост заместителя министра обороны. Главой Минфина стал Лаша Хуцишвили, который был заместителем главы ведомства с 2014 года.
Министр финансов Иване Мачавариани объявил об отставке накануне. Он не указал причину отставки, но сказал, что планировал уйти с должности еще в конце прошлого года.
Глава Минюста Гоча Лорткипанидзе в прошлом году был избран судьей Международного уголовного суда. В марте он принес присягу в Гаагском суде, а после отставки с поста министра приступит к исполнению обязанностей.
Анатолий Бибилов уходит в двухнедельный отпуск – пресс-служба
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов уходит в двухнедельный отпуск.
Как сообщила его пресс-служба, Бибилов планирует провести отпуск на территории Южной Осетии. Обязанности югоосетинского президента на это время возложены на премьер-министра Геннадия Бекоева, утвержденного в должности 12 марта.
«Председатель правительства в ежедневном режиме будет докладывать президенту о ситуации в республике», – говорится в сообщении.
Отметим, что ранее Бибилов посетил российскую столицу. Он принял участие в заседании ученого совета Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина. Неизвестно, провел ли Бибилов в Москве переговоры с представителями российских властей.
Блинкен: США обеспокоены «агрессией» России в Донбассе и Крыму
В среду Соединенные Штаты выразили беспокойство относительно действий России в Крыму и на востоке Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подчеркнул, "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами" территориальной целостности Украины перед лицом "продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби обвинил Россию в нарушении перемирия на востоке Украины. Дестабилизирующие, по словам Кирби, действия России подрывают процесс деэскалации, начатый в прошлом году. "Мы осведомлены об отчете украинских военных о передвижении российских войск на границах Украины", - подчеркнул представитель Пентагона.
CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает о том, что американские военные обеспокоены данными о перемещением 4 тысяч российских военнослужащих в Крым. Американские аналитики предполагают, что они могут принять участие в военных маневрах, которые могут служить как символический жест Кремля в адрес новой американской администрации, своего рода предупреждение о готовности противостоять США.
Миссия ОБСЕ сообщает о сотнях нарушениях режима прекращения огня на востоке Украины, происшедших в последние дни. Согласно официальным украинским данным, 26 марта в результате минометного обстрела были убиты четверо и ранены двое украинских военнослужащих. Украина возлагает вину за этот инцидент на российскую армию. Россия отвергает факт своего военного присутствия на востоке Украины. Ранее на этой неделе Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина выразил беспокойство относительно того, что он назвал "украинскими провокациями".
Владимира Познера и его гостей оштрафовали за нарушение ковид-ограничений
Российского журналиста Владимира Познера и сопровождающих его лиц оштрафовали за нарушение ковид-ограничений.
По информации МВД Грузии, в группе Познера был 41 человек, полиция привлекла к административной ответственности 32-х – за нарушение правил изоляции и карантина. Девять человек регуляции не нарушали, – говорят в ведомстве.
- Из-за коронавируса в Грузии запрещены социальные мероприятия и действует «комендантский час» – без специального пропуска передвижение не разрешается с 21:00 до 05:00.
- Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2000 лари (около 580 долларов) для физического лица и 10 000 лари (2900 долларов) для юридического лица. Повторное нарушение предусматривает уголовную ответственность.
Познер приехал в Тбилиси, чтобы отметить день рождения. Вечером знаменитость и его друзья собрались на ужине в тбилисском Vinotel.
Одновременно у Vinotel собрались гражданские активисты и политики, которые были возмущены, что в страну допустили известного журналиста, который не признает территориальную целостность Грузии, а также тем, что ему разрешили устроить социальное мероприятие, несмотря на строгие регуляции. В итоге, Познер и его гости покинули территорию с помощью полиции, однако протестующие продолжили акцию уже на новой локации, у гостиницы Rooms.
Сегодня утром Познер и сопровождающие его лица улетели из Грузии чартерным рейсом авиакомпании Airzena.
Владимир Познер покинул Тбилиси на фоне шумного протеста
Известный российский журналист Владимир Познер покинул Тбилиси на фоне шумного протеста. Познер и сопровождающие его лица улетели из Грузии чартерным рейсом авиакомпании Georgian Airways.
Накануне Познер заявил РИА Новости, что он собирался возвращаться 3 апреля. «Но на сегодняшний день я не знаю, когда мы улетим, может быть и раньше», – сказал он.
Как пишет «Новости-Грузия», покидать гостиницу Познеру пришлось под охраной полиции. У отеля, где остановилась знаменитость, в течение всей ночи протестовали гражданские активисты и оппозиционные политики, которые считают неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии.
Говоря о войне 2008 года, в 2010 году Познер сказал: «Он (Саакашвили) ошибся. Американцы не помогли, и Россия ответила. Это было военное вторжение со стороны Грузии, в результате чего Грузия потеряла Абхазию навсегда. Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии. И конечно, в этом смысле Саакашвили сильно «помог» своей стране».
Протестующие требовали, чтобы он незамедлительно покинул страну, так как не признает территориальную целостность Грузии. На рассвете демонстранты закидали яйцами автобус, на котором Познера и других лиц доставили в аэропорт.
Познер приехал в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, 1 апреля ему исполняется 87 лет. По сообщениям СМИ, его сопровождали около 50 человек – друзья и коллеги.
Вечером знаменитость и его друзья собрались на ужине в тбилисском Vinotel. Гостиница была оштрафована на 10 тысяч лари за нарушение ковид-ограничений, а все гости – на 2 тысячи лари. Из-за коронавируса в Грузии запрещены социальные мероприятия и действует «комендантский час» — без специального пропуска передвижение не разрешается с 21:00 до 05:00.
Одновременно у Vinotel собрались гражданские активисты и политики, которые были возмущены, что в страну допустили известного журналиста, который не признает территориальную целостность Грузии, а также тем, что ему разрешили устроить социальное мероприятие, несмотря на строгие регуляции. В итоге, Познер и его гости покинули территорию с помощью полиции, однако протестующие продолжили акцию уже на новой локации, у гостиницы Rooms.
Александр Анкваб вернулся в Абхазию после прохождения курса лечения
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб после прохождения курса лечения в московской клинике от коронавирусной инфекции вернулся в Абхазию. Как сообщает пресс-служба Кабмина, он чувствует себя хорошо.
СOVID-19 был диагностирован у Анкваба в конце декабря прошлого года. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации (Федеральный научно-клинический центр ФМБА).
18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анкваба подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анкваба стабилизировалось. В середине марта его выписали из клиники.
С 11 января обязанности главы абхазского Кабмина исполнял вице-премьер Владимир Делба.
Коронавирус в Абхазии: 30 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 184 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 30 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 26 человек, 21 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 9 человек оценивается как тяжелое, 14 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 30 марта скончался пациент 1941 года рождения. У мужчины была выявлена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 12, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 428 человек. Зарегистрировано 214 летальных случаев. Выздоровели 12 876 человек..
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Тбилиси проходит стихийная акция против приезда Владимира Познера
В центре Тбилиси проходит стихийная акция против приезда российского журналиста Владимира Познера. Известный телеведущий прилетел в Грузию в сопровождении группы друзей из примерно 40 человек, чтобы отпраздновать свой день рождения. К гостинице, где россияне собрались на ужин, пришли гражданские активисты. Они возмущены тем, что в Грузию пустили человека, оправдывавшего российскую оккупацию, сообщает СОВА.
Участники стихийной акции протеста свистели в свистки и барабанили по железным поверхностям, чтобы создать шум и, как они выражаются, «дискомфорт» собравшимся в отеле. Они обещают протестовать в 24-часовом режиме. На место прибыли полицейские, но они пока никак не вмешиваются в происходящее.
На акцию протеста пришли и Элене Хоштария, лидер оппозиционного движения «Дроа!» («Настало время!»). Она обвинила в сложившейся ситуации власти Грузии: «Любое нормальное государство в похожей ситуации, когда приехал представитель российской системы, который конкретно заявлял, что Абхазия не является и не будет частью Грузии, просто бы не впустило в страну. Мы это прошли с Гавриловым. Мы предупреждали власти. Теперь они сделали то же самое».
Активисты заявляют, что «Грузинская мечта» повторила то, что было во время визита в Тбилиси члена Госдумы Сергея Гарилова. После того, как он появился в кресле спикера парламента Грузии, произошли беспорядки, обернувшиеся разгоном акции спецназом.
«Грузинская мечта» сама является российским режимом, который каждый день поощряет оккупацию», - заявил гражданский активист Нодар Рухадзе.
Участники акции протеста возмущены и тем, что приезд Владимира Познера произошел 31 марта – в день рождения первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия и в 30-ю годовщину референдума о восстановлении независимости страны. Кроме того, они указывают на то, что российские гости беспрепятственно передвигались по Тбилиси, несмотря на действие «комендантского часа».
По информации Министерства внутренних дел Грузии, российский журналист Владимир Познер не нарушал закон об оккупации. Как пояснили «ИнтерпрессНьюс» в МВД, Познер является гражданином США и прежде не раз бывал в Грузии.
«Упомянутый человек, являющийся гражданином США, не нарушал закон об оккупации. Он уже не раз бывал в Грузию», - пояснили в ведомстве.
Сборная Армении по футболу одержала третью победу подряд в отборочном турнире ЧМ
Национальная сборная Армении по футболу одержала третью победу подряд на старте отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года, сегодня обыграв на своем поле сборную Румынии со счетом 3:2.
Как пишет «Радио Азатутюн», счет в матче на 56-й минуте открыл новобранец армянской сборной Эдуард Сперцян. Румыны отыгрались, а затем и вышли вперед благодаря двум голам, забитым Александру Чичалдау на 62-й и 72-й минутах.
В драматической концовке матча, когда сборная Румынии осталась вдесятером вследствие удаления Джордже Пушкаша на 78-й минуте, подопечным Хоакина Капароса удалось сначала сравнять счет, а затем и вырвать победу.
На 86-й минуте после подачи с фланга капитан армянской сборной Вараздат Ароян расстрелял ворота гостей. А на 89-й минуте Тигран Барсегян реализовал пенальти, назначенный судьей за фол в штрафной площадке против Эдуарда Сперцяна.
В предыдущих двух матчах отборочного турнира в группе J сборная Армении 25 марта на выезде победила сборную Лихтенштейна 1:0, а через три дня в Ереване обыграла исландцев 2:0.
С 9 очками в трех матчах Армения возглавила текущую турнирную таблицы в группе.
Отборочный турнир ЧМ возобновится осенью. 2 сентября сборная Армении на выезде сыграет против сборной Северной Македонии, затем 5 сентября также на выезде сыграет со сборной Германии, а 8 сентября на своем поле примет сборную Лихтенштейна.
Также в отборочную группу J входят сборные Германии и Северной Македонии.
В Тбилиси впервые сменили гендерный маркер в документах трансгендерной женщины
Тбилисская служба Гражданского реестра Агентства развития госуслуг Минюста Грузии 25 марта 2021 года впервые удовлетворила запрос трансгендерной женщины и ее гендерный маркер в официальных документах был заменен с «мужской» на «женский». Информацию об этом сегодня распространяет НПО «Группа поддержки женских инициатив» (WISG).
В последние годы трансгендеры в Тбилиси не раз проводили акции протеста возле здания Дома юстиции, где также расположен Гражданский реестр, требуя от правительства возможности указывать в документах свой фактический пол.
«Заявитель Л.М. обратился в Агентство развития госуслуг 25 декабря 2020 года и представил справку из медицинского учреждения, подтверждающую, что он перенес операцию по смене пола. Заявителю уже выдано повторное свидетельство о рождении с исправленными данными. Этот случай является первым прецедентом, когда государство официально признало транс мужской/женский гендер. До сих пор не существует законодательного или административного механизма юридического признания пола. Этот факт является лишь иллюстрацией сложившейся в стране практики, не имеющей соответствующей правовой основы», - подчеркивают в WISG.
Организация заявляет, что такая практика противоречит стандартам, установленным Международным и Европейским судом по правам человека, она ограничивает право на юридическое признание трансгендерных людей, которые не хотят проходить трансспецифические медицинские процедуры и любые инвазивные вмешательства в автономию собственного тела.
WISG, которая много лет работает над изменением этой государственной практики, считает, что нарушения в процессе юридического признания пола увеличивают риск безработицы и бедности для трансгендерных людей, способствуют маргинализации членов группы и делают их еще более уязвимыми для трансфобии и преступлений на почве ненависти.
Организация ожидает решения Страсбургского суда по вопросу правового признания гендера, которое должно быть принято на основании иска двух трасгендерных мужчин — граждан Грузии.
В марте 2019 года Европейский центр защиты прав человека (EHRAC) и Группа поддержки женских инициатив (WISG) представила ответ на замечания правительства Грузии по делу двух транс-мужчин, которым правительство отказало в праве изменить их гендерный маркер в официальных документах, что было обжаловано ими в 2017 году в Европейском суде по правам человека, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Просьба обоих заявителей отразить изменение их гендерного маркера в официальных документах в соответствии с их идентификацией с мужским полом была отклонена властями Грузии. Решение обосновано тем, что необходимым условием смены гендерного маркера является операция по смене пола. Только тогда можно будет отразить изменение в официальных документах. Страсбургский суд все еще не вынес решение по этому делу», - говорится в заявлении организации.
Алексей Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему врача
Алексей Навальный, отбывающий срок заключения в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области, объявил голодовку с требованием «исполнить закон» и пустить к нему «приглашенного врача». Заявление Навального, которое он передал через своих адвокатов, опубликовано в инстаграме политика.
«Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает», - сказано в посте Навального.
Оппозиционер отметил, что вместо медицинской помощи его пытают «лишением сна», то есть «будят восемь раз за ночь», и что других методов борьбы, кроме объявления голодовки, в колонии нет. «Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами», - резюмировал Навальный.
Ранее адвокаты Навального заявили о резком ухудшении состояния здоровья политика. С их слов, в заключении он испытывает сильные боли в спине, кроме того, у него отнимается нога. При этом Навальный передал адвокатам, что не получает должной медицинской помощи, администрация колонии никак не реагирует на его жалобы и на просьбы разрешить осмотр гражданским специалистом, а из лекарств ему выписали только ибупрофен. Навальный также жаловался на то, что тюремные врачи не сообщают ему диагноз и результаты МРТ.
В ответ на это в пресс-службе управления ФСИН по Владимирской области сообщили, что Навальный прошел медицинское обследование в колонии, по результатам которого состояние его здоровья признано «стабильным» и «удовлетворительным». Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Владимир Григорян заявил, что оппозиционер и вовсе симулирует проблемы со здоровьем. При этом он не смог объяснить, на основании чего так считает.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу «Ив Роше» 2013-го года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
- Команда Алексея Навального анонсировала большие весенние митинги по всей России за его освобождение.
Вице-премьер, министр финансов Грузии объявил об отставке
В отставку ушел вице-премьер, министр финансов Грузии Иване Мачавариани. Об этом он написал в социальной сети Facebook. Мачавариани не указал причину отставки, а также не рассказал о планах на будущее.
«После почти трехлетней работы на посту министра финансов я планировал уйти с должности еще в конце прошлого года. Однако я отложил принятие этого решения – из-за того, что впереди была процедура утверждения антикризисного бюджета на 2021 год, а также важные переговоры с Международным валютным фондом», – написал он.
Иване Мачавариани руководил Минфином с июля 2018 года, вице-премьером же стал 25 февраля текущего года – в новом Кабмине Ираклия Гарибашвили.
Кадыров и его племянник купили подписчиков из инстаграма Бузовой
Глава Чечни Рамзан Кадыров, а также его племянники, среди которых есть и начальник управления ГИБДД по республике Идрис Черхигов, стали участниками рекламного розыгрыша в инстаграм-аккаунте российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Пользователям соцсети предлагается подписаться на их страницы, чтобы получить возможность выиграть автомобиль BMW. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».
В числе 134 инстаграм-аккаунтов, на которые предлагается подписаться, также есть страница недавно вывезенного Кадыровым из Швеции бойца UFC Хамзата Чимаева.
Сколько Кадыров, его племянник и боец его клуба заплатили за накрутку подписчиков из аккаунта Бузовой, неизвестно. Однако, по данным СМИ на 2019 год, один рекламный пост в инстаграме телеведущей стоил около 500 тысяч рублей. С тех пор стоимость могла вырасти в связи с увеличением количества подписчиков у самой певицы – с 16 миллионов до почти 23 с половиной.
О предыдущем накручивании подписчиков окружению Кадырова сообщалось в январе этого года. Тогда розыгрыш внедорожника среди пользователей запустил блогер Михаил Литвин с 12 миллионами подписчиков. Среди 137 страниц более десяти были связаны с родственниками и близкими главы Чечни.
До этого российский рэпер Моргенштерн рассказал, что семья Кадырова участвовала в его конкурсе для накрутки подписчиков в соцсетях. За каждый продвигаемый аккаунт было заплачено по 400 тысяч рублей. В общей сложности это несколько миллионов.
- Официальная инстаграм-страница Рамзана Кадырова была заблокирована в 2017 году, когда глава Чечни попал под санкции США. Сейчас с ним связывают другой аккаунт, у которого уже более шести с половиной миллионов подписчиков.
Коллеги врача, скончавшегося накануне в Тбилиси: смерть не связана с вакцинацией
В тбилисской клинике «Мед-капитал» исключают, что причиной смерти их сотрудницы могла стать вакцинация от коронавируса.
Врач педиатрического отделения Лали Джавахишвили скончалась накануне. 16 марта она прошла вакцинацию вместе с другими сотрудниками клиники.
В «Мед-капитале» заявили агентству «Новости-Грузия», что после вакцинации у их коллеги не было никаких осложнений. По словам гендиректора Зазы Джапаридзе, у нее были хронические заболевания.
«Лично я считаю, что не существует врача, который установит связь между вакцинацией и этой смертью. У женщины были хронические заболевания, она периодически болела уже несколько лет. Наверное, все это произошло исходя из ее основного заболевания. Мы никак не связываем эти два случая», – заявил Джапаридзе.
Гендиректор сообщил, что врач ходила на работу до 26 марта, принимала пациентов, а затем взяла бюллетень. «У нее были проблемы с легкими и сердечно-сосудистые заболевания», – отметил Джапаридзе.
Женщина была доставлена в кардиологический центр имени Чапидзе из-за ишемического заболевания сердца, где она и скончалась.
«Нет никакой связи с вакцинацией. Это исключено!», – заявил грузинской службе «Радио Свобода» пульмонолог клиники Чапидзе, профессор Тамаз Маглакелидзе.
Связана ли смерть врача с вакцинацией? По решению Минздрава Грузии, вопрос рассмотрит Агентство регулирования фармацевтической и медицинской деятельности.
Тему прокомментировала и глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. По ее словам, согласно первичному исследованию, прямая связь между прививкой и смертью врача не установлена.
В Грузии тем временем ожидают судебно-медицинское заключение в связи со смертью 27-летней медсестры из Ахалцихе, которая скончалась 19 марта через сутки после вакцинации препаратом AstraZeneca. В конце прошлой недели глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что кончина Меги Бакрадзе может быть не связана с вакцинацией.
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