«Грузинская мечта» попрощалась с министром по-английски

В кабмине Грузии начались перестановки. И если смена главы Минюста была давно ожидаема, то отставка министра финансов Иване Мачавариани стала полной неожиданностью даже для многих представителей правящей партии.

Бывший глава Минюста Гоча Лорткипанидзе уже после назначения на должность министра был избран судьей Международного уголовного суда в Гааге, и уже приступил к исполнению обязанностей на новом поприще, поэтому его отставка не вызвала вопросов.

На этом фоне настоящим скандалом смотрится уход министра финансов Иване Мачавариани. Он не удостоился официального прощального слова премьера, которого официально не проводил премьер, и об отставке его стало известно посредством социальной сети Facebook. Причину отставки он не назвал:

«После почти трехлетней работы на посту министра финансов я планировал уйти с должности еще в конце прошлого года. Однако я отложил принятие этого решения – из-за того, что впереди была процедура утверждения антикризисного бюджета на 2021 год, а также важные переговоры с Международным валютным фондом», – написал он.

Кадровые перестановки в правительстве прокомментировали в оппозиции. По мнению оппонентов власти, назначения ничего не меняют, так как избранный правительством курс не несет никаких перспектив для Грузии.

По словам члена политсовета «Нацдвижения» Романа Гоциридзе, Мачавариани входил в команду бывшего премьера Георгия Гахария, поэтому его попросту вынудили уйти, заодно повесив на него все провалы фискальной сферы:

«Люди, которые привели Мачавариани в правительство, либо находятся в тени, либо были отодвинуты Иванишвили от власти, так что этого следовало ожидать. Факт, что ответственность за кризис в финансовой сфере возложат на него, и это действительно в интересах «Грузинской мечты». Хотя известно, что сегодняшнее тяжелое положение лари и гигантский внешний долг получились из-за провальной политики правящей партии», – заявил Роман Гоциридзе.

Аналогичной оппозиции придерживаются в «Европейской Грузии». По словам члена политсовета партии Акакия Бобохидзе, назначения свидетельствуют о глубоком кризисе в рядах правящей партии:

«Все привыкли, что в правительстве Мечты от кадровых перестановок не стоит ждать изменений, но даже на этом фоне отставка премьера Гахария и последующее бегство министров говорит об истинном масштабе кризиса».

В правящей команде «Грузинской мечты» ничего не говорят о новых назначениях, но комментируют отставку Мачавариани. По словам одного из видных деятелей партии Анри Оханашвили, отставка стала для него неожиданностью:

«Могу лишь сказать, что никакого внутреннего противостояния не было. Что касается тяжелой экономической ситуации, не думаю, что кто-то бежит от ответственности. Мы выясним произошедшее внутри команды. Наша партия несет ответственность перед обществом за состояние дел в экономике и за выполнение социальных обязательств».

И по словам главы аграрного комитета парламента Нино Цилосани, отставку Иванэ Мачавариани обусловлена прессингом со стороны оппозиции:

«Как мне известно, у него не было конкретной причины, хотя по-человечески понимаю его, мы все находимся под стрессом с стороны лидеров оппозиции и поддерживающих ее групп, так что его выбор мне понятен. Насколько мне известно, он не собирается возвращаться в политику», – заявила депутат.

Что касается новых министров, их сегодня на заседании кабмина представил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Министром юстиции назначен Рати Брегадзе, который в бытность Гарибашвили министром обороны занимал пост его заместителя. Главой Минфина стал Лаша Хуцишвили, который был заместителем главы ведомства с 2014 года. Несмотря на ожидания, после заседания новые члена правительства так и не вышли к журналистам, об их программах действий ничего известно.