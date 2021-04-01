Владимир Познер, Алена Тания и толерантность

В абхазском обществе не могли не отреагировать на скандальное происшествие в Грузии с 87-летним российским журналистом Владимиром Познером – уже хотя бы потому, что Абхазия имеет к этому скандалу непосредственное отношение. Познер приехал в Тбилиси в качестве туриста вместе с друзьями отметить свой день рождения, что, по его словам, делает уже в третий раз. Но ряд грузинских политиков выступили в соцсетях с протестом против его приезда, так как «он своими высказываниями поставил под сомнение территориальную целостность Грузии». В частности, Познеру припомнили слова, что «Абхазия никогда не будет частью Грузии».

Участники протеста забросали здание отеля, где россияне остановились, яйцами. Телеведущий собирался вылететь из Тбилиси 3 апреля, но из-за протестов покинул страну рано утром 1 апреля, в день своего рождения. Автобус с россиянами по дороге в аэропорт опять же закидывали яйцами.

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил журналиста Владимира Познера с днем рождения и пригласил его посетить республику:

«С недоумением восприняли все жители Абхазии ситуацию, которая сложилась вокруг Вас во время посещения Тбилиси. Только возмущение могут вызвать действия так называемых кавказцев, которые нарушили все вековые традиции народов Кавказа. Уважаемый Владимир Владимирович, в Абхазии всегда ждут Вас. Я приглашаю Вас посетить республику в удобное для Вас время», – обратился к журналисту президент.

Пригласили его посетить Абхазию также лидер абхазской оппозиции, бывший вице-премьер Адгур Ардзинба и министр туризма республики Теймураз Хишба.

Многие в абхазском обществе вспоминали и то, как буквально два дня назад грузинские интернет-комментаторы обрушились на Абхазию, где, по их мнению, попирается свобода слова, поскольку гнев тысяч людей вызвало видео, выложенное в соцсети 19-летней Аленой Тания, произнесшей «Абхазия – это Грузия». Один из пользователей соцсетей написал:

«Грузинские интернет-комментаторы обозвали нацистом даже абхазского адвоката Ингу Габилаиа, которая в эфире «Эха Кавказа», подчеркнув, что у поступка Алены не будет по законодательству Абхазии правовых последствий, тем не менее пожурила ее за этот поступок. То есть адвокат абхазской национальности должен был поддержать их убеждения в том, что Абхазия – это Грузия, а иначе он не адвокат и нацист!.. Неужели грузинское общество настолько наивно? Судя по комментариям, многие там решили, что эта странная девочка – и впрямь выразительница мыслей и чаяний абхазской молодежи, и несказанно тому обрадовались!».

Обсуждение истории с Аленой Тания, кстати, в Абхазии продолжается. Тут нет полного единодушия. Многие комментаторы посчитали чрезмерной реакцию тех, кто готов был разорвать девушку, которая то в форме сотрудника милиции фотографировалась и выкладывала это в сеть, то выкрикивала «прикольную фразу», что «Абхазия – это Грузия».

Абхазский эксперт Лиана Кварчелия привлекла внимание своим текстом в одном из СМИ, который начинается так: «Поразительно: молодая девушка сморозила глупость, а некоторым сразу стали всюду мерещиться происки Запада и НПО».

«Эхо Кавказа» побеседовало сегодня с Лианой Кварчелия на обе наложившиеся друг на друга темы. Вот что она сказала:

«Социальные сети сломали очень много барьеров, особенно у молодежи. И очень часто, мне кажется, они пишут и говорят там, совершенно не думая и не сознавая, как это воспринимается другими. Тут, конечно, надо учитывать, в каких условиях эта девушка воспитывалась, какая там обстановка в семье. Я знаю, что это семья, которой очень много помогали и «Киараз», и Детский фонд. Мать у нее умерла, отец с семьей, насколько знаю, не живет. Воспитывали этих детей дедушка с бабушкой, которые просто пытались их как-то прокормить, чтобы те выжили. Достаточно тяжелая ситуация там».

Лучше Алену знает директор Детского фонда Абхазии Асида Ломия, которая в комментариях к упомянутому тексту в СМИ Лианы Кварчелия написала:

«Вчера ездила к ней, эта семья – более бедной не знаю. Дети не развиты, в школу не ходили, и так далее. Мамы не было, отец живет с другой семьей. Общественные организации помогали питанием и одеждой. Семья на учете соцслужбы. Основной доход – российская пенсия бабушки. Насколько я знаю, ролик не она поставила. По голове никто не гладит, но есть вещи, которых она не понимает. Там нет образования, интеллекта, понимания полного того, что она сделала».

Что касается скандала с Познером в Тбилиси, откуда патриарху российской журналистики пришлось спасаться бегством, то тут Кварчелия сказала:

«Насколько я понимаю, это организовано людьми, которые таких очень радикальных взглядов придерживаются. Элене Хоштария организовывала не так давно схожую акцию на нашей государственной границе с Грузией. Ну, на самом деле в Грузии есть силы абсолютно непримиримые, которые не готовы видеть в Абхазии сторону конфликта и с которыми, по-видимому, просто нет смысла вести какие-то переговоры. Это спектакль, который очень цинично разыгрывается радикальными силами, которые продолжают линию Саакашвили».

Многие наблюдатели отмечают, что Владимира Познера давно гнобят и российские «ура-патриоты», которые не могут простить ему его рассуждений либерального толка и то, что он смеет критиковать многое в российской действительности. А вот в Грузии ему, как когда-то и Андрею Сахарову, не могут простить высказываний, которые не совпадают с современным грузинским национальным проектом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия