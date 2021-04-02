Саломе Самадашвили: «Этот протест был против конкретного человека и против властей Грузии»
0:00
0:02:57
0:00
Один из лидеров оппозиционного «Единого национального движения» Саломе Самадашвили – о тбилисском протесте против Владимира Познера: «Этот протест был против конкретного человека и против властей Грузии. Никаких проблем с россиянами у нас нет».
Саломе Самадашвили: «Этот протест был против конкретного человека и против властей Грузии»
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.