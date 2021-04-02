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Саломе Самадашвили: «Этот протест был против конкретного человека и против властей Грузии»

Саломе Самадашвили: «Этот протест был против конкретного человека и против властей Грузии»
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Саломе Самадашвили: «Этот протест был против конкретного человека и против властей Грузии»

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Один из лидеров оппозиционного «Единого национального движения» Саломе Самадашвили – о тбилисском протесте против Владимира Познера: «Этот протест был против конкретного человека и против властей Грузии. Никаких проблем с россиянами у нас нет».

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