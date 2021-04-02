В Мьянме экс-главу правительства обвинили в нарушении гостайны

Военная хунта, захватившая власть в Мьянме, выдвинула против свергнутого госсоветника Аун Сан Су Чжи новое обвинение. Оно касается нарушения закона о государственной тайне. Об этом сообщает CNN.

Это дело стало пятым по счету и наиболее серьезным из уже возбужденных: экс-главу правительства страны могут приговорить к 14 годам тюрьмы. Ранее ее обвинили в нелегальном ввозе портативной приемопередающей техники, использовании этой аппаратуры без госрегистрации, нарушении режима чрезвычайного положения и получении взяток.

По словам адвоката Мин Мин Со, очередное судебное заседание прошло в четверг. Из-за перебоев с интернетом оно было кратким. Юрист рассказала, что Аун Сан Су Чжи и бывший президент Вин Мьинт выступали по видеосвязи. У Мин Мин Со сложилось впечатление, что оба не знают о происходящих в стране событиях.

Как сообщает американский телеканал, военные в прошлую субботу перешли к воздушным ударам по позициям оппонентов, которые протестуют против государственного переворота. Тысячи местных жителей были вынуждены бежать в джунгли и в соседний Таиланд. CNN получил в свое распоряжение видео, показывающее последствия одной из атак. Она была совершена в районе золотого рудника. Кадры демонстрируют лежащие на земле тела.

На протяжении последних полутора месяцев военные эпизодически предпринимали попытки блокирования интернет-связи – в основном в ночное время. В пятницу, 2 апреля, в Мьянме был полностью отключен беспроводной интернет на неопределенный срок. Им пользуется большинство жителей. Доступ в Сеть остался только у тех, использует кабельное подключение. Тем самым новые власти страны пытаются подорвать попытки митингующих координировать свои действия.

В результате переворота в Мьянме 1 февраля власть в стране захватили военные. Они взяли под стражу лидера победившей на парламентских выборах в ноябре "Национальной лиги за демократию" Аун Сан Су Чжи. Военные обвиняют её партию в масштабных фальсификациях. Они распустили прежний состав избиркома и намерены провести через год новые выборы. В стране начались масштабные акции против военных. С начала переворота в протестах погибло более 400 человек.