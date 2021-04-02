За сутки в Абхазии выявлено 29 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 193 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 29 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 человек, 20 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 9 человек оценивается как тяжелое, 11 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ - 11, в Ткварчельской ЦРБ - 3.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 487 человек. Зарегистрировано 214 летальных случаев. Выздоровели 12 905 человек.