Абхазская неделя: возвращение коронавируса, безответная любовь к Познеру

День дурака в Абхазии не удался. Слабую попытку пошутить предприняло российское информагентство «Спутник Абхазия», сообщившее о намерениях Кустурицы снять фильм в Абхазии. Шутка настолько диссонировала с реальностью, что на нее почти никто не повелся. Почему не шутилось, понять нетрудно: к глобальному социально-экономическому кризису и сложным бытовым условиям, связанным с отсутствием таких простых вещей как свет и вода, добавилась новость о том, что коронавирус вернулся.

Главврач сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния к концу недели констатировал, что больница снова переполнена больными с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 8 пациентов в тяжелом состоянии, четверо в реанимации на ИВЛ. По мнению медиков, это связано с отсутствием карантинных мер на границах и с несоблюдением ограничительных мер внутри страны. За прошедшую неделю зафиксировано 3 летальных случая от COVID-19.

Обещанной к концу марта вакцины по-прежнему нет. Медики высказывают предположения о том, что вирус трансформировался, так как инкубационный период сократился и болезнь проявляется быстрее. «У нас нет возможности определить новый штамм вируса, британский он или какой-либо еще. Но наблюдаем, что инкубационный период сократился, болезнь выявляется быстрее. Больные быстро стали тяжелеть на 6-7 сутки», – сообщил Астамур Гуния.

Кабинет министров сообщил на этой неделе, что премьер-министр Александр Анкваб вернулся из Москвы в Абхазию после лечения от коронавируса. Но, судя по его отсутствию в кабинете, к своим обязанностям премьер не приступил – их по-прежнему исполняет министр финансов Владимир Делба.

На фоне растущей статистики по коронавирусу кажется не очень логичной массовая демонстрация гостеприимства, которую вызвало фактически выдворение известного российского журналиста из Грузии. Владимира Познера пригласили в Абхазию не только его коллеги журналисты, министры, рядовые граждане, но и сам президент Аслан Бжания. Надо отметить, что журналист на приглашение отвечать не спешит. Да и в Абхазии он был в последний раз еще в советские годы, видимо чтя закон «Об оккупированных территориях Грузии», чтобы было где отмечать свой день рождения.

Перейдем к другим событиям, которыми жила страна на этой неделе. 31 марта парламент Абхазии принял госбюджет на 2021 год. Бюджет по традиции дефицитный, да и его параметры уменьшились по сравнению с прошлым годом. Однако законодатели и исполнители смогли прийти к компромиссу – правительство пошло навстречу депутатам, согласившись на ремонт линии электропередач, выделение средств на дистанционные счетчики, незначительное повышение абхазских пенсий с четвертого квартала 21-ого года. Председатель парламентской комиссии по бюджету Натали Смыр констатирует, что депутаты должны были принять бюджет в любом случае, чтобы открыть финансирование по Инвестпрограмме.

Запланированный внешний долг по кредитам составляет более миллиарда рублей – это более 10% от всего бюджета и около 40% от запланированных собственных доходов. Никаких предложений от правительства по увеличению бюджета в парламент не поступало.

Экономист Ахра Аристава сделал следующие подсчеты на своей странице в ФБ: «Бюджет с минусом в 791 млн. рублей. Плюс в мае Абхазия получит счет за переток электроэнергии как минимум в 2,5 млрд. рублей. Опять мы попадем в ситуацию, как и ранее, когда долгов правительства будет больше, чем доходов». Он предлагает начать реформы, направленные на увеличение доходов республиканского бюджета.

Еще один вопрос, который обсуждали депутаты, – пресловутые поправки к закону о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Закон был принят в первом чтении в марте, но не прошел второе чтение, так как часть депутатов не приняла участия в голосовании. Депутаты вернулись к закону, и, просто не поверите, но опять приняли его в первом чтении. То есть поправки, которые позволяют вступить закону в силу, никак не могут преодолеть планку окончательного чтения. Общественные активисты, инициаторы данного закона, выразили свое возмущение на собрании с общественностью, на которое пригласили депутатов и все политические организации республики. Депутаты не пришли, как и провластные общественно-политические организации. Однако оппозиционные и нейтральные общественные и политические организации были представлены в полном составе и поддержали принятие закона о декларировании с уточнением – вернуть в круг декларантов близких родственников госслужащих и депутатов.

Тем временем министр экономики Кристина Озган, которая любит инспектировать различные стройки, совершила экскурсию на ИнгурГЭС, чтобы посмотреть на ремонтные работы, которые проводятся в деривационном тоннеле. Смысл данного вояжа, в котором абхазского министра сопровождали абхазские и грузинские энергетики, не совсем понятен: к этим работам Абхазия не имеет отношения – их осуществляет Грузия по кредиту Европейского банка реконструкции и развития.

Сенсацией недели стал документ, который российский журналист Семен Пегов выложил в социальной сети. Это 7 из 25 вопросов, решение которых гарантировал Аслан Бжания. Темы весьма непопулярные в абхазском обществе – предоставление российским гражданам права на приобретение жилья в Абхазии; внесение изменений в закон об энергетики (разгосударствление энергосистемы и приватизация энергетических объектов); согласование с российской стороной кадровых вопросов; корректировка законов «О языке» и «О гражданстве Республики Абхазия»; передача осужденных в Абхазии для отбывания срока в России и многое другое. В большинстве случаев время, отведенное на исполнение, – до 1 июля 2021 года. Очевидно, что для решения этих вопросов президенту придется договариваться с оппозицией. Первая попытка, предпринятая на нынешней неделе, оказалась неудачной: бОльшая часть оппозиционеров не готова встречаться с президентом в закрытом от СМИ формате.

На этой же неделе стало известно, что Минюст Абхазии зарегистрировал общественную организацию «Новые люди», которую создал Ахра Авидзба. А 2 апреля в здании СГБ прошло очередное заседание суда по делу помощника президента Ахры Авидзба, который обвиняется в незаконном хранении и приобретении оружия. Суд принял решение о продлении ареста еще на один месяц, так как следствие не завершило свою работу.

МВД Абхазии на этой неделе задержало юриста администрации Галского района Алмаса Джинджолия. Сотрудник администрации обвиняется в хранении наркотиков. Напомню, что на прошлой неделе в этом же районе за потребление наркотиков были задержаны глава администрации села Хашта Беслан Туркия и его заместитель Астамур Лагвилава. Официального сообщения об их увольнении не было.

И немного о выборах в муниципальные собрания. Они в разгаре: предвыборные штабы расклеивают листовки с портретами кандидатов, разносят флаеры с предвыборными программами, в которых кандидаты обещают сделать все возможное и невозможное для избирателей своего округа. Особой активностью на выборах отличается провластная партия Амцахара. Выборы пройдут 11 апреля по всей территории Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия