В Грузию доставлено 100 000 доз вакцины Sinopharm китайского производства 

Уроженец Северной Осетии генерал-лейтенант белорусской милиции Юрий Караев не видит себя на посту президента страны.

В числе возможных преемников Караева ранее назвал Александр Лукашенко. Однако сам генерал, комментируя в пятницу такую возможность, заявил, что «конечно же, нет».

«Во-первых, я не рожден здесь, это самое главное, а во-вторых, должен быть огромный опыт управленческого хозяйствования, экономического, прочих направлений. Я же узкий специалист. А самое главное, это было сказано как «например». То есть таких людей много по стране. Это просто из стоящих рядом были названы, поэтому я думаю, что за фамилии цепляться в данном случае не стоит», - сказал Караев.

В прошлом году Юрий Караев стал одной из ключевых фигур белорусского протеста. Под его руководством милиция применяла против несогласных с переизбранием Лукашенко слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Были задержаны тысячи человек, сотни из них оказались в больницах.

Правозащитники сообщали о пытках в изоляторах, а также о том, что в города были введены военные в гражданской одежде, применявшие табельное оружие на поражение.

В Минске у Караева есть жена и сын Герман, но детство высокопоставленный белорусский чиновник провел в Северной Осетии, где у него до сих пор остаются мать, сестра и многочисленные друзья. Кавказ.Реалии подробно писал о биографии Юрия Караева.

Белорусский политолог Александр Федута в комментарии для Кавказ.Реалии заявлял, что Караев оказался одним из немногих высокопоставленных генералов Беларуси, который смог выполнить даже самые жесткие приказы Александра Лукашенко, в результате чего «превратился из полуинтеллигентного мента в символ насилия».