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В Грузию доставлено 100 000 доз вакцины Sinopharm китайского производства
В Грузию доставлено 100 тысяч доз вакцины от коронавируса китайского производства Sinopharm. Вакцины прибыли сегодня утром, 3 апреля, спецрейсом в Международный аэропорт Тбилиси. Условия хранения данной вакцины: +2 и +8 градусов.
Sinopharm ожидает разрешения Всемирной организации здравоохранения, которое, как ожидается, будет получено к середине текущего месяца, информирует Общественный вещатель.
По сообщению Минздрава Грузии, процесс иммунизации вакциной Sinopharm начнется после получения ею разрешения ВОЗ. На данном этапе прививка Sinopharm будет доступна людям старше 55 лет и медперсоналу.
Вакцина Sinopharm изготавливается традиционным способом. Ослабленная версия коронавируса запускает иммунный ответ организма, и организм учится бороться с вирусом. Как и Pfizer и Astrazeneca, Sinopharm также требует вакцинации двумя дозами с интервалом в 21 день.
Другие новости дня
Осетинский генерал Юрий Караев отказался от амбиций стать президентом Беларуси
Уроженец Северной Осетии генерал-лейтенант белорусской милиции Юрий Караев не видит себя на посту президента страны.
В числе возможных преемников Караева ранее назвал Александр Лукашенко. Однако сам генерал, комментируя в пятницу такую возможность, заявил, что «конечно же, нет».
«Во-первых, я не рожден здесь, это самое главное, а во-вторых, должен быть огромный опыт управленческого хозяйствования, экономического, прочих направлений. Я же узкий специалист. А самое главное, это было сказано как «например». То есть таких людей много по стране. Это просто из стоящих рядом были названы, поэтому я думаю, что за фамилии цепляться в данном случае не стоит», - сказал Караев.
В прошлом году Юрий Караев стал одной из ключевых фигур белорусского протеста. Под его руководством милиция применяла против несогласных с переизбранием Лукашенко слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Были задержаны тысячи человек, сотни из них оказались в больницах.
Правозащитники сообщали о пытках в изоляторах, а также о том, что в города были введены военные в гражданской одежде, применявшие табельное оружие на поражение.
В Минске у Караева есть жена и сын Герман, но детство высокопоставленный белорусский чиновник провел в Северной Осетии, где у него до сих пор остаются мать, сестра и многочисленные друзья. Кавказ.Реалии подробно писал о биографии Юрия Караева.
Белорусский политолог Александр Федута в комментарии для Кавказ.Реалии заявлял, что Караев оказался одним из немногих высокопоставленных генералов Беларуси, который смог выполнить даже самые жесткие приказы Александра Лукашенко, в результате чего «превратился из полуинтеллигентного мента в символ насилия».
Коронавирус в Грузии: 580 случаев заражения за сутки, 6 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 580 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 29,8 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,95%, за последние две недели – 1,81%, а за последнюю неделю – 1,85%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 283 369.
Более 57% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 331. География остальных случаев выглядит следующим образом: Имерети – 56, Аджария – 51, Самегрело-Земо Сванети – 50, Шида Картли – 26, Квемо Картли – 22, Гурия – 17, Кахетия – 10, Рача-Лечхуми-Квемо Сванети – 7, Мцхета-Мтианети – 6, Самцхе-Джавахети – 1.
От ковида умерли еще 6 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 804.
Выздоровели 215 человек, их общее число выросло до 274 145.
На данный момент в Грузии 5 394 активных случаев коронавируса. Из них 1 758 пациентов (почти 33%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 824 инфицированных, в Имерети – 292, в Аджарии – 239. Состояние 337 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 68 человек.
3 047 граждан (более 63% активных случаев) лечатся на дому, а 231 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещен 250 граждан, в самоизоляции остаются более 8,8 тысячи человек.
В Баку заявили о доказательствах применения Арменией «Искандеров»
Азербайджанские военные при разминировании территории в Нагорном Карабахе обнаружили осколки двух разорвавшихся ракет комплекса «Искандер». Фотографии обломков были опубликованы на сайте государственного агентства страны АЗЕРТАДЖ.
Осколки ракет были найдены 15 марта в разных районах Шуши – города, пережившего ожесточенные бои в последние дни полуторамесячной войны войны за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией осенью 2020 года.
В настоящее время специалисты устанавливают технические особенности каждой из ракет. Представитель азербайджанского агентства заявил, что находка является доказательством применения Арменией комплексов «Искандер», передает Би-би-си.
Впервые об использовании «Искандеров» во время карабахской войны рассказал бывший начальник Генштаба Армении Мовсес Акопян. Позже премьер-министр Никол Пашинян подтвердил этот факт в интервью СМИ, отметив, что 90 процентов выпущенных ракет не взорвались.
Минобороны России заявило, что Пашинян «ошибся и злоупотребил информацией». Российское военное ведомство заверило, что «Искандеры» не применялись во время карабахского конфликта. Через некоторое время – сразу после телефонного разговора с Владимиром Путиным – Пашинян публично высказал согласие с российской стороной.
В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков повторил позицию Кремля, согласно которой армянские войска не применяли «Искандеры». Армения закупала экспортный вариант этого оперативно-тактического ракетного комплекса.
«Искандеры» стали причиной, по которой США вышли 2 августа 2019 года из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вашингтон обвинил Москву в том, что реальная дальность ракет, используемых в этих комплексах, превышает разрешенный соглашением предел в 500 километров.
Десять лет войны в Сирии - сотни тысяч погибших, миллионы беженцев
К 10-летию первых протестов против режима Башара Асада в Сирии и шестой годовщине участия российских войск в этом конфликте российские правозащитники выпустили 200-страничный доклад о нарушениях прав человека и гуманитарного права в Сирии. Документ изучила Русская служба Би-би-си.
За десять лет сирийский конфликт привел к одному из крупнейших миграционных кризисов в современной истории: 5,5 миллиона сирийцев были вынуждены бежать из страны, более шести миллионов покинули свои дома и были перемещены внутри Сирии. Около 600 тысяч человек погибли, 2 миллиона были ранены и пострадали от увечий, полученных при бомбардировках и обстрелах.
В 2010 году численность населения Сирии составляла 21 миллионов 300 тысяч. После десяти лет войны население Сирии - около 17 миллионов.
Доклад подготовлен к десятилетию сирийского кризиса российскими правозащитниками, работающими в ведущих и наиболее авторитетных российских правозащитных организациях. Они провели множество полевых интервью с беженцами из Сирии, правозащитниками, журналистами и представителями гражданского общества этой страны.
В Дагестане на полицейского, сообщившего о пытках, завели дело
В Дагестане на бывшего полицейского Ибрагима Гаджиева, сообщившего о пытках, завели уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Сапият Магомедову.
По словам юриста, по уголовному делу проводятся следственные действие. Другой информацией она не располагает.
Ранее в пятницу сотрудники полиции задержали Гаджиева. Он был заблокирован в машине своего родственника с вечера четверга, после того, как вышел из здания суда, где рассматривалось административное дело в отношении него о неповиновении сотрудникам полиции. Дело было прекращено. Однако после заседания полицейские требовали от Гаджиева проехать с ними на допрос.
Ибрагима Гаджиева обвинили в неповиновении полиции после обыска 31 марта. В тот день в его дом в шесть часов утра ворвались люди в масках и увезли бывшего полицейского. Ни адвокат, ни родственники не знали, где находится Гаджиев. Позднее адвокат Сапият Магомедова сообщила, что ее подзащитного пытали током в отделе полиции. Следы побоев зафиксировали прибывшие на место врачи скорой помощи.
- Ибрагим Гаджиев – бывший сотрудник полиции Махачкалы. Дело в отношении Раипа Ашикова, по которому он проходит свидетелем, было возбуждено в 2019 году. Бывшего начальника управления МВД дагестанской столицы обвиняют в финансировании терроризма, покушении на сотрудника правоохранительных органов и превышении должностных полномочий. Осенью 2020 года жалобу по делу Ашикова принял к рассмотрению Европейский суд по правам человека.
При атаке на Капитолий в Вашингтоне погибли два человека
В Вашингтоне в пятницу неизвестный протаранил на автомобиле ограждение у здания Капитолия, после чего атаковал сотрудников полиции. Двое полицейских получили ранения, один после госпитализации скончался. Нападавший был застрелен.
Комплекс правительственных зданий рядом с местом случившегося был закрыт на вход и выход. Людям в них рекомендовано не приближаться к окнам и дверям на улицу, передаёт канал Fox News. Позднее меры безопасности были отменены.
Дороги вокруг Капитолия были перекрыты, - передаeт Los Angeles Times. Рядом с местом происшествия садился вертолет, позже он улетел.
По машине во время инцидента был открыт огонь, водитель был застрелен после того как вышел из автомобиля и напал на полицейских с ножом.
В «Грузинской мечте» начинают готовиться к выборам местной власти
Правящая партия «Грузинская мечта» анонсирует встречи в регионах, чтобы начать подготовку к выборам в местные органы власти 2021 года. Об этом заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе по итогам заседания парламентского большинства.
«Мы говорили о текущих вопросах, в том числе в регионах. В этом контексте мы решили, что со следующей недели руководители правящей команды отправятся в регионы. Это можно назвать началом избирательной кампании в связи с выборами самоуправления, однако в приоритете будут и другие вопросы, региональные вызовы», - заявил Мдинарадзе.
Он добавил, что встречи с лидерами «Грузинской мечты» продолжатся в течение двух месяцев и охватят почти все регионы страны.
- Выборы в органы местного самоуправления должны состояться осенью 2021 года. Консультации по поводу кандидатов в мэры и депутатов сакребуло (горсовет и райсовет) в правящей партии начали три недели назад.
- В середине марта несколько оппозиционных партии Грузии объявили о начале общенациональной кампании в поддержку требования о назначении досрочных парламентских выборов.
- В течение двух месяцев лидеры оппозиции планируют проводить информационные встречи и митинги как в Тбилиси, так и в регионах. Ожидается, что кампания, которая по своей сути мало чем будет отличаться от предвыборной, завершится 15 мая масштабной протестной акцией в Тбилиси.
За сутки в Абхазии выявлено 29 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 193 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 29 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 человек, 20 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 9 человек оценивается как тяжелое, 11 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ - 11, в Ткварчельской ЦРБ - 3.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 487 человек. Зарегистрировано 214 летальных случаев. Выздоровели 12 905 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Белорусский парламент одобрил закон о запрете несогласованных уличных акций
Нижняя палата белорусского парламента приняла в первом чтении 2 апреля законопроект об обязательном согласовании массовых мероприятий. Документ упраздняет уведомительный порядок организации и проведения митингов, их можно будет проводить исключительно на основании разрешения местных органов власти.
Закон запрещает журналистам освещать такие акции в прямом эфире, рассказывать о дате, месте и времени их проведения. Сотрудники СМИ на несогласованных акциях будут приравнены к их участникам и организаторам, - передает агентство БЕЛТА.
Кроме того, на политические партии и общественные организации будет возлагаться ответственность за организацию и призывы к участию в митингах их членов.
В августе прошлого года, после президентских выборов, в крупных белорусских городах начались массовые протесты. Протестующие требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов, обвиняя власти в масштабных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов.
В ходе протестов задержаны десятки тысяч участников, сотни осуждены, сообщалось о пытках и избиениях задержанных. Большинство иностранных СМИ изгнано из страны. Ряд стран Евросоюза, а также Великобритания, США и Канада не признали легитимность Лукашенко, ввели санкции против белорусских властей и призвали к новым выборам.
Оппозиционные кандидаты выдавлены из страны, бывший кандидат Светлана Тихановская внесена КГБ в список террористов.
Британские депутаты выступили против паспортов вакцинации
Более 70 британских парламентариев, в том числе 40 представителей консервативной партии, выступили против введения паспортов вакцинации внутри страны. Об этом пишет The Guardian.
Идею таких паспортов выдвинуло правительство. Предполагается, что эти сертификаты могли бы использоваться компаниями для ослабления мер социальной дистанции. Соответствующие документы планируется применять и как средство допуска на массовые мероприятия.
Премьер-министр Борис Джонсон намерен ускорить тестирование этой системы. В ближайший месяц запланированы два таких испытания, которые призваны проверить работоспособность нового механизма. Один из его вариантов планируется опробовать 18 апреля во время полуфинала Кубка Англии, куда будут допускать только тех, кто покажет отрицательный тест на COVID-19. Другую аналогичную проверку планируется провести во время Кубка Карабао 25 апреля.
Этот проект, однако, вызвал сопротивление среди многих депутатов и ряда правозащитных организаций. Оппоненты Джонсона назвали нововведение «слишком авторитарным шагом». По мнению критиков, такие меры нарушают «фундаментальные права» человека, противоречат «британскому духу» и делают Соединенное Королевство »обществом контрольно-пропускных пунктов».
По данным газеты, парламент может отказать Джонсону в поддержке его инициативы. Тем не менее, возможен компромисс: в публичных местах вместо «паспортизации» может быть задействована упомянутая система тестов на коронавирус.
В настоящее время Великобритания является одним из мировых лидеров по числу вакцинированных граждан. Каждый второй взрослый житель страны получил первую дозу препарата.
Байден заверил Зеленского в твердой поддержке со стороны США
Президент США Джо Байден провел сегодня, 2 апреля, телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Белого дома.
Байден заверил собеседника в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму.
Президент США подчеркнул приверженность его администрации стратегическому партнерству в поддержку плана Зеленского по борьбе с коррупцией и продвижения реформ, основанных на демократических ценностях. В Белом доме считают, что именно эти ценности служат справедливости, безопасности и процветанию народа Украины.
Оба лидера согласились, что эти реформы являются сердцевиной евро-атлантических устремлений Украины.
Президенты обеих стран также обсудили важность тесного сотрудничества между США и Украиной в противодействии пандемии COVID-19.
Ранее в пятницу появилось заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, о «весьма пугающей» ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Агентство «Интерфакс» приводит слова Пескова о «множественных провокациях» со стороны вооруженных сил Украины.
Штаб операции Объединенных сил на востоке Украины сообщил вечером в пятницу, что 2 апреля ситуация в зоне конфликта была напряженной. Правительственные войска гражданская инфраструктура неоднократно подвергались обстрелам. Ранения получили двое военнослужащих и один гражданский.
12 человек задержаны на митинге после непристойного жеста вице-спикера парламента Грузии
Полиция задержала 12 человек на протестной акции у центрального офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси. Митинг организовало молодежное движение «Шецвале». Задержания начались вскоре после появления вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского. Политик вышел из служебного автомобиля и показал непристойный жест демонстрантам, которые скандировали «раб». Произошедшее возмутило протестующих и стало причиной стычки с полицией, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По данным МВД, задержание всех 12 человек было произведено в административном порядке.
В оппозиционной партии «Лело» отреагировали на инцидент, заявив, что «сегодняшнее поведение вице-спикера парламента Гии Вольского в отношении молодых активистов выходит за рамки принятых цивильных форм поведения человек в обществе».
Как отмечается в заявлении, это еще более неприемлемо с учетом того, что Гия Вольский занимает высокую должность, является вице-спикером парламента Грузии и одним из главных лиц правящей партии.
«Лело» категорически осуждает это недостойное поведение. Вольский сегодня оскорбил не только стоящих там молодых людей, а также все общество и тот институт, который представляет избирательный орган – парламент Грузии. Категорически требуем, чтобы парламент Грузии и правящая партия приняли меры и вынудили Гию Вольского покинуть должность вице-спикера; в противном случае ответственность за его действия придется разделить «Грузинской мечте» и каждому представленному в парламенте депутату», - говорится в заявлении партии, передает «ИнтерпрессНьюс».
Михаил Саакашвили оценил приезд Владимира Познера в Тбилиси
Бывший президент Грузии, председатель исполнительного комитета по реформам Украины Михаил Саакашвили прокомментировал визит Владимира Познера в размещенном на Facebook видео. По словам Саакашвили, Познер не был главным в делегации из России.
«В состав делегации входил генеральный директор ТАСС, которое является официальным информационным агентством правительства России, которое оправдывает все безобразия, совершенные против Грузии и других соседей. «Спутник» - это специально созданное радио, которому Иванишвили дал лицензию на вещание в Грузии, которое запрещено в Украине и занимается подрывной деятельностью, приехал его вице-президент. Это генералы гибридной войны!
Познер - старый КГБ-шник, которого Путин выкатил в 2008 году - он недремлющий враг Грузии! Да, к гостю нужно относиться как к гостю, а к врагу - как к врагу! Я очень горжусь нашей молодежью, нашим патриотическим духом и нашим грузинским менталитетом! Все будет хорошо!» - говорится в заявлении Саакашвили, передает Общественный вещатель.
- Российский журналист и телеведущий Владимир Познер улетел из Тбилиси обратно в Москву после стихийных акций протеста против его приезда в Грузию.
- Познер, которому первого апреля исполнилось 87 лет, планировал отметить день рождения в Грузии, как делал это последние годы, и прилетел в Тбилиси на частном самолете в сопровождении примерно 40 человек.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «недопустимой» форму протеста против приезда в Грузию российского журналиста. В Москве заявили, что российским гражданам опасно посещать Грузию.
В обход Ингурского моста де-факто границу пытались пересечь около 3000 человек – абхазская СГБ
С 1 января по 1 апреля текущего года в Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия задержали порядка 3 тысяч местных жителей. По информации абхазских властей, они пытались незаконно пересечь де-факто границу.
Как пишет «Апсныпресс», 1 апреля в администрации Гальского района состоялось координационное совещание представителей погранотряда абхазской СГБ, погрануправления ФСБ РФ в Абхазии, абхазского Государственного таможенного комитета и руководства района.
Как заявил заместитель председателя СГБ, начальник погранотряда Рустам Латипов, на встрече обсуждались вопросы охраны границы, обстановка в приграничном районе.
«Российские пограничники сообщили о технических новшествах на КПП «Ингур», которые позволяют абхазским и российским пограничникам осуществлять эффективный контроль грузового автотранспорта, в частности автомобилей, занятых в ремонтных работах в деривационном тоннеле ИнгурГЭС», – говорится в сообщении.
Отметим, что для жителей Абхазии и Южной Осетии, которые переходят на территорию, контролируемую Тбилиси, сейчас действует 5-дневный карантин. Это одна из причин, почему жители Гальского района пытаются пересечь де-факто границу в обход Ингурского моста. Кроме того, пропускной пункт с абхазской стороны сейчас открыт лишь для некоторых категорий граждан.
Ахре Авидзба на месяц продлили срок содержания под стражей
Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия о продлении срока содержания под стражей в отношении Ахра Авидзба. Экс-помощник абхазского президента, герой «ДНР» останется в заключении до 5 мая
Как пишет «Апсныпресс», судебное заседание проходило в здании абхазской Службы госбезопасности. Сам Авидзба содержится в изоляторе временного содержания СГБ.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- 4 марта поздно вечером российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности. Ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.
- В абхазской Службе госбезопасности заявили, что располагают оперативной информацией о том, что Ахра Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота».
«Россия – зло!» – Москва возмущена актом вандализма в отношении памятника Грибоедову
Москва возмущена актом вандализма в отношении установленного в центре Тбилиси памятника российскому писателю и дипломату Александру Грибоедову. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Нецензурная надпись, адресованная Владимиру Познеру, а также слова «Россия – зло!» появились на памятнике вскоре после стихийного митинга против приезда в Грузию тележурналиста. Спустя несколько часов надпись удалил член городского собрания Тбилиси Эрекле Кухианидзе.
«Каковы бы ни были мотивы совершивших данную выходку, им нет оправдания. В цивилизованном обществе такое деяние вызывает недоумение и отторжение. Подобные действия тем более неприемлемы, если принять во внимание масштаб и значимость личности А.С.Грибоедова как для истории России, так и Грузии. Уверены, что большинство граждан наших стран солидарны в оценке его вклада в укрепление связей между народами России и Грузии», – заявила Захарова.
Представитель МИД добавила, что Москва рассматривает «данный инцидент и недавнюю провокацию против известного российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи».
«Видим в них попытку экстремистских сил в Грузии использовать любой повод для того, чтобы затруднить процесс нормализации российско-грузинских отношений», – отметила Захарова.
Драматург, поэт, композитор и дипломат Александр Грибоедов похоронен в Тбилиси на горе Мтацминда.
В Мьянме экс-главу правительства обвинили в нарушении гостайны
Военная хунта, захватившая власть в Мьянме, выдвинула против свергнутого госсоветника Аун Сан Су Чжи новое обвинение. Оно касается нарушения закона о государственной тайне. Об этом сообщает CNN.
Это дело стало пятым по счету и наиболее серьезным из уже возбужденных: экс-главу правительства страны могут приговорить к 14 годам тюрьмы. Ранее ее обвинили в нелегальном ввозе портативной приемопередающей техники, использовании этой аппаратуры без госрегистрации, нарушении режима чрезвычайного положения и получении взяток.
По словам адвоката Мин Мин Со, очередное судебное заседание прошло в четверг. Из-за перебоев с интернетом оно было кратким. Юрист рассказала, что Аун Сан Су Чжи и бывший президент Вин Мьинт выступали по видеосвязи. У Мин Мин Со сложилось впечатление, что оба не знают о происходящих в стране событиях.
Как сообщает американский телеканал, военные в прошлую субботу перешли к воздушным ударам по позициям оппонентов, которые протестуют против государственного переворота. Тысячи местных жителей были вынуждены бежать в джунгли и в соседний Таиланд. CNN получил в свое распоряжение видео, показывающее последствия одной из атак. Она была совершена в районе золотого рудника. Кадры демонстрируют лежащие на земле тела.
На протяжении последних полутора месяцев военные эпизодически предпринимали попытки блокирования интернет-связи – в основном в ночное время. В пятницу, 2 апреля, в Мьянме был полностью отключен беспроводной интернет на неопределенный срок. Им пользуется большинство жителей. Доступ в Сеть остался только у тех, использует кабельное подключение. Тем самым новые власти страны пытаются подорвать попытки митингующих координировать свои действия.
В результате переворота в Мьянме 1 февраля власть в стране захватили военные. Они взяли под стражу лидера победившей на парламентских выборах в ноябре "Национальной лиги за демократию" Аун Сан Су Чжи. Военные обвиняют её партию в масштабных фальсификациях. Они распустили прежний состав избиркома и намерены провести через год новые выборы. В стране начались масштабные акции против военных. С начала переворота в протестах погибло более 400 человек.
Арчилу Татунашвили сегодня исполнилось бы 38 лет
Погибшему в 2018 году в Цхинвали гражданину Грузии Арчилу Татунашвили сегодня исполнилось бы 38 лет. Госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани посетила братское кладбище Мухатгверди, где возложила цветы к могиле Татунашвили и еще раз выразила соболезнования членам его семьи. Ахвледиани заявила, что Арчил Татунашвили – жертва оккупационного режима.
«Сегодня мы еще раз вспоминаем о героизме молодого, мужественного грузина, который пожертвовал своей жизнью во имя защиты единства страны, достоинства, и тех целей, достичь которые мы должны нашей мирной политикой – чтобы подобные трагедии в нашей стране не повторялись», – заявила Ахвледиани.
Арчил Татунашвили умер 22 февраля 2018 года, вскоре после того, как был задержан силовиками самопровозглашенной республики Южная Осетия в Ахалгорском районе. Югоосетинские власти утверждали, что в следственном изоляторе Татунашвили якобы пытался отнять оружие у конвоя, но в ходе сопротивления упал с лестницы и был доставлен в больницу, где скончался от сердечной недостаточности.
По итогам расследования Генпрокуратура Грузии установила, что после задержания Татунашвили доставили в Цхинвали и подвергли пыткам за участие в августовской войне 2008 года. Татунашвили получил более 100 повреждений, а позже скончался. Эти выводы подтверждены заключением Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули.
Тело Татунашвили было передано центральным властям без внутренних органов, спустя почти месяца после его смерти, 20 марта 2018 года. 25 марта 2018 года Татунашвили с воинскими почестями был похоронен на братском кладбище Мухатгверди. Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили посмертно наградил его «Орденом Чести» за особую гражданскую ответственность и личное мужество.
Летом 2018 года по делу о смерти Арчила Татунашвили прокуратура Грузии заочно предъявила обвинения в незаконном пресечении свободы и пытках двум югоосетинским силовикам – Давиду Гурциева и Алику Табоеву. Первый был помощником прокурора Ахалгорского района, а второй - начальником отделения районного КГБ. В настоящее время Гурциев и Табоев разыскиваются по красному циркуляру Интерпола. Грузинский суд заочно приговорил их к пожизненному заключению.
Алиев наградил создателя турецких дронов Bayraktar орденом «Карабах»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил технического директора турецкой компании Baykar Сельчука Байрактара орденом «Карабах» за вклад в укрепление братских связей и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также «правое дело Азербайджанской Республики по обеспечению своей территориальной целостности и суверенитета».
Как пишет Турецкая телерадиокомпания TRT, Байрактар поделился новостью в своем аккаунте в Twitter, выразив благодарность президенту Алиеву.
«Я вместе со своим отцом Оздемиром Байрактаром и братом Халуком Байрактаром очень горжусь тем, что был награжден орденом «Карабах» уважаемым президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», – говорится в публикации.
Техдиректор Baykar добавил, что они будут продолжать работать во имя общего будущего «одной нации, двух государств».
Производимые компанией Baykar дроны Bayraktar TB2 сыграли значительную роль во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе между Армений и Азербайджаном. По мнению военных экспертов, турецкие боевые беспилотники внесли существенный вклад в победу Баку, что подтолкнуло ряд стран, в том числе и США, к переосмыслению своей военной тактики.
В Южной Осетии выявили 13 новых случаев коронавируса
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Южной Осетии за последние сутки увеличилось на 13, снято с учета медиков шесть человек, сообщила агентству «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева.
По данным ведомства, на 2 апреля зарегистрировано 3230 случаев COVID-19, выздоровели 2855 граждан.
«Накануне проведено 91 исследование, 13 проб показали положительный результат. Всего на сегодняшний день под наблюдением врачей с положительным тестом на коронавирус остаются 375 человек», – добавила Гаглоева.
Ранее в Цхинвали заявляли, что получат 1500 доз российской вакцины «Спутник V» до конца марта, однако поставки опаздывают. При этом Южная Осетия отказывается от предложения Тбилиси по вакцинации населения от коронавируса.
В результате крушения поезда на Тайване погибли десятки пассажиров
Не менее 36 человек погибли, несколько десятков пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с ремонтной машиной на Тайване. Авария произошла внутри туннеля на востоке острова. На месте аварии продолжаются спасательные работы.
По сообщению министерства транспорта, состав следовал из столицы Тайпея в Тайдун, крупный тайваньский город и уезд. В поезде находились около 350 человек. Вагоны были переполнены, многие пассажиры стояли.
По предварительным данным, инженерная спецтехника была плохо припаркована, соскользнула и оказалась на путях перед поездом. В результате часть вагонов состава врезалась в стены туннеля.
Агентство Reuters называет случившееся крупнейшей железнодорожной катастрофой на острове за последние 40 лет. В 1981 году в результате крушения поезда погибли 30 человек.
В нескольких селах Шида Картли вводят ограничения из-за COVID-19
Дополнительные меры безопасности и ограничения введены в нескольких селах Каспского муниципалитета (регион Шида Картли) из-за роста новых случаев заражения коронавирусом.
По информации МВД Грузии, на въездах и выездах из сел Игоети, Самтависи и Квемо Чала оборудовали полицейские пункты. Там все граждане обязаны будут проходить термоскрининг, а при необходимости и тестирование на COVID-19, – пишет «Новости-Грузия».
«Передвижение в трех упомянутых селах и других населенных пунктах муниципалитета Каспи не ограничено, какие-либо другие строгие карантинные ограничения не вводятся», – говорится в заявлении ведомства.
Сотрудники МВД осуществляют патрулирование для поддержания общественного порядка и безопасности в Игоети, Самтависи и Квемо Чала. Ведомство призывает граждан проявлять высокую общественную ответственность, носить маски и соблюдать установленные правила.
По информации телеканала «Пирвели», в некоторых школах и детских садах Каспского муниципалитета из-за COVID-19 приостановлен образовательный процесс. Одновременно журналисты утверждают, что вспышка заболевания в районе началась в церкви. По их информации, коронавирус подтвердился у нескольких священнослужителей, включая епископа Самтависского и Каспского.
В Грузии за минувшие сутки выявлено 529 новых случаев заражения коронавирусом. Из них около 6% приходятся на регион Шида Картли — здесь зафиксировали 30 фактов заболевания.
Пашинян перешел на самоизоляцию перед встречей с Путиным
В связи с запланированной на 7 апреля в Москве встречей с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян со 2 апреля работает в режиме самоизоляции.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян. Она отметила, что за исключением личных приемов и публичных мероприятий, премьер работает по запланированной повестке.
Как пишет «Радио Азатутюн», премьер-министр Армении сегодня не стал лично посещать воинский пантеон «Ераблур» в Ереване в годовщину боевых действий в Нагорном Карабахе 2016 года, известных в Армении как апрельская или четырехдневная война. От имени Пашиняна, однако, были возложены цветы к могилам героев апрельской войны, а также венок к мемориалу павшим воинам-освободителям.
Меры предосторожности приняты несмотря на то, что Пашинян переболел коронавирусом, а Кремль 23 марта сообщил о вакцинации Путина.
Временное трудоустройство в Германии: квота для граждан Грузии увеличена в 10 раз
Квота для граждан Грузии, желающих получить временную легальную работу на рынке труда Германии, увеличена в 10 раз. Об этом сообщило Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии.
Ранее Берлин предлагал Тбилиси рабочие места для 500 граждан, сейчас же трудоустроиться смогут 5 тысяч человек. Отметим, что для работы за границей зарегистрировались до 100 тысяч граждан Грузии.
В заявлении министерства говорится, что первые сезонные рабочие из Грузии отправятся в Германию уже в мае.
Срок трудоустройства в Германии – от одного до трех месяцев, режим работы – пять-шесть дней в неделю, от восьми до десяти часов в день. Минимальная заработная плата – 9,50 евро в час (начисленная), с вычетом налогов, расходов на питание и проживание.
Репортаж «Настоящего времени»
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